Auto Grid orders

Auto Grid: automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades.

Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen.

    Multifunktions-Tool: 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |  kontaktieren Sie mich bei Fragen  |  MT4-Version

    A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring:

    1. Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning
    2. Erweiterte Order-Typ-Erkennung mit präziser Kategorisierung
    3. Strategische Monitoring-Initiiierung: sofort, verzögert oder bedingungsbasiert
    4. Magic-Number-Integration für Algorithmus-Strategie-Kompatibilität

    B. Ausgeklügelte Grid-Konfiguration:

    1. Strategische Order-Platzierung: Mehrere Positionierungsmethodologien
    2. Intelligente Richtungslogik: Gleiche, entgegengesetzte oder marktbasierte Order-Erstellung
    3. Präzise Order-Menge: Anpassbare Grid-Dichte und Struktur
    4. Erweiterte Offset-Systeme: Feste Abstände oder dynamische Prozent-Progression
    5. Umfassendes Level-Management: SL/TP-Vererbung mit Größen- oder Preis-Konsistenz
    6. Ausgeklügelte Losgrößenbestimmung: Fest, progressive Erhöhung oder strategische Reduzierung
    7. Expirationskontrolle: Benutzerdefinierte Zeitrahmen oder ursprüngliche Order-Vererbung

    C. Erweiterte Exit-Strategie-Automatisierung:

    • Mehrere Schließmethodologien für präzise Strategieausführung
    • Bedingungsbasierte Beendigung mit umfassenden Trigger-Optionen
    • Portfolio-Optimierung mit Best-Entry-Erhaltungssystemen

    Erweiterte Automatisierungsverwaltung

    • Ein-Klick-Strategieaktivierung mit sofortiger Implementierung
    • Umfassende Statusüberwachung mit detaillierter Berichterstattung
    • Preset-System für schnelle Strategiebereitstellung und Optimierung

    Zusätzliche Eingabeeinstellungen (Interface):

    • Schriftgröße
    • Panel-Größe (Prozent)
    • Dunkles / helles Thema

    Algo-Trading muss erlaubt sein.

