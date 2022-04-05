Buy by Trend MT4

A veces los mercados están en una fase de tendencia tal que es imposible no darse cuenta y basta con comprar siguiendo la tendencia.

1) Así que, nos desplazamos por los gráficos de diferentes instrumentos, y vemos un buen punto de entrada, así que vamos a especificar el precio deseado para la primera orden en el parámetro Price_for_First_Order y la dirección en el parámetro Trend_Direction, esto ya es suficiente para una buena operación. (Si Price_for_First_Order=0, la posición se abrirá inmediatamente al precio de mercado).

2) El parámetro Price_for_TakeProfit especifica el precio al que se cerrarán todas las posiciones. Si ha introducido una tendencia a largo plazo que dura semanas, entonces puede tomarse su tiempo y editar este parámetro en la configuración de la utilidad en otro momento.

3) Una tendencia a largo plazo implica grandes objetivos, por lo que es conveniente aumentar las posiciones a medida que el precio sube o retrocede. Esto se establece en el parámetro Scheme_for_Opening_New_Orders, y no hay necesidad de calcular las distancias en puntos para cada carácter por separado, basta con tomar los valores universales a través del indicador ATR.

4) Es posible limitar las pérdidas en el parámetro Price_for_StopLoss en caso de una previsión de tendencia fallida.

5) Si necesita un control adicional para las posiciones, recomiendo utilizar este producto:Cerrar por porcentaje.

Publico mis operaciones en este canal:Tendencias y Niveles.

Discusión en el chat:Edad de los Asesores Expertos.

Descripción detallada de los parámetros:blog.


