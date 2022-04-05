Total Trailing MT4

Esta utilidad no arrastra cada posición por separado, sino todo el beneficio de la cuenta (por dinero o por porcentaje).

  • Activate_Trailing - activación del trailing por dinero o por porcentaje de beneficio.
  • Start_Trailing - el valor de beneficio requerido para iniciar el trailing.
  • Size_Trailing - el tamaño del trailing stop.
  • Min_Value_for_Close - el valor mínimo de beneficio después del inicio del trailing para cerrar posiciones (en caso de una gran brecha negativa para permanecer en el juego).
  • Select_trades - selección de posiciones a tener en cuenta, con "All" se tendrán en cuenta todas las posiciones de la cuenta.
  • Line_magics es una cadena para números mágicos (no importa si Select_trades=All).
  • Line_symbols es una cadena para caracteres (tiene valor cuando Select_trades=Line_magics_and_line_symbols).
  • Also_delete_pending_orders - eliminar órdenes pendientes al cerrar posiciones.
  • Time_for_Work - habilitar los parámetros de tiempo Start_Time_Work y End_Time_Work cuando la utilidad cerrará posiciones (al alcanzar las condiciones especificadas).
  • Time_for_StopWork - habilita los parámetros Start_Time_StopWork y End_Time_Work cuando la utilidad no cerrará posiciones bajo ninguna circunstancia.
  • Info_on_Chart - muestra información de la utilidad en el gráfico.
  • Open Orders for Tester - abrir órdenes durante el backtesting (la utilidad no abre órdenes en real) para analizar el principio de funcionamiento en el modo visual del probador de estrategias.
Es necesario permitir el trading automatizado en los ajustes del terminal.

Productos recomendados
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT4: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 4. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Close Order EA MT4
Iketut Sudiasa
Utilidades
Este EA cerrará automáticamente todas las órdenes abiertas y pendientes cuando se alcance el beneficio o la pérdida según la configuración del usuario. El beneficio o la pérdida se puede establecer por porcentaje o por cantidad. Al introducir el importe de la pérdida asegúrese de poner " - " (menos) signo antes de la cantidad. El color del texto que se muestra en el gráfico puede ser cambiado por el usuario. También se puede cambiar la posición del texto: - esquina superior izquierda - esquina
Market information
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Información del mercado y estadísticas detalladas: análisis de volatilidad y barras de precios. Consulta mi  # 1 Trade Assistant : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Especifica cualquier par de divisas/instrumento de trading para obtener información: Información del mercado: Spread actual; Swap para posiciones largas (compras); Swap para posiciones cortas (ventas); Selecciona un marco de tiempo y número de períodos para analizar cambios de prec
Swiss rebound EA
Lorenz Hammer
Asesores Expertos
El rebote EA comercia de forma totalmente automática Aquí tiene un gran EA con accesorios extra, ¡gratis! No utiliza estrategias peligrosas como Martingala o Gritter etc. Con este EA puede ajustar muchas cosas de acuerdo a sus deseos, o de acuerdo a mi conjunto. Además, tiene un filtro de noticias, hace una pausa en las operaciones durante el tiempo establecido. También aumenta el tamaño del lote de forma automática si se desea. El backtest y las operaciones se hicieron con Fusion Markets Ap
FREE
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilidades
QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST le ayuda a publicar instantáneamente su comercio en el canal de Telegram. Si hace tiempo que desea crear su propio canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre de tratos; Colocación y eliminación de pedidos pendientes; Modificación de stop loss y take provision (último pedido); Detener la pérdida y tomar prov desencadenado; Activación y eliminación de una orden pendiente: Envío
