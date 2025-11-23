Auto Grid orders

Auto Grid: criação automatizada de ordens em grid com base nas suas negociações existentes.

Automatize estratégias de trading complexas com sistemas de grid sofisticados que detectam novas posições e criam automaticamente arrays de ordens otimizadas.

    Utilitário multifuncional: 66+ funcionalidades, incluindo a ferramenta Auto Grid  |  contate-me se tiver alguma dúvida  |  Versão para MT4

    A. Detecção e Monitoramento Inteligente de Negociações:

    1. Varredura de símbolo específico ou carteira abrangente
    2. Detecção avançada de tipos de ordem com categorização precisa
    3. Início de monitoramento estratégico: imediato, atrasado ou baseado em condições
    4. Integração de número mágico para compatibilidade com estratégias algorítmicas

    B. Configuração Sofisticada de Grid:

    1. Posicionamento Estratégico de Ordens: Múltiplas metodologias de posicionamento
    2. Lógica de Direção Inteligente: Criação de ordens na mesma, oposta ou baseada no mercado
    3. Quantidade de Ordem de Precisão: Densidade e estrutura de grid personalizável
    4. Sistemas de Offset Avançados: Espaçamento fixo ou progressão percentual dinâmica
    5. Gerenciamento Abrangente de Níveis: Herança de SL/TP com consistência de tamanho ou preço
    6. Dimensionamento de Lotes Sofisticado: Fixo, aumento progressivo ou redução estratégica
    7. Controle de Expiração: Prazos personalizados ou herança de ordem original

    C. Automação Avançada de Estratégia de Saída:

    • Múltiplas metodologias de fechamento para execução precisa de estratégia
    • Terminação baseada em condições com opções abrangentes de trigger
    • Otimização de carteira com sistemas de preservação de melhor entrada

    Gerenciamento Avançado de Automação

    • Ativação de estratégia com um clique com implementação imediata
    • Monitoramento abrangente de status com relatórios detalhados
    • Sistema de predefinições para implantação e otimização rápida de estratégias

    Configurações de entrada adicionais (interface):

    • Tamanho da fonte
    • Tamanho do painel (percentual)
    • Tema escuro / claro

