Copy Trade MT4

Copy Trade EA (Expert Advisor) es un tipo de software de trading automatizado que puede ayudar a los inversores a copiar automáticamente las estrategias y operaciones de trading de otros traders, con el fin de obtener resultados de trading similares a los de otros traders. El software se basa en la plataforma MetaTrader, con características fáciles de usar, eficientes, flexibles y adaptables, proporcionando a los inversores una solución integral para el trading automatizado.

El software es compatible con una amplia gama de variedades de comercio, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices. Entre sus principales características se incluyen:

Copiar operaciones: El software puede copiar las operaciones de otros operadores en tiempo real y aplicarlas automáticamente a su cuenta. Puede elegir a qué operadores seguir basándose en los resultados históricos de otros operadores, y establecer el ratio de copia y la estrategia de gestión del riesgo para satisfacer sus necesidades de inversión.

Gestión del riesgo: El software admite diversas estrategias de gestión del riesgo, como órdenes Stop Loss, Trailing Stop y Limit, que pueden ayudar a los inversores a minimizar el riesgo y proteger su capital. Además, el software proporciona informes y estadísticas de negociación en tiempo real para que los inversores analicen y ajusten su comportamiento de negociación.

Ajustes personalizados: El software admite ajustes definidos por el usuario, como coeficientes de copia, volúmenes de negociación, distancias stop-loss y trailing-stop, horarios de negociación y otros parámetros. Estos parámetros personalizados pueden ajustarse según las preferencias del inversor y su tolerancia al riesgo.

Funcionamiento eficaz: El software se basa en la plataforma MetaTrader, que es eficaz, flexible y adaptable. El software soporta una variedad de métodos de negociación, incluyendo el comercio manual, el comercio automatizado y el comercio programado, para adaptarse a las diferentes necesidades de negociación de los inversores.

En resumen, Copy Trade EA es un potente software de trading automatizado que puede ayudar a los inversores a copiar fácilmente las estrategias de trading y las operaciones de otros traders y automatizar el trading para mejorar la eficiencia del trading y la gestión del riesgo.

Características principales:

1. Ratio de Trading Personalizable: El software se puede personalizar para permitir a los inversores establecer el ratio de seguimiento de traders en función de su capital y tolerancia al riesgo. Esto permite a los inversores controlar mejor el riesgo y la gestión del dinero.

2. Configuración de stop-loss y trailing stop: El software admite las funciones de stop-loss y trailing stop, que pueden ayudar a los inversores a minimizar los riesgos de las operaciones. Después de establecer el stop loss y el trailing stop, el software cerrará automáticamente la posición cuando la transacción alcance el nivel de stop loss o trailing stop preestablecido.

3. Soporta una gran variedad de operaciones: el software soporta una gran variedad de operaciones, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices. Esto permite a los inversores una mayor selección de operadores a seguir, y en múltiples mercados para lograr el comercio automático.

4. Soporta una variedad de métodos de trading: El software soporta una variedad de métodos de trading, incluyendo trading manual, trading automático y trading programado. Los inversores pueden elegir el método de negociación que más les convenga en función de sus necesidades y nivel de negociación.

5. Informes y estadísticas en tiempo real: el software proporciona informes y estadísticas en tiempo real, los inversores pueden ver su historial de operaciones, las estadísticas de operaciones y el resumen de la cuenta en cualquier momento. Esto permite a los inversores comprender mejor su comportamiento comercial y los resultados comerciales para el análisis y ajuste.

Cabe señalar que Copy Trade EA requiere la compra de dos versiones, para las plataformas MT4 y MT5. Esto se debe a que estas dos plataformas tienen diferentes lenguajes de programación e interfaces API, por lo que se necesitan diferentes versiones para adaptarse a las diferentes plataformas. Los inversores pueden elegir la versión adecuada según sus necesidades de trading y plataformas.

El funcionamiento de Copy Trade EA es muy sencillo y cómodo, los inversores sólo tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Descargar e instalar Copy Trade EA: Los inversores pueden descargar e instalar Copy Trade EA desde la web oficial o desde el mercado MT4/MT5.

2. Configurar los parámetros de trading: Los inversores pueden configurar los parámetros para seguir las operaciones de acuerdo con sus necesidades de trading y las señales de trading de los traders, tales como ratios de trading, stop losses, trailing stops, etc.

3. Iniciar Copy Trade EA: Los inversores pueden iniciar Copy Trade EA en el terminal MT4 o MT5 e iniciar sesión en sus cuentas de trading.

4. Elegir los traders a seguir: Los inversores pueden elegir los traders que quieren seguir en Copy Trade EA y empezar a seguir las operaciones automáticamente.

5. Ver los resultados de las operaciones en tiempo real: Los inversores pueden ver los resultados de sus operaciones y el resumen de la cuenta en cualquier momento con el fin de analizar y realizar ajustes.

En general, Copy Trade EA es muy fácil y cómodo de usar, y los inversores pueden seguir las operaciones de forma automática en tan sólo unos sencillos pasos. Además, el software proporciona instrucciones detalladas y soporte técnico para ayudar a los inversores a sacar el máximo partido del software.


La versión MT5 puede adquirirse a través de estos enlaces, y las versiones MT4 y MT5 pueden comunicarse entre sí y copiar operaciones.

https://www.mql5.com/zh/market/product/95278


Tras adquirir esta herramienta de negociación,descárgueseel EA para enviar órdenes por su cuenta.