Basket Recovery System
Samuel Akinbowale
Utilidades
Basket Recovery System : es útil para operar múltiples pares en una sola cuenta, un solo gráfico. Funciones de esta Ea con un simple clic en un botón en cualquier fila de Símbolos, esta Utilidad podrá, Abrir nueva Orden, Establecer Lote, Cerrar Orden, Invertir Orden, Añadir nuevo Símbolo, Eliminar símbolo, con un simple clic en un Botón de Navegación, esta Utilidad, Seleccionar todos los símbolos disponibles en el Broker, Reestablecer lotes de símbolos, Cerrar todas las órdenes, Establecer bajo
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilidades
StatBar 1.6 Indicador que muestra el saldo, las ganancias de hoy, ayer y anteayer. El indicador también muestra: - Servidor; - GMT; - Hora del servidor; - Hombro; - Dispersión. Descripción de variables: extern int Magic = "-1"; // Magia para estadísticas -1 = todas 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Símbolo para estadísticas -1 = todos 0 = actual EURUSD = para EURUSD
FREE
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilidades
OTRX Fimathe Backtest es una herramienta para el Trader o Entusiasta que utiliza la técnica Fimathe creada por el Trader Marcelo Ferreira para realizar su entrenamiento y validar si puede obtener rentabilidad. En esta herramienta usted podrá: 1. Definir si busca una entrada de compra o de venta. (Tendencia). 2. 2. Definir haciendo clic dos veces en las líneas horizontales donde estará su Zona de Referencia y su Zona Neutral. 3. Controle la entrada, el subciclo y la salida de la operación.
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Hurricane500
Xi Wen Tian
Asesores Expertos
Basada en una estrategia de swing trading que utiliza estrategias de trading de bajo riesgo para maximizar los beneficios en el momento oportuno. Principio de la estrategia 1, entrada: límite de spread, límite de tiempo, límite de ATR, para asegurar que la volatilidad no será demasiado grande, banda de Bollinger en el carril abierto corto, banda de Bollinger en el carril inferior abierto largo sencillo. 2, fuera: el límite de diferencia de puntos, la diferencia de puntos es demasiado grande par
FREE
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilidades
GRATIS HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023 PASE MÁS TIEMPO CON SU FAMILIA. DISFRUTE DE LA VIDA... NO HAGA NADA. Esta versión es sólo auto set de Takeprofit y StopLoss Versión principal de TropangFX: Versión MT4 | Versión MT5 Marco de tiempo recomendado: H1 Pares de divisas soportados: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD y muchos más... Requisitos El EA requiere buenas condiciones de corretaje: bajo spread y deslizamiento durante el tiempo de rollover. Aconsejo utiliz
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El EA PatternVol se crea sobre la base de sus propias observaciones del mercado y consta de patrones, análisis de velas, análisis de volúmenes de velas y, además, el EA no contiene indicadores. Por el momento, el asesor es un pequeño constructor de mis estrategias sin indicadores, puede deshabilitar y habilitar cada estrategia por separado, o hacer un ensamblaje a partir de varias estrategias. El trabajo en el asesor continúa hasta el día de hoy, se agregan nuevas estrategias, se mejoran los al
FREE
Power ranger expert advisor
Rabih Abdallah
1 (1)
Asesores Expertos
NEW UPDATE VERSION 3.1 released Ai powered EA Analiza los datos con la tecnología Ai disfruta del trading inteligente ahora grandes resultados con la configuración por defecto en los pares recomendados comprobar lo que es nuevo pestaña Usted puede seguir cualquier valor de riesgo, ya sea en pips o en porcentaje en la configuración de expertos Hola Traders No optimizado mejor uso en usdcad en h1 hemos lanzado la nueva versión 3.1 de power ranger Expert Advisor Power Ranger EA Características
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilidades
Este sencillo asesor experto visual le permite operar fácilmente desde el gráfico. Se encarga de la gestión del riesgo por usted y puede realizar varias tareas útiles con sus operaciones existentes, ahorrando tiempo y facilitando la gestión del riesgo para cada operación individual. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión precisa del riesgo, sin complicaciones Opere órdenes pendien
FREE
Looser61
Suharmoko
Asesores Expertos
Este EA sólo por diversión, EA de alto riesgo, margen completo. Sólo tiene que utilizar esto para la diversión no para conseguir dinero. No inyectar sólo deja que su dinero se ha ido, disfrutar de esperar el mejor momento para el comercio en su cuenta principal. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. Este bot EA utilizando C
FREE
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
Utilidades
Seis meses por solo $30. Esta herramienta marca un Order Block con solo hacer click en una vela, con diferentes colores para cada timeframe. Usará el High/Low (las mechas) o el cuerpo de la vela. También puede trazar la media del cuerpo o extremos de la vela. Como es una herramienta de dibujo, no está activa todo el tiempo después de agregar a las gráfica. Para activar, presione 'b' dos veces. Si lo activó pero luego decidió no marcar nada, para desactivar, presione 'b' una vez. El color depe
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Asesores Expertos
https://t.me/mql5_neuroExt versión actual Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 Puede utilizar cualquier herramienta. Las bases se crearán automáticamente al inicio del Aprendizaje. Si necesitas empezar el aprendizaje desde 0 - simplemente borra los archivos base. Depósito inicial - desde 200 ye. Opciones: ¡NO INTENTE PROBAR SIN ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL! es suficiente que el gráfico de balance después del entrenamiento sea horizontal. generar una base de entrenamiento es extre
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Utilidades
Manual Zig-zag permite construir un zig-zag con el ratón, para construirlo es necesario activar el zig-zag y hacer clic con el botón izquierdo. El archivo debe ser colocado en la carpeta \ MQL4 \ Indicadores luego en la terminal de la lista de indicadores ponerlo en el gráfico. Se puede construir un zig-zag de modo que este zig-zag sólo se puede ver en el marco de tiempo actual o en todas las mitades a la vez. Puede cambiar el color y el grosor de la línea mientras está en el gráfico sin entr
FREE
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.29 (7)
Asesores Expertos
Scalping Expert Advisor opera a partir de los niveles diarios de soporte y resistencia. Experto en comercio no utiliza indicadores. Se recomienda utilizar un corredor con 5 signos y una baja propagación. Para proteger la cuenta de las operaciones durante la expansión de propagación, añadido parámetro: "MaxSpread", en el que se especifica el spread máximo permitido (15-20 pips). Al mes se abre un promedio de 16-18 operaciones. Ventajas: Experto siempre utiliza Takeprofit, Stoploss y Traillingstop
FREE
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Informador para seguir tus resultados diarios de trading Consulta mi  #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta En la parte superior del panel, estableces el objetivo de beneficio diario (en pips): Introducción manual de un valor; Uso de los botones + y - (el paso de cambio se puede configurar en los ajustes); El panel agrupa las operaciones en 2 categorías: Resultado flotante actual; Suma de operaciones cerradas; El resultad
CalculateLotSizeEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Este experto es una utilidad que ayuda a cualquier operador a encontrar el tamaño de lote adecuado en función del riesgo que desee asumir. Calcula el tamaño del lote basándose en el capital de la cuenta y añadiendo un stop loss. La utilidad no puede abrir o cerrar posiciones. Adjunte el experto en el mismo símbolo que el que desea abrir la posición. PARÁMETROS LossPips - Stop loss en pips para su posición. RiskPercent - Riesgo de la equidad que desea obtener.
