Auto Grid orders
- Utilità
- Makarii Gubaydullin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Auto Grid: creazione automatizzata di ordini a griglia basata sulle tue operazioni esistenti.
Automatizza strategie di trading complesse con sistemi a griglia sofisticati che rilevano nuove posizioni e creano automaticamente array di ordini ottimizzati.
A. Rilevamento e Monitoraggio Intelligente delle Operazioni:
- Scansione di simbolo specifico o portafoglio completo
- Rilevamento avanzato del tipo di ordine con categorizzazione precisa
- Avvio monitoraggio strategico: immediato, ritardato o basato su condizioni
- Integrazione numero magico per compatibilità con strategie algoritmiche
B. Configurazione Sofisticata della Griglia:
- Posizionamento Strategico degli Ordini: Multiple metodologie di posizionamento
- Logica di Direzione Intelligente: Creazione ordini stessa, opposta o basata sul mercato
- Quantità Ordine di Precisione: Densità e struttura griglia personalizzabili
- Sistemi di Offset Avanzati: Spaziatura fissa o progressione percentuale dinamica
- Gestione Livelli Completa: Ereditarietà SL/TP con consistenza dimensione o prezzo
- Dimensionamento Lotti Sofisticato: Fisso, aumento progressivo o riduzione strategica
- Controllo Scadenza: Timeframe personalizzati o ereditarietà ordine originale
C. Automazione Avanzata Strategia di Uscita:
- Multiple metodologie di chiusura per esecuzione precisa della strategia
- Terminazione basata su condizioni con opzioni trigger complete
- Ottimizzazione portafoglio con sistemi preservazione miglior entrata
Gestione Automazione Avanzata
- Attivazione strategia con un clic con implementazione immediata
- Monitoraggio stato completo con report dettagliati
- Sistema preset per dispiegamento e ottimizzazione rapida strategie
Impostazioni input aggiuntive (interfaccia):
- Dimensione carattere
- Dimensione pannello (percentuale)
- Tema scuro / chiaro
Algo Trading deve essere consentito.