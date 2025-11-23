Auto Grid orders
- Utilitaires
- Makarii Gubaydullin
- Version: 1.0
- Activations: 10
Auto Grid : création automatisée d'ordres en grille basée sur vos trades existants.
Automatisez des stratégies de trading complexes avec des systèmes de grille sophistiqués qui détectent de nouvelles positions et créent automatiquement des tableaux d'ordres optimisés.
Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant l'outil Auto Grid | contactez-moi pour toute question | Version MT4
A. Détection et Surveillance Intelligente des Trades :
- Scanning de symbole spécifique ou de portefeuille complet
- Détection avancée du type d'ordre avec catégorisation précise
- Lancement de surveillance stratégique : immédiat, différé ou conditionnel
- Intégration du magic number pour compatibilité avec les stratégies algorithmiques
B. Configuration Sophistiquée de la Grille :
- Placement Stratégique des Ordres : Multiples méthodologies de positionnement
- Logique de Direction Intelligente : Création d'ordres identique, opposée ou basée sur le marché
- Quantité d'Ordre de Précision : Densité et structure de grille personnalisables
- Systèmes de Décalage Avancés : Espacement fixe ou progression en pourcentage dynamique
- Gestion Complète des Niveaux : Héritage SL/TP avec cohérence de taille ou de prix
- Dimensionnement de Lot Sophistiqué : Fixe, augmentation progressive ou réduction stratégique
- Contrôle d'Expiration : Plages horaires personnalisées ou héritage de l'ordre d'origine
C. Automatisation Avancée des Stratégies de Sortie :
- Multiples méthodologies de clôture pour une exécution précise de la stratégie
- Terminaison conditionnelle avec options de déclenchement complètes
- Optimisation de portefeuille avec systèmes de préservation de la meilleure entrée
Gestion Avancée de l'Automatisation
- Activation de stratégie en un clic avec mise en œuvre immédiate
- Surveillance complète de l'état avec rapports détaillés
- Système de préréglages pour déploiement et optimisation rapides des stratégies
Paramètres d'entrée supplémentaires (interface) :
- Taille de police
- Taille du panneau (pourcentage)
- Thème sombre / clair
Le Trading Algorithmique doit être autorisé.