FREE
Close Assistant
Gheis Mohammadi
5 (2)
Utilidades
Close Assistant (CA) es una utilidad completa para monitorizar y cerrar un conjunto de posiciones colocadas por un trader o EA. Cierra las órdenes filtradas en el tiempo especificado o nivel o patrones de velas o cuando un cierto beneficio o pérdida de las posiciones totales se alcanza. CA utiliza la función Zero Profit Lock para guardar el depósito cuando el beneficio total cae a cero. Los niveles de beneficios y pérdidas pueden establecerse en una cantidad fija de la divisa de la cuenta o en
GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.83 (6)
Asesores Expertos
Es un sistema de rejilla multidivisa y martingala que puede operar con todos los pares de entrada desde un solo gráfico. El experto cerrará todas las órdenes para cada par utilizando un nivel de beneficio. El experto tiene la posibilidad de operar hasta 100 pares. Información Elija un broker con ejecución rápida y spreads bajos para obtener resultados efectivos. Por favor, haga algunas pruebas en una cuenta demo para ver cómo funciona el experto antes de usarlo en una cuenta real. Para un tama
FREE
Unwickable Stop Loss
Kovilan Moodley
Utilidades
¿Está cansado de que el punto de equilibrio se convierta en una operación ganadora sin usted? ¡Unwickable Stop Loss (USL) lo mantiene en el comercio! Planificó meticulosamente sus operaciones, tuvo paciencia y entró en el momento "perfecto". A medida que la operación se mueve a su favor, mueve su límite de pérdidas hasta alcanzar el punto de equilibrio, sintiéndose seguro sin capital en riesgo. Pero entonces, el mercado da un giro inesperado, lo detiene y avanza en la dirección deseada (consu
FREE
Telegram Signals Copier
Rui Ferreira
1 (1)
Utilidades
Telegram Signals Copier es un software totalmente automatizado que lee mensajes de Telegram y los inserta como órdenes en tu terminal MT4. Viene con una herramienta avanzada de gestión de riesgo, que puede arriesgar en base a un % de su saldo, pérdida fija, y muchas otras opciones. Puedes personalizar completamente la forma de tomar las señales, cambiar el nivel de TP y SL. Con una herramienta de análisis avanzado, puede ver donde sus proveedores de señales favoritos están haciendo la mayor
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilidades
Esta herramienta añade alertas a sus objetos Fibo Retracement y Fibo Expansion en el gráfico. También cuenta con un práctico menú para cambiar la configuración de Fibo de forma fácil y rápida. Características Alerta de los niveles de Fibo Retracement y Fibo Expansion. Alerta por sonido, móvil y correo electrónico. Hasta 20 niveles de Fibo. Alerta sonora continua cada pocos segundos hasta que el usuario haga clic en el gráfico para desactivarla. Alerta sonora única con ventana emergente. Mantien
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
Trust EA
Konstantin Kulikov
3 (2)
Asesores Expertos
Trust EA es una herramienta real del trader, que trabaja en un principio claro, con sus ventajas y desventajas, por lo que no se adaptará a todo el mundo, pero para algunos usuarios puede convertirse en el mejor robot de trading. Discuta las complejidades del trading en Forex aquí: chat "La era de los Asesores Expertos" . Lógica Llevo trabajando con sistemas de trading algorítmico desde 2015, y según mi experiencia, los sistemas con un tamaño de StopLoss pequeño son capaces de trabajar de forma
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola amigos. Escribí esta utilidad específicamente para su uso en mi perfil con un gran número de Asesores Expertos y conjuntos ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Ahora, para limitar las pérdidas en la cuenta, no hay necesidad de cambiar el parámetro "Close_positions_at_percentage_of_loss" en cada gráfico. Basta con abrir un Sólo tiene que abrir un gráfico adicional, adjuntar esta utilidad y establecer el porcentaje deseado para el cierre de todas las
Total Trailing
Konstantin Kulikov
Utilidades
Esta utilidad no arrastra cada posición por separado, sino todo el beneficio de la cuenta (por dinero o por porcentaje). Activate_Trailing - activación del trailing por dinero o por porcentaje de beneficio. Start_Trailing - el valor de beneficio requerido para iniciar el trailing. Size_Trailing - el tamaño del trailing stop. Min_Value_for_Close - el valor mínimo de beneficio después del inicio del trailing para cerrar posiciones (en caso de una gran brecha negativa para permanecer en el juego)