    Empfohlene Produkte
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    TradePilotmt5
    Hossein Khalil Alishir
    Utilitys
    TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    Auto SLTP Maker MT5
    Oleg Remizov
    5 (1)
    Utilitys
    Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Experten
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
    Neon Trade EA MT5
    Evgeniy Ilin
    Experten
    Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Signal Indicator to Expert MT5
    William Oswaldo Mayorga Urduy
    Utilitys
    Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
    Trendline Trade Panel MT5
    Sugianto
    Experten
    Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experten
    Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
    Majd Qatuni exp
    Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
    Experten
    MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experten
    ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
    Turtle BTC Trend H4 Pro
    Xin Yue
    Experten
    EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Inverted Chart EA
    Samuele Borella
    Utilitys
    Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
    Classic Market Surfer EA
    Buti Andy Moeng
    Experten
    Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
    Close All Position In exact at half of second
    Anik Chandra Dey Sagor
    Utilitys
    Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
    Mine Farm
    Maryna Kauzova
    Experten
    Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
    FusionPro EA
    Bram Van De Vooren
    Experten
    FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
    Averager FULL
    Vladislav Andruschenko
    4.62 (13)
    Utilitys
    Exp-Averager   wurde entwickelt, um den Durchschnitt Ihrer Trades zu ermitteln, die einen bestimmten Drawdown erlitten haben, indem Trades zur Durchschnittsbildung eröffnet werden. Der Berater kann zusätzliche Positionen im Trend und gegen den Trend eröffnen! Beinhaltet einen durchschnittlichen Trailing Stop für eine Reihe von Positionen! Sie vergrößern und verkleinern die Menge. Eine beliebte Strategie, um unrentable Positionen auf den Durchschnittspreis zu bringen. MT4-Version Gesamte Beschr
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    The Goat Scalper
    Giordan Cogotti
    Experten
    Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
    Algocep Grid MT5
    Jacob James
    Experten
    SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
    Expert TP SL v04
    Mikhail Ostashov
    Utilitys
    Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experten
    Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
    Green Mower 1 MT5
    Yaakov Markos
    Utilitys
    By :ForextraderEanow Green Mower 10.0 Dieser EA ist die berühmte Grid-Strategie, die ein Raster von Trades mit der gleichen Größe öffnet (nicht Martingale) und PROFIT macht, selbst wenn sich der Forex-Preis in die FALSCHE Richtung bewegt. Sein Ziel ist es, das meiste aus einem trendigen und nicht trendigen Markt herauszuholen (automatisch) und alle Höhen und Tiefen auszunutzen. Das neue Upgrade wird noch besser sein, bevor die Erholung überhaupt stattfindet. Verlorene Trades nur bei den aggres
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Experten
    Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
    Breakevan Utility
    Jose Luis Thenier Villa
    Utilitys
    BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Trade Assistant MT5
    Evgeniy Kravchenko
    4.41 (205)
    Utilitys
    Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    Utilitys
    Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
    Local Trade Copier EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (116)
    Utilitys
    Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
    TradePanel MT5
    Alfiya Fazylova
    4.86 (146)
    Utilitys
    Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilitys
    Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilitys
    Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.96 (103)
    Utilitys
    Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
    Smart Stop Scanner MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Utilitys
    Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
    Smart Stop Manager MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilitys
    Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilitys
    EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.74 (19)
    Utilitys
    Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.86 (28)
    Utilitys
    MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilitys
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.59 (17)
    Utilitys
    Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
    HYT utility
    Sergey Batudayev
    Utilitys
    HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
    HINN MagicEntry Extra
    ALGOFLOW OÜ
    4.64 (11)
    Utilitys
    HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.33 (27)
    Utilitys
    Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilitys
    Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
    Zentral Trading Manager
    Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
    5 (4)
    Utilitys
    Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Utilitys
    Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
    Patrex pro
    Chioma Obunadike
    5 (1)
    Utilitys
    Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilitys
    Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
    X2 Copy MT5
    Liubov' Shkandrii
    Utilitys
    Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
    News Filter EA
    Rashed Samir
    Utilitys
    News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
    Bots Builder Pro MT5
    Andrey Barinov
    4.17 (6)
    Utilitys
    Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
    Risk Manager Pro MT5
    Roman Zhitnik
    5 (7)
    Utilitys
    Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
    Custom Alerts AIO MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilitys
    Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
    PZ Trade Pad Pro MT5
    PZ TRADING SLU
    Utilitys
    Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
    Auto Trade Copier for MT5
    Vu Trung Kien
    4.38 (26)
    Utilitys
    Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
    Weitere Produkte dieses Autors
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT5-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    Utilitys
    Countdown-Timer bis zur Bar-Schließung, + Fortschrittsstatus in %:  #1 Multifunktions-Tool :   66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen   |    MT4-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Zeitrahmen für die Berechnung; true / false:   Höherer Zeitrahmen-Option (nächster zum aktuell verwendeten: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Linke untere Ecke; 2 = Rechte untere Ecke; 3 = Linke obere Ecke; 4 = Rechte obere Ecke; Schr
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Filteren Sie kleine Preisbewegungen aus und konzentrieren Sie sich auf den größeren Trend . Der Renko-Chart-Indikator hilft Ihnen, kleinere Preisbewegungen zu filtern, damit Sie sich auf den allgemeinen Trend konzentrieren können. Der Preis muss sich um einen bestimmten Betrag bewegen, um einen Renko-Block zu erstellen. Dies erleichtert das Erkennen der aktuellen Trendrichtung, in die sich der Preis bewegt. Multifunktionales Werkzeug : enthält 66+ Funktionen  |   Kontaktieren Sie mich  bei Frag
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Countdown-Timer bis zur Bar-Schließung, + Fortschrittsstatus %:  #1 multifunktionales Tool :   66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |    MT5-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Zeitrahmen für die Berechnung; true / false: Option für höheren Zeitrahmen (nächster zum aktuell verwendeten: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Linke untere Ecke; 2 = Rechte untere Ecke; 3 = Linke obere Ecke; 4 = Rechte obere Eck
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Zeigt die aktuellen Marktinformationen mit einer sekündlichen Aktualisierung an. Spread-Größe; Swap-Größe: für Short- und Long-Positionen; Lokale Zeit (optional); Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |    MT4 Version In den Indikatoreinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Positionierung wählen: linke / rechte Ecke des Charts; Lokale Zeit: ein/aus; Die Programmdatei sollte im Verzeichnis " In
    FREE
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Utilitys
    Zeigt die aktuellen Marktinformationen mit sekündlicher Aktualisierung an. Spread-Größe; Swap-Größe: für Short- und Long-Positionen; Optional können Sie die Anzeige der aktuellen Uhrzeit aktivieren; Multifunktionswerkzeug : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |  MT5-Version In den Indikatoreinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Positionierung wählen: linke/rechte Ecke des Charts; Anzeige der aktuellen Uhrzeit e
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Schnell die Losgröße finden  direkt im Terminal , um das Risikomanagement einzuhalten. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, inkl. PRO-Risikomanagement  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen funktioniert mit allen Handelsinstrumenten: Forex, Aktien, Futures, Indizes, CFD, Anleihen, Kryptowährungen; Funktion zur Minimierung der Oberfläche; Flexibilität in der Anwendung; Geldmanagement; Besonders nützlich für Kurzfristhändler, wenn sie  schnell handeln müssen. Für die Berechn
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt die wichtigsten Price-Action-Muster an, die eine potenzielle Trendumkehr/-fortsetzung signalisieren. Sehen Sie sich meinen  #1 Pro Manager an: 66+ Funktionen, inkl. dieses Indikators |   Kontakt  bei Fragen Verfügbare Muster: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Funktionen: Sie können Muster auswählen , die angezeigt werden, und unnötige deaktivieren; Benachrichtigungen : Alerts im Terminal, E-Mail und Push-Ben
