Auto Grid orders

Auto Grid: automatic Grid orders based on your existing trades.

Automate complex trading strategies with sophisticated grid systems that detect new positions and automatically create optimized order arrays.

    A. Intelligent Trade Detection & Monitoring:

    1. Symbol-specific or comprehensive portfolio scanning
    2. Advanced order type detection with precise categorization
    3. Strategic monitoring initiation: immediate, delayed, or condition-based
    4. Magic number integration for algorithmic strategy compatibility


    B. Sophisticated Grid Configuration:

    1. Strategic Order Placement: Multiple positioning methodologies
    2. Intelligent Direction Logic: Same, opposite, or market-based order creation
    3. Precision Order Quantity: Customizable grid density and structure
    4. Advanced Offset Systems: Fixed spacing or dynamic percentage progression
    5. Comprehensive Level Management: SL/TP inheritance with size or price consistency
    6. Sophisticated Lot Sizing: Fixed, progressive increase, or strategic reduction
    7. Expiration Control: Custom timeframes or original order inheritance


    C. Advanced Exit Strategy Automation:

    • Multiple closure methodologies for precise strategy execution
    • Condition-based termination with comprehensive trigger options
    • Portfolio optimization with best-entry preservation systems

    Advanced Automation Management

    • One-click strategy activation with immediate implementation
    • Comprehensive status monitoring with detailed reporting
    • Preset system for rapid strategy deployment and optimization

    Additional input settings (interface):

    • Font size;
    • Panel size (percentage);
    • Dark / white theme;


    Algo Trading must be allowed.

    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