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración de expertos, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos a ti mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
GridMartin Conqueror MT5
Konstantin Kulikov
4 (6)
Asesores Expertos
Un sistema de trading automatizado con algoritmos inteligentes de entrada/salida que utiliza técnicas de rejilla y martingala para maximizar los beneficios. Puede buscar las señales actuales en esta página, o escribirme un mensaje personal: https://www.mql5.com/en/signals/author/test-standart . Los ajustes por defecto (marco temporal M1 ) son adecuados para pares de divisas, especialmente para pares con GBP. Todos los nuevos conjuntos aparecen aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747929 Un
GoldenScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.2 (5)
Asesores Expertos
Hola traders de algo. El Asesor Experto opera con oro (XAUUSD), cualquier marco de tiempo (lo mismo en cualquier TF), el saldo inicial de la cuenta es a partir de $100. Los siguientes preajustes están disponibles " GS SL dinámico 001por100" . Cada posición tiene varias lógicas de cierre, incluyendo un StopLoss oculto, que se calcula individualmente para cada posición, basado en la volatilidad de las últimas horas. (Si tiene requisitos especiales de Stop, entonces puede establecer su SL y TP en
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola amigos. Escribí esta utilidad específicamente para su uso en mi perfil con un gran número de Asesores Expertos y conjuntos ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Ahora, para limitar las pérdidas en la cuenta, no hay necesidad de cambiar el parámetro "Close_positions_at_percentage_of_loss" en cada gráfico. Basta con abrir un Sólo tiene que abrir un gráfico adicional , adjuntar esta utilidad y establecer el porcentaje deseado para el cierre de todas las
Spread Record
Konstantin Kulikov
Utilidades
Esta utilidad permite grabar en el archivo el valor de dispersión que sea igual o superior al valor especificado en los ajustes, en el momento especificado. La utilidad también muestra información útil en el gráfico del símbolo: valor actual del spread en puntos, nombre del titular de la cuenta, nombre del servidor de negociación, apalancamiento, el tamaño del swap para las órdenes de compra, el tamaño del swap para órdenes de venta, día de la semana en que se acumula el triple swap, el tamaño d
FrankoScalp
Konstantin Kulikov
3.79 (116)
Asesores Expertos
¡Enhorabuena! ¡Has llegado a la página del Asesor Experto más longevo del mercado Forex! Desde hace más de 5 años este Asesor Experto está en boca de todos y en varios tops. En cualquier foro de Forex puedes encontrar hilos de discusión sobre el experto "FrankoScalp", pero sólo en mql5 puedes comprar la versión original actualizada del experto, así como ponerse en contacto con el autor y entrar en la amigable comunidad de usuarios de AE "FrankoScalp". >>> Chat <<< Detalles de la compra Cuando
Virtual Trailing SL TP
Konstantin Kulikov
5 (3)
Utilidades
La utilidad coloca trailing stop, breakeven, stop loss y take profit virtuales (ocultos a su broker). Es necesario permitir la negociación automatizada en la configuración del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors "
Breakthrough Strategy
Konstantin Kulikov
4.46 (35)
Asesores Expertos
Este sistema fue desarrollado para trabajar con una gran cantidad de conjuntos y después de cierto tiempo se mostró bien al trabajar al cierre de la negociación del viernes. Como resultado, esta dirección de negociación se ha convertido en la principal para trabajar con este Asesor Experto. Sin embargo, puedes crear tus propios ajustes de trading y elegir cualquier día de la semana para operar. La colección de ajustes se puede ampliar. Los conjuntos están diseñados para muchos pares de divisas:
Modify Order SL TP
Konstantin Kulikov
Utilidades
La utilidad coloca stop loss y take profit para las órdenes abiertas. Es necesario permitir el comercio automatizado en la configuración del terminal. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "La era de los Asesores Expertos" . Parámetros magic - número mágico. Si es menor que 0, las órdenes con cualquier número mágico son procesadas. Select_Symbol - selección de símbolos. Las posiciones con símbolos seleccionados serán acompañadas. Take_Profit - toma de beneficios (TP). Si el val
GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov
4.69 (13)
Asesores Expertos
Un sistema de trading automatizado con algoritmos inteligentes de entrada/salida que utiliza técnicas de rejilla y martingala para maximizar los beneficios. Puede buscar las señales actuales en esta página, o escribirme un mensaje personal: https: //www.mql5.com/en/signals/author/test-standart La configuración por defecto (M1 timeframe ) es adecuada para pares de divisas, especialmente para pares con GBP Todas las nuevas configuraciones aparecen aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747929
Trailing and SL TP
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilidades
La utilidad coloca trailing stop, breakeven, stop loss y take profit. Es necesario permitir la negociación automatizada en los ajustes del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors ". Parámetros magic - número mágico. S
Trailing by SAR
Konstantin Kulikov
Utilidades
Seguimiento de posiciones mediante trailing en el indicador Parabolic SAR. Es necesario permitir el comercio automatizado en la configuración del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En el modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Edad de los Asesores Expertos" . Parámetros Select_
Friday Monday
Konstantin Kulikov
5 (2)
Asesores Expertos
Este EA opera un GAP semanal, abriendo operaciones el viernes antes del cierre del mercado y cerrando operaciones el lunes por la mañana. El experto trabaja desde un gráfico para todos los pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, CHFJPY, AUDJPY, CADJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD. Si los símbolos de la "Observación del mercado" tienen un sufijo, especifíquelo en el parámetro experto "Símbolo_sufijo". Versión pa
GoldenScalp MT4
Konstantin Kulikov
4 (3)
Asesores Expertos
Hola traders de algo. El Asesor Experto opera con oro (XAUUSD), cualquier marco de tiempo (lo mismo en cualquier TF), el saldo inicial de la cuenta es a partir de $100. Los siguientes preajustes están disponibles " GS SL dinámico 001por100" . Cada posición tiene varias lógicas de cierre, incluyendo un StopLoss oculto, que se calcula individualmente para cada posición, basado en la volatilidad de las últimas horas. (Si tiene requisitos especiales de stop, entonces puede establecer su SL y TP en
News Trade EA MT4
Konstantin Kulikov
4.38 (16)
Utilidades
Les presento un robot útil que yo mismo llevo usando desde hace varios años. Es posible utilizarlo tanto en el modo semiautomático como en el totalmente automático. >>> Chat <<< El programa contiene configuraciones flexibles de comercio para operar con las noticias del calendario económico. No se puede comprobar en el probador de estrategias. Únicamente el trabajo real. En la configuración del terminal, es necesario agregar a la lista de las URL permitidas una página WEB de noticias. Haga clic
Open a position for EA MT4
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola a todos esta es otra utilidad que escribí específicamente para los usuarios que utilizan mi perfil con un gran número de expertos y conjuntos (https://www.mql5.com/en/blogs/post/750723) . Esta utilidad es útil para trabajar con un perfil utilizando estrategias de rejilla (promedio y martingala). Como sabemos, este tipo de estrategias caen periódicamente en un gran drawdown y hay que tener cuidado al abrir posiciones de promediación (no abrir demasiadas). En mi perfil, utilizo un límite de
Buy by Trend MT4
Konstantin Kulikov
Utilidades
A veces los mercados están en una fase de tendencia tal que es imposible no darse cuenta y basta con comprar siguiendo la tendencia. 1) Así que, nos desplazamos por los gráficos de diferentes instrumentos, y vemos un buen punto de entrada, así que vamos a especificar el precio deseado para la primera orden en el parámetro Price_for_First_Order y la dirección en el parámetro Trend_Direction, esto ya es suficiente para una buena operación. (Si Price_for_First_Order=0, la posición se abrirá inmedia
FrankoScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.25 (28)
Asesores Expertos
¡Enhorabuena! ¡Has llegado a la página del Asesor Experto más longevo del mercado Forex! Desde hace más de 5 años este Asesor Experto está en boca de todos y en varios tops. En cualquier foro de Forex puedes encontrar hilos de discusión sobre el experto "FrankoScalp", pero sólo en mql5 puedes comprar la versión original actualizada del experto, así como ponerse en contacto con el autor y entrar en la amigable comunidad de usuarios de AE "FrankoScalp". >>> Chat <<< Detalles de la compra Cuando