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt die Ebenen an, die Extremwerte für die angegebenen Zeitrahmen sind. Widerstandsniveau ist der Höchstpreis des letzten geschlossenen Balkens; Unterstützungsniveau ist der Mindestpreis des letzten geschlossenen Balkens; Schauen Sie sich meinen #1 Trade Assistant an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators | Kontaktieren Sie mich bei Fragen 2 Betriebsmodi: Reale Körper: Eröffnungs- und Schlusskurse werden verwendet; Extremwerte: Höchst- und Tiefstkurse werden verwendet
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Der Indikator zeigt die Handelszeiten der weltweiten Börsen. Hilft Ihnen zu sehen, welche Märkte derzeit am aktivsten sind Sehen Sie sich meine  #1 Pro  Utility : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Hilft, die volatilsten Instrumente im Moment auszuwählen; Besonders nützlich für Intraday-Händler; 1) Bei Verwendung auf Zeitrahmen 1H und darunter: Die Linien entsprechen der tatsächlichen Position der Balken im Chart, und beim Bewegen des Charts beweg
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Der Indikator zeigt das   angegebene Risikoniveau   im Chart für Long- und Short-Positionen an. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Kann nützlich sein, um das Stop-Loss-Niveau festzulegen, dessen Wert auf der rechten Preisachse sichtbar ist. Zur Berechnung des Risikoniveaus wird eine   Feste  / oder   Zuletzt verwendete   Losgröße verwendet. Eingabeeinstellungen: Zuletzt gehandeltes Los:  auf " true " set
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Findet die Balken, die die angegebene Größe überschreiten Sehen Sie sich meinen  #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, inkl. dieses Indikators |   Kontakt  bei Fragen 2 Betriebsmodi: Real Body:  die Differenz zwischen  Eröffnungs- und Schlusskurs  wird verwendet; Extrema:  die Differenz zwischen  Höchst- und Tiefstkurs  wird verwendet; Dieser Indikator: Eignet sich zum Filtern von Mustern bei niedriger Volatilität; Zeigt den Beginn eines Trends an; Hilft, die signifikantesten Balken zu er
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeigt die Richtung der Balken auf allen wichtigen Zeitrahmen. Multifunktions-Tool : 65+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators      |     Version für MT5 Bedeutung der visuellen Signale ( Quadrate): Rot : Schlusspreis ist niedriger als Eröffnungspreis: Close < Open;  Grün : Schlusspreis ist höher als Eröffnungspreis: Close > Open; Blau : Schlusspreis ist gleich dem Eröffnungspreis: Close = Open; Sie können die Verschiebung des berechneten Balkens relativ zum aktuellen Balken einstellen:
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Informationsanzeige zur Berechnung der Ergebnisse offener Trades Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Das Informationspanel gruppiert offene Orders in 2 Kategorien: Käufe Verkäufe Für jede Kategorie werden das Symbol und die aktuelle Anzahl der Pips angezeigt. Das Gesamtergebnis für alle offenen Trades wird unten angezeigt. Benachrichtigungen können einfach durch Klicken auf die Schaltfläche ein- oder ausges
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Indikatoren
    14 Indikatoren und Hilfsmittel für bequemes Trading Dieses Utility enthält 14 zusätzliche Tools, die für bestimmte Aktionen des Traders nützlich sein können,   wodurch der Handelsprozess vereinfacht und beschleunigt wird. Schauen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: beinhaltet 66+ Funktionen und Indikatoren  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmauflösungen kann es vorkommen, dass Beschriftungen überlappend oder zu klein angezeigt werden. Falls Sie dieses Pr
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Informationsanzeige zur Verfolgung Ihrer täglichen Handelsergebnisse Sehen Sie sich meinen  #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Im oberen Teil des Panels legen Sie das tägliche Gewinnziel (in Pips) fest: Manuelle Eingabe eines Werts; Verwendung der [+]- und [-]-Schaltflächen (die Änderungsstufe kann in den Einstellungen konfiguriert werden); Das Dashboard gruppiert Trades dann in 2 Kategorien: Aktuelles schwebendes Ergebn
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeigt das Erscheinen einer Lücke im Chart an (wenn der Schlusskurs des vorherigen Balkens vom Eröffnungskurs des neuen Balkens abweicht). #1 multifunktionale Utility:  66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5 Version In den Anfangseinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Die Größe der Lücke (in Punkten): Nur Lücken, die diesen Wert überschreiten, werden angezeigt. Pfeilfarbe : getrennt für Aufwärts- und Abwärtslücken. Wenn Sie mit
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Marktinformationen und detaillierte Statistiken: Analyse der Volatilität und Preisbalken. Sehen Sie sich meinen  # 1 Trade Assistant : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Geben Sie ein Währungspaar/Trading-Instrument an, um Informationen zu erhalten: Marktinformationen: Aktueller Spread; Swap für Long-Positionen (Käufe); Swap für Short-Positionen (Verkäufe); Wählen Sie einen Zeitrahmen und die Anzahl der Perioden zur Analyse von Preisänderungen: Du
