The Dominator EA
- Asesores Expertos
- Erhan Karayigit
- Versión: 1.3
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 5
El EA Dominator - Estrategia basada en la tendencia y el impulso
está diseñado exclusivamente para el par EURUSD y opera sólo en el marco temporal M15 (15 minutos). Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables.
Características principales
-
Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia.
-
Negociación en función del tiempo: Abre operaciones sólo durante ventanas de tiempo específicas para evitar posiciones innecesarias.
-
Gestión del riesgo: calcula el tamaño de la posición en función del saldo e incluye un mecanismo dinámico de stop-loss.
-
Estrategia de Expectativas Positivas: Su objetivo es ofrecer resultados consistentes basados en una lógica probada.
Parámetros técnicos
-
Ratio de Riesgo por Posición (%): Riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta (por defecto: 1,0)
-
Max Trades Per Day: Número máximo de operaciones por día (por defecto: 2)
Notas adicionales
-
Totalmente automatizado; no requiere intervención manual.
-
No utiliza estrategias de scalping, grid o martingala.
-
Se recomienda realizar pruebas de backtesting y demo antes de utilizarlo en vivo.
Informe de prueba de estrategias del último año ↓ ↓
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración