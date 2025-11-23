Auto Grid orders

自动网格： 基于您现有交易自动创建网格订单。

自动化复杂交易策略 采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。

    多功能工具：66+ 功能，包括自动网格工具  |  如有疑问请联系我  |  MT4版本

    A. 智能交易检测与监控：

    1. 特定品种或全面投资组合扫描
    2. 高级订单类型检测与精确分类
    3. 策略监控启动：立即、延迟或条件触发
    4. 魔术号码集成，兼容算法策略

    B. 高级网格配置：

    1. 策略性订单布局： 多种定位方法
    2. 智能方向逻辑： 同向、反向或基于市场的订单创建
    3. 精确订单数量： 可定制的网格密度和结构
    4. 高级偏移系统： 固定间距或动态百分比递进
    5. 全面水平管理： 止损/止盈继承，保持规模或价格一致性
    6. 复杂手数调整： 固定、递增或策略性递减
    7. 到期控制： 自定义时间范围或继承原订单设置

    C. 高级退出策略自动化：

    • 多种平仓方法，精确执行策略
    • 条件触发终止，提供全面触发选项
    • 投资组合优化，配备最佳入场保留系统

    高级自动化管理

    • 一键策略激活，立即实施
    • 全面状态监控，提供详细报告
    • 预设系统，快速部署和优化策略

    额外输入设置 （界面）：

    • 字体大小
    • 面板大小（百分比）
    • 深色/浅色主题

    必须允许 算法交易。