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Überwachen Sie Ihre Lieblingssymbole Multifunktionales Tool:  66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |   MT5-Version Dieses Tool öffnet sich in einem separaten Fenster: Es kann verschoben (an jeder Stelle ziehen) und minimiert [v] werden. Sie können die Beobachtungsliste am Panel anpassen: Klicken Sie auf [edit list], um Symbole zur Beobachtungsliste hinzuzufügen / zu entfernen. Berechneter Wert: Er kann der letzte [geschlossene Balken] oder der akt
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator hilft Ihnen, 3 verschiedene Zeitintervalle auf einem einzigen Bildschirm zu analysieren: so können Sie die gesamte Preisaktion sehen. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich bei Fragen In den Anfangseinstellungen können Sie konfigurieren: TimeFrame 1; TimeFrame 2; TimeFrame 3; Die Anzahl der anzuzeigenden Balken; Farben der bullischen und bärischen Balken; Die Produktdatei sollte sich im 'Indicators'-Verzei
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Detaillierte Statistik Ihres Handels für den ausgewählten Zeitraum Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, inklusive erweiterter Statistiken  |   Kontaktieren Sie mich bei Fragen Statistik-Anzeigemodi: Für das  ausgewählte Währungspaar/Handelsinstrument Statistik für  alle Trades   (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2  Monate 3  Monate 6  Monate 1 Jahr 2 Jahre Gesamte Handelshistorie Angezeigte Informat
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Hilfsprogramm zum Einrichten von Benachrichtigungen bei Erreichen eines bestimmten Preisniveaus Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich Alarme und Trendlinien-Alarme  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Der Alarm kann auf drei Arten eingestellt werden: Manuelle Eingabe des Preisniveaus; Einstellung der Preisänderung: in Prozent / in Pips / in Marktpunkten; Durch Bewegen des Niveaus mit der Maus: Es gibt auch eine Magnetfunktion, die bei Aktivierung das Nivea
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Verwaltung aktiver und ausstehender Orders: automatischer Break-Even, TP/SL-Änderungen, teilweiser/vollständiger Schließung, visuelle Anzeige von Levels im Chart Sehen Sie sich mein #1  Utility an: 66+ Funktionen, inkl. PRO Handelsmanagement   |    Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Ex4  Datei muss im "Experts"-Verzeichnis liegen! Automatischer Handel   muss aktiviert sein ! 1) Hauptfenster: Zur Orderverwaltung können Sie ein bestimmtes Symbol [Symbol] auswählen oder alle Symbole [ALL] Alle aktiv
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Detaillierte Handelsstatistik für den ausgewählten Zeitraum Sehen Sie sich meinen #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools | Kontaktieren Sie mich bei Fragen Das Tool umfasst 2 separate Funktionen: Handelsstatistik Wochentag-Analysator Statistik-Anzeigemodi: Für das ausgewählte Währungspaar/Handelsinstrument Statistik für alle Trades (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monat
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt den sich aktuell bildenden Kerzenstand des ausgewählten Zeitrahmens an Mehrere Balken   können   optional   zusammengefasst   werden: hilft, das große Ganze zu sehen. Multifunktions- Tool #1 : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Wählen Sie in den Eingabeeinstellungen den Zeitrahmen , der für den zukünftigen Balken verwendet wird: Rechts vom aktuellen Preis sehen Sie einen sich bildenden Balken im angegebenen
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Gewinn-/Verluststatistik für jeden Wochentag Sehen Sie sich mein  #1 Utility an: 66+ Funktionen, inklusive erweiterter Statistiken  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Statistik-Anzeigemodi: Für das  ausgewählte  Währungspaar/Trading-Instrument Statistiken für  alle Trades  (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre Gesamte Trade-Historie Angezeigte Informationen:  Sie sehen Statistiken
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Trend-Dashboard: Multi-Timeframe-Indikator, zeigt Ihnen eine Zusammenfassung des aktuellen Trends Dieses Tool  basiert auf 3 Hauptindikatoren: RSI,  Stochastic und Commodity Channel Index. Die   Alarmoption   hilft  Ihnen   ,   den   Beginn   des   Trends   nicht   zu   verpassen. Multifunktions-Tool : beinhaltet 66+ Funktionen  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Verschiedene Optionen ermöglichen es Ihnen, den Indikator nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Einstellungen: Bere
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Analyse bis zu 3 zusätzliche Charts anderer Zeiträume , ohne den Haupchart zu wechseln. Multifunktionales Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen   |    MT5-Version Der Indikator öffnet sich in einem  separaten Fenster: Das Fenster   kann verschoben   werden an beliebige Stellen des Charts (mit der  [<M>]   Taste). Das Fenster kann auch minimiert werden, um Platz zu sparen ( [ <^>]  Taste) Im erscheinenden Fenster können Sie Folgendes konfigurieren: D
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension