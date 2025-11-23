Auto Grid orders
- Utilities
- Makarii Gubaydullin
- Version: 1.0
- Activations: 10
Auto Grid: automatic Grid orders based on your existing trades.
Automate complex trading strategies with sophisticated grid systems that detect new positions and automatically create optimized order arrays.
Multifunctional utility: 66+ features, including Auto Grid tool | contact me if you have any questions | MT4 version
A. Intelligent Trade Detection & Monitoring:
- Symbol-specific or comprehensive portfolio scanning
- Advanced order type detection with precise categorization
- Strategic monitoring initiation: immediate, delayed, or condition-based
- Magic number integration for algorithmic strategy compatibility
B. Sophisticated Grid Configuration:
- Strategic Order Placement: Multiple positioning methodologies
- Intelligent Direction Logic: Same, opposite, or market-based order creation
- Precision Order Quantity: Customizable grid density and structure
- Advanced Offset Systems: Fixed spacing or dynamic percentage progression
- Comprehensive Level Management: SL/TP inheritance with size or price consistency
- Sophisticated Lot Sizing: Fixed, progressive increase, or strategic reduction
- Expiration Control: Custom timeframes or original order inheritance
C. Advanced Exit Strategy Automation:
- Multiple closure methodologies for precise strategy execution
- Condition-based termination with comprehensive trigger options
- Portfolio optimization with best-entry preservation systems
Advanced Automation Management
- One-click strategy activation with immediate implementation
- Comprehensive status monitoring with detailed reporting
- Preset system for rapid strategy deployment and optimization
Additional input settings (interface):
- Font size;
- Panel size (percentage);
- Dark / white theme;
Algo Trading must be allowed.