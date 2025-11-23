Auto Grid orders

Auto Grid: creazione automatizzata di ordini a griglia basata sulle tue operazioni esistenti.

Automatizza strategie di trading complesse con sistemi a griglia sofisticati che rilevano nuove posizioni e creano automaticamente array di ordini ottimizzati.

    Utilità multifunzionale: 66+ funzionalità, incluso lo strumento Auto Grid  |  contattami per qualsiasi domanda  |  Versione MT4

    A. Rilevamento e Monitoraggio Intelligente delle Operazioni:

    1. Scansione di simbolo specifico o portafoglio completo
    2. Rilevamento avanzato del tipo di ordine con categorizzazione precisa
    3. Avvio monitoraggio strategico: immediato, ritardato o basato su condizioni
    4. Integrazione numero magico per compatibilità con strategie algoritmiche

    B. Configurazione Sofisticata della Griglia:

    1. Posizionamento Strategico degli Ordini: Multiple metodologie di posizionamento
    2. Logica di Direzione Intelligente: Creazione ordini stessa, opposta o basata sul mercato
    3. Quantità Ordine di Precisione: Densità e struttura griglia personalizzabili
    4. Sistemi di Offset Avanzati: Spaziatura fissa o progressione percentuale dinamica
    5. Gestione Livelli Completa: Ereditarietà SL/TP con consistenza dimensione o prezzo
    6. Dimensionamento Lotti Sofisticato: Fisso, aumento progressivo o riduzione strategica
    7. Controllo Scadenza: Timeframe personalizzati o ereditarietà ordine originale

    C. Automazione Avanzata Strategia di Uscita:

    • Multiple metodologie di chiusura per esecuzione precisa della strategia
    • Terminazione basata su condizioni con opzioni trigger complete
    • Ottimizzazione portafoglio con sistemi preservazione miglior entrata

    Gestione Automazione Avanzata

    • Attivazione strategia con un clic con implementazione immediata
    • Monitoraggio stato completo con report dettagliati
    • Sistema preset per dispiegamento e ottimizzazione rapida strategie

    Impostazioni input aggiuntive (interfaccia):

    • Dimensione carattere
    • Dimensione pannello (percentuale)
    • Tema scuro / chiaro

    Algo Trading deve essere consentito.

