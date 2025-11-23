Auto Grid orders
Auto Grid: mevcut işlemlerinize dayalı otomatik Grid emirleri oluşturma.
Karmaşık trading stratejilerini otomatikleştirin yeni pozisyonları tespit eden ve optimize edilmiş emir dizilerini otomatik olarak oluşturan gelişmiş grid sistemleri ile.
Çok fonksiyonlu araç: 66+ özellik, Auto Grid aracı dahil | sorularınız için iletişime geçin | MT4 versiyonu
A. Akıllı İşlem Tespiti ve İzleme:
- Sembole özel veya kapsamlı portföy taraması
- Hassas kategorizasyon ile gelişmiş emir tipi tespiti
- Stratejik izleme başlatma: anında, gecikmeli veya koşul bazlı
- Algoritmik strateji uyumluluğu için magic number entegrasyonu
B. Gelişmiş Grid Konfigürasyonu:
- Stratejik Emir Yerleştirme: Çoklu pozisyonlandırma metodolojileri
- Akıllı Yön Mantığı: Aynı, zıt veya piyasa bazlı emir oluşturma
- Hassas Emir Miktarı: Özelleştirilebilir grid yoğunluğu ve yapısı
- Gelişmiş Offset Sistemleri: Sabit aralık veya dinamik yüzde ilerlemesi
- Kapsamlı Seviye Yönetimi: Boyut veya fiyat tutarlılığı ile SL/TP devralma
- Gelişmiş Lot Boyutlandırma: Sabit, progresif artış veya stratejik azalma
- Son Kullanım Kontrolü: Özel zaman çerçeveleri veya orijinal emir devralma
C. Gelişmiş Çıkış Stratejisi Otomasyonu:
- Hassas strateji yürütme için çoklu kapatma metodolojileri
- Kapsamlı tetikleyici seçenekleri ile koşul bazlı sonlandırma
- En iyi giriş koruma sistemleri ile portföy optimizasyonu
Gelişmiş Otomasyon Yönetimi
- Tek tıkla strateji aktivasyonu ve anında uygulama
- Detaylı raporlama ile kapsamlı durum izleme
- Hızlı strateji dağıtımı ve optimizasyonu için ön ayar sistemi
Ek giriş ayarları (arayüz):
- Yazı tipi boyutu
- Panel boyutu (yüzde)
- Koyu / açık tema
Algo Trading izin verilmiş olmalıdır.