Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5
- Utilidades
- Ahsan Ullah
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Sincronización CSV | Modo inverso | Sincronización pendiente | Motor de cierre parcial | Filtro de pérdidas consecutivas (A1)
Rápido como un rayo | Ultraestable | Replicación de operaciones de nivel profesional
Sajiro Copier Pro es un copiador de operaciones de alta velocidad basado en archivos que replica las operaciones de una cuenta MT5 (Maestra) a múltiples cuentas MT5 (Esclavas) con latencia ultra baja, precisión y consistencia segura.
Perfecto para servicios de señales, configuraciones MAM, trading multicuenta y retos de prop.
🔥 1. Sincronización ultrarrápida basada en archivos (motor CSV)
✔ Maestro actualiza cada 50-250 ms
✔ Esclavo sincroniza al instante
✔ Broker-independiente
✔ VPS-arquitectura estable
🔄 2. Modo dual MAESTRO / ESCLAVO
✔ Cuentas esclavas ilimitadas
✔ No requiere configuración
✔ Replicación en tiempo real.
🔁 3. Modo de negociación inversa
✔ Compra → Venta
✔ Venta → Compra
✔ Órdenes pendientes auto-convertidas
Perfecto para estrategias basadas en coberturas.
📊 4. Manejo avanzado de lotes
✔ Mismo Lote
✔ Multiplicador de Lote
✔ Lote Fijo
✔ Normalización de volumen totalmente compatible con el broker.
📝 5. Sincronización de órdenes pendientes
✔ Límite de compra/venta
✔ Stop de compra/venta
✔ Límite de stop
✔ Lógica de auto modificación + auto eliminación.
✂ 6. Motor de cierre parcial inteligente
Dos modos:
Porcentaje Espejo:
Maestro cierra 20% → Esclavo cierra 20%.
Cierre total al primer parcial:
Maestro primer cierre parcial → Esclavo cierra posición completa.
⚠ 7. Filtro de pérdidas consecutivas (Modo A1)
Copia operaciones sólo después de que Maestro alcance N pérdidas consecutivas.
Excelente para sistemas Grid, Martingale, Recovery y Mean-Reversion.
🔒 8. Auto Safety Sync
✔ Cierra automáticamente las operaciones esclavas cuando se eliminan en el maestro
✔ Sin operaciones fantasma
✔ Sin desincronización
🔗 9. Motor de mapeo de símbolos
Soporta diferentes formatos de símbolos de brokers:
XAUUSD = XAUUSD.a , US30 = US30.cash , BTCUSD = BTCUSD.m
📟 10. Limpie el tablero de instrumentos en tiempo real en el gráfico
Muestra:
✔ Modo y estado
✔ Modo inverso
✔ Estado de cierre parcial
✔ Racha de pérdidas
✔ Última actualización maestra
✔ Copia permitida = SÍ/NO
✔ Temporizador ms.
✔ Operadores de Prop Firm
✔ Proveedores de Señales
✔ Gestores MAM / PAMM
✔ Operadores Híbridos Manual + EA
✔ Scalpers de Alta Frecuencia
✔ Sistemas Grid / Martingale.
-
Adjuntar EA en Maestro → Establecer en MAESTRO
-
Adjuntar EA en Esclavo → Establecer en ESCLAVO
-
Utilice el mismo nombre de archivo CSV
-
La sincronización de operaciones se inicia automáticamente
Configuración plug-and-play.Comunidad oficial y actualizaciones
✔ Más rápido que los copiadores basados en socket estándar
✔ Altamente estable
✔ Extremadamente consistente
✔ Cero desincronización
✔ Prop-firm amigable
✔ Bajo uso de recursos
✔ De confianza por los operadores profesionales.
✔ 24/7 asistencia
✔ Actualizaciones gratuitas de por vida
✔ Guía de instalación completa