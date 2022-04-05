Buy by Trend MT4

Иногда рынки находятся в такой трендовой фазе, что не заметить этого невозможно, и достаточно просто покупать по тренду.

1) Итак, мы листаем чарты разных инструментов, и вот, видим хорошую точку входа, так давайте укажем желанную цену для первого ордера в параметре Price_for_First_Order и направление в параметре Trend_Direction, этого бывает уже достаточно для хорошей сделки. (Если Price_for_First_Order=0, то открытие позиции произойдёт немедленно по рынку.)

2) В параметре Price_for_TakeProfit задаётся цена, при достижении которой, все позиции будут закрыты. Если вы зашли в долгосрочный тренд, который длится неделями, то можно не торопиться с этим и отредактировать этот параметр в настройках утилиты уже в другой раз.

3) Долгосрочный тренд подразумевает большие цели, поэтому имеет место наращивать позиции по мере роста или на откатах цены. Задаётся это в параметре Scheme_for_Opening_New_Orders, при этом нет необходимости рассчитывать расстояния в пунктах для каждого символа отдельно, достаточно взять универсальные значения через индикатор ATR.

4) Есть возможность ограничить потери в параметре Price_for_StopLoss при неудачном прогнозе тренда.

5) Если требуется дополнительный контроль позиций, то рекомендую использовать этот продукт: Close by percentage.

Свои сделки я публикую в этом канале: Trends and Levels.

Обсуждение в чате: Age of Expert Advisors.

Подробное описание параметров: блог.