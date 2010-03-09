Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5

📌 Sajiro Copier Pro - Copiador de operaciones maestro/esclavo ultrarrápido basado en archivos (MT5)

Sincronización CSV | Modo inverso | Sincronización pendiente | Motor de cierre parcial | Filtro de pérdidas consecutivas (A1)
Rápido como un rayo | Ultraestable | Replicación de operaciones de nivel profesional

¿Qué es Sajiro Copier Pro?

Sajiro Copier Pro es un copiador de operaciones de alta velocidad basado en archivos que replica las operaciones de una cuenta MT5 (Maestra) a múltiples cuentas MT5 (Esclavas) con latencia ultra baja, precisión y consistencia segura.
Perfecto para servicios de señales, configuraciones MAM, trading multicuenta y retos de prop.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🔥 1. Sincronización ultrarrápida basada en archivos (motor CSV)

✔ Maestro actualiza cada 50-250 ms
✔ Esclavo sincroniza al instante
✔ Broker-independiente
✔ VPS-arquitectura estable

🔄 2. Modo dual MAESTRO / ESCLAVO

✔ Cuentas esclavas ilimitadas
✔ No requiere configuración
✔ Replicación en tiempo real.

🔁 3. Modo de negociación inversa

✔ Compra → Venta
✔ Venta → Compra
✔ Órdenes pendientes auto-convertidas
Perfecto para estrategias basadas en coberturas.

📊 4. Manejo avanzado de lotes

✔ Mismo Lote
✔ Multiplicador de Lote
✔ Lote Fijo
✔ Normalización de volumen totalmente compatible con el broker.

📝 5. Sincronización de órdenes pendientes

✔ Límite de compra/venta
✔ Stop de compra/venta
✔ Límite de stop
✔ Lógica de auto modificación + auto eliminación.

6. Motor de cierre parcial inteligente

Dos modos:

Porcentaje Espejo:
Maestro cierra 20% → Esclavo cierra 20%.

Cierre total al primer parcial:
Maestro primer cierre parcial → Esclavo cierra posición completa.

7. Filtro de pérdidas consecutivas (Modo A1)

Copia operaciones sólo después de que Maestro alcance N pérdidas consecutivas.
Excelente para sistemas Grid, Martingale, Recovery y Mean-Reversion.

🔒 8. Auto Safety Sync

✔ Cierra automáticamente las operaciones esclavas cuando se eliminan en el maestro
✔ Sin operaciones fantasma
✔ Sin desincronización

🔗 9. Motor de mapeo de símbolos

Soporta diferentes formatos de símbolos de brokers:
XAUUSD = XAUUSD.a , US30 = US30.cash , BTCUSD = BTCUSD.m

📟 10. Limpie el tablero de instrumentos en tiempo real en el gráfico

Muestra:
✔ Modo y estado
✔ Modo inverso
✔ Estado de cierre parcial
✔ Racha de pérdidas
✔ Última actualización maestra
✔ Copia permitida = SÍ/NO
✔ Temporizador ms.

🎯 Ideal para

✔ Operadores de Prop Firm
✔ Proveedores de Señales
✔ Gestores MAM / PAMM
✔ Operadores Híbridos Manual + EA
✔ Scalpers de Alta Frecuencia
✔ Sistemas Grid / Martingale.

⚙️ Cómo utilizar

  1. Adjuntar EA en Maestro → Establecer en MAESTRO

  2. Adjuntar EA en Esclavo → Establecer en ESCLAVO

  3. Utilice el mismo nombre de archivo CSV

  4. La sincronización de operaciones se inicia automáticamente

Configuración plug-and-play.

Comunidad oficial y actualizaciones

Mantente conectado con actualizaciones, soporte y anuncios de la comunidad:

👉 Grupo de WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/HHAHx4GbFPd8jw8NFONxfO?mode=hqrt1

👉 Página oficial de noticias de MQL5

https://www.mql5.com/en/users/ranasajjad/news

👉 Canal de Telegram

https://t.me/+5fOI1H4PXgI2OGE8

Únete para recibir:
✔ Lanzamientos de nuevas versiones
✔ Corrección de errores
✔ Guías de estrategia
✔ Soporte Premium

🏆 ¿Por qué Sajiro Copier Pro?

✔ Más rápido que los copiadores basados en socket estándar
✔ Altamente estable
✔ Extremadamente consistente
✔ Cero desincronización
✔ Prop-firm amigable
✔ Bajo uso de recursos
✔ De confianza por los operadores profesionales.

📞 Soporte

✔ 24/7 asistencia
✔ Actualizaciones gratuitas de por vida
✔ Guía de instalación completa


