The Dominator EA

El EA Dominator - Estrategia basada en la tendencia y el impulso

está diseñado exclusivamente para el par EURUSD y opera sólo en el marco temporal M15 (15 minutos). Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables.

Características principales

Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia.

Negociación en función del tiempo: Abre operaciones sólo durante ventanas de tiempo específicas para evitar posiciones innecesarias.

Gestión del riesgo: calcula el tamaño de la posición en función del saldo e incluye un mecanismo dinámico de stop-loss.

Estrategia de Expectativas Positivas: Su objetivo es ofrecer resultados consistentes basados en una lógica probada.

Parámetros técnicos

Ratio de Riesgo por Posición (%) : Riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta (por defecto: 1,0)

Max Trades Per Day: Número máximo de operaciones por día (por defecto: 2)

Notas adicionales

Totalmente automatizado; no requiere intervención manual.

No utiliza estrategias de scalping, grid o martingala.

Se recomienda realizar pruebas de backtesting y demo antes de utilizarlo en vivo.





Informe de prueba de estrategias del último año ↓ ↓