Virtual Trailing SL TP MT5
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilidades
La utilidad coloca trailing stop, breakeven, stop loss y take profit virtuales (ocultos a su broker). Es necesario permitir la negociación automatizada en la configuración del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors "
Trailing and SL TP MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
La utilidad coloca trailing stop, breakeven, stop loss y take profit. Es necesario permitir la negociación automatizada en los ajustes del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors ". Parámetros magic - número mágico. S
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración del experto, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos usted mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
Trailing by SAR MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
Seguimiento de posiciones mediante trailing en el indicador Parabolic SAR. Es necesario permitir la negociación automatizada en la configuración del terminal. En el modo de prueba, la utilidad abre posiciones de compra o venta en los primeros ticks, lo que le permite observar visualmente la lógica dada, cambiando los parámetros de la utilidad. En el modo real, la utilidad no abre posiciones. Discuta las complejidades del comercio Forex aquí: chat "Age of Expert Advisors ". Parámetros Select_Magi
Breakthrough Strategy MT5
Konstantin Kulikov
4.2 (10)
Asesores Expertos
Este sistema fue desarrollado para trabajar con una gran cantidad de conjuntos y después de cierto tiempo se mostró bien al trabajar al cierre de la negociación del viernes. Como resultado, esta dirección de negociación se ha convertido en la principal para trabajar con este Asesor Experto. Sin embargo, puedes crear tus propios ajustes de trading y elegir cualquier día de la semana para operar. La colección de ajustes se puede ampliar. Los conjuntos están diseñados para muchos pares de divisas:
Friday Monday MT5
Konstantin Kulikov
3.71 (7)
Asesores Expertos
Este EA opera un GAP semanal, abriendo operaciones el viernes antes del cierre del mercado y cerrando operaciones el lunes por la mañana. El experto trabaja desde un gráfico para todos los pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, CHFJPY, AUDJPY, CADJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD. Si los símbolos de la "Observación del mercado" tienen un sufijo, especifíquelo en el parámetro experto "Símbolo_sufijo". Versión pa
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilidades
Les presento un robot útil que yo mismo llevo usando desde hace varios años. Es posible utilizarlo tanto en el modo semiautomático como en el totalmente automático. >>> Chat <<< El programa contiene configuraciones flexibles de comercio para operar con las noticias del calendario económico. No se puede comprobar en el probador de estrategias. Únicamente el trabajo real. En la configuración del terminal, es necesario agregar a la lista de las URL permitidas una página WEB de noticias. Haga clic
Open a position for EA MT5
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola a todos esta es otra utilidad que escribí específicamente para los usuarios que utilizan mi perfil con un gran número de expertos y conjuntos (https://www.mql5.com/en/blogs/post/750723) . Esta utilidad es útil para trabajar con un perfil utilizando estrategias de rejilla (promedio y martingala). Como sabemos, este tipo de estrategias caen periódicamente en un gran drawdown y hay que tener cuidado al abrir posiciones de promediación (no abrir demasiadas). En mi perfil, utilizo un límite de
Buy by Trend
Konstantin Kulikov
Utilidades
A veces los mercados están en una fase de tendencia tal que es imposible no darse cuenta y basta con comprar siguiendo la tendencia. 1) Así que, nos desplazamos por los gráficos de diferentes instrumentos, y vemos un buen punto de entrada, así que vamos a especificar el precio deseado para la primera orden en el parámetro Price_for_First_Order y la dirección en el parámetro Trend_Direction, esto ya es suficiente para una buena operación. (Si Price_for_First_Order=0, la posición se abrirá inmedia
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario