Auto Grid orders

Auto Grid: creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes.

Automatice estrategias de trading complejas con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas.

    Utilidad multifuncional: 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |  contácteme si tiene alguna pregunta  |  Versión para MT4

    A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones:

    1. Escaneo de símbolos específicos o cartera completa
    2. Detección avanzada de tipos de órdenes con categorización precisa
    3. Inicio de monitoreo estratégico: inmediato, retardado o basado en condiciones
    4. Integración de número mágico para compatibilidad con estrategias algorítmicas

    B. Configuración Sofisticada de Grid:

    1. Colocación Estratégica de Órdenes: Múltiples metodologías de posicionamiento
    2. Lógica de Dirección Inteligente: Creación de órdenes en la misma, opuesta o basada en el mercado
    3. Cantidad de Órdenes de Precisión: Densidad y estructura de grid personalizable
    4. Sistemas de Offset Avanzados: Espaciado fijo o progresión porcentual dinámica
    5. Gestión Integral de Niveles: Herencia de SL/TP con consistencia de tamaño o precio
    6. Dimensionamiento de Lotes Sofisticado: Fijo, aumento progresivo o reducción estratégica
    7. Control de Expiración: Plazos personalizados o herencia de órdenes originales

    C. Automatización Avanzada de Estrategias de Salida:

    • Múltiples metodologías de cierre para ejecución precisa de estrategias
    • Terminación basada en condiciones con opciones de trigger integrales
    • Optimización de cartera con sistemas de preservación de mejor entrada

    Gestión Avanzada de Automatización

    • Activación de estrategia con un clic con implementación inmediata
    • Monitoreo integral de estado con informes detallados
    • Sistema de preajustes para despliegue y optimización rápida de estrategias

    Configuraciones de entrada adicionales (interfaz):

    • Tamaño de fuente
    • Tamaño del panel (porcentaje)
    • Tema oscuro / claro

    El Trading Algorítmico debe estar permitido.

