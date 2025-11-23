Auto Grid orders

Auto Grid: автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок.

Автоматизируйте сложные торговые стратегии с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров.

    Многофункциональная утилита: 66+ функций, включая этот инструмент

    A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок:

    1. Сканирование конкретного символа или полного портфеля
    2. Расширенное обнаружение типов ордеров с точной категоризацией
    3. Запуск стратегического мониторинга: немедленный, отложенный или условный
    4. Интеграция магического числа для совместимости с алгоритмическими стратегиями

    B. Продвинутая конфигурация сетки:

    1. Стратегическое размещение ордеров: Несколько методик позиционирования
    2. Интеллектуальная логика направления: Создание ордеров в том же, противоположном или рыночном направлении
    3. Точное количество ордеров: Настраиваемая плотность и структура сетки
    4. Продвинутые системы отступов: Фиксированные интервалы или динамическое процентное progression
    5. Комплексное управление уровнями: Наследование SL/TP с сохранением размера или цены
    6. Сложное определение объема: Фиксированный, прогрессивное увеличение или стратегическое уменьшение
    7. Контроль экспирации: Пользовательские временные рамки или наследование от исходного ордера

    C. Автоматизация продвинутых стратегий выхода:

    • Множественные методики закрытия для точного выполнения стратегии
    • Условное завершение с комплексными опциями триггеров
    • Оптимизация портфеля с системами сохранения лучшего входа

    Продвинутое управление автоматизацией

    • Активация стратегии в один клик с немедленной реализацией
    • Комплексный мониторинг статуса с детализированной отчетностью
    • Система пресетов для быстрого развертывания и оптимизации стратегий

    Дополнительные настройки ввода (интерфейс):

    • Размер шрифта
    • Размер панели (в процентах)
    • Темная / светлая тема

    Алготрейдинг должен быть разрешен.

