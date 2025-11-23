The Dominator EA

Der Dominator EA - Trend- und Momentum-basierte Strategie

wurde ausschließlich für das EURUSD-Paar entwickelt und arbeitet nur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen. Er kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Hauptmerkmale

  • Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen.

  • Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnötige Positionen zu vermeiden.

  • Risikomanagement: Berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Gleichgewichts und beinhaltet einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus.

  • Positive Expectation Strategy: Zielt darauf ab, auf der Grundlage einer getesteten Logik konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Technische Parameter

  • Risikoverhältnis pro Position (%): Risiko pro Handel basierend auf dem Kontostand (Standard: 1,0)

  • Max Trades per Day: Maximale Anzahl von Trades pro Tag (Standardwert: 2)

Zusätzliche Hinweise

  • Vollständig automatisiert; keine manuellen Eingriffe erforderlich.

  • Verwendet keine Scalping-, Grid- oder Martingale-Strategien.

  • Backtesting und Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz empfohlen.


Strategie-Testbericht für das letzte 1 Jahr ↓ ↓

h ttps://dominato r-success-report-production.up.railway.app/strategy-test-result.html
