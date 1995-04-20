Market Time Watch MT4

Market Time Watch

Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader

Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários.

Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista e elegante.

⭐ Por que os traders adoram o Market Time Watch

  • Ultraleve e otimizado para MT4/MT5
  • Não redesenha e não interfere com EAs ou indicadores
  • Zero atraso e praticamente zero uso de CPU
  • Perfeito para scalping, day trade e índices (US30, NAS100, Ouro, Forex)
  • Design profissional compatível com qualquer template

🔥 Recursos principais

✔ Relógio em tempo real

Mostra a hora atual diretamente no gráfico.

✔ Temporizador da vela

Mostra quanto tempo falta para o fechamento da vela atual.

✔ Painel de informações moderno

Inclui:

  • Todos os indicadores TesterMob
  • Bots de Auto-Trade
  • EAs e ferramentas de estratégia
  • Contato e suporte

✔ Posição personalizável

Ajuste a posição com deslocamento X-Y.

✔ Design não intrusivo

Totalmente compatível com EAs, indicadores e templates.

🎯 Para quem é esta ferramenta?

  • Scalpers
  • Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)
  • Operadores de ouro e petróleo
  • Traders intraday de Forex
  • Quem precisa ver o tempo com clareza

💡 Por que é melhor que scripts gratuitos

  • UI profissional e refinada
  • Renderização alinhada ao MT5
  • Painel de produtos integrado
  • Estabilidade total
  • Sem flicker, sem travamentos, sem consumo de CPU

🛠 Funções adicionais

  • Botão de informação “i”
  • Tabela com 3 colunas
  • Rodapé com suporte
  • Compatível com múltiplos símbolos
  • Compatível com templates e perfis

⭐ Suporte nativo para MT4 & MT5

  • Forex
  • Metais
  • Índices
  • Cripto
  • Todos os timeframes

🧩 Sobre a TesterMob

Fornecemos ferramentas profissionais como:

  • Smart Risk Manager (Mini/Pro)
  • Bots automáticos
  • Sistemas EA
  • Utilidades premium

📥 Baixe Market Time Watch hoje

Adicione esta ferramenta leve, precisa e profissional ao seu gráfico.

✔ Leve
✔ Preciso
✔ Elegante
✔ Profissional

→ Baixe agora e melhore seu gráfico com controle inteligente de tempo.

Produtos recomendados
The Stock Exchange One Sessions Hours
Boguslaw Nejmanowski
Indicadores
The Stock Exchange One Sessions Hours version 2.00 This indicator facilitates observing the currency pair's quotations during subsequent parts of the stock exchange session live. Before the session starts, a rectangle is drawn on the chart but not filled in with color. It means the extent of the session duration. Before the first bar enters the rectangle of the session, a sound signal or pop-up window will notify us that the session will just start. When the price graph crosses the edge of the
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Indicator Name: "The Range Master" Core Purpose The Range Master is an advanced, multi-timeframe technical indicator designed to identify market consolidation (sideways ranging) and subsequent high-momentum breakout opportunities. It helps traders visually confirm when price action transitions from low-volatility accumulation to high-volatility trend initiation. ️ Functional Description (What it Does) The Range Master performs three primary, interconnected functions: Range Mapping , Breakout
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
Previous day week high low
Rahul Shrikrishna Dani
Indicadores
Its an indicator that will show you Previous day high Previous day low Previous week high Previous week low You can set how many days of history you would like to see for previous day high low and previous week high low Currently 30 days of PDH/L will be marked 4 weeks of PWH/L will be marked You can change it from indicator settings. Dates are shown at marking lines to identify which date does that marking belongs to. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide yo
FREE
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicadores
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) INTRODUCTION : The strength meter is an trading tool that is used to identify trending and consolidating markets based on the percentage rate.  HOW TO USE IT : You can use this indicator with Deal Trading Trend >> Click Here << To use this trading tool to identify trending and consolidating markets (the most important part)
FREE
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
Indicadores
SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Gold Pro MT4 DashBoard
Zhongqu Wu
5 (2)
Indicadores
This Dashboard is free to download but is dependent on you owning the Gold Pro MT4   indicator.  Get the indicator here:  https://www.mql5.com/en/market/product/60430 The   Dashboard    will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator: Gold Pro MT4   all time frame and all symbol:  smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals!!! How to understand the status: Dashboard Show "Buy" - Buy Signal Das
FREE
Average Session Range MT4
Tien Long Tu
5 (1)
Indicadores
Average Session Range MT4: Calculate and Average the Sessions High-Low Range of Specific Time Sessions Over Multiple Days. The Session Average Range is a sophisticated and precise tool designed to calculate the volatility of specific time sessions within the trading day. By meticulously analyzing the range between the high and low prices of a defined trading session over multiple days, this tool provides traders with a clear and actionable average range. **Note:** When the trading platform is cl
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
O indicador R 2EMA Color para MT4 fornece sinais de negociação sólidos com base no cruzamento de 2 EMAs. Pontos chave Quando o preço cruza e fecha acima dos dois EMAs verdes, ele cria um sinal de compra. Quando o preço cruza e fecha acima dos dois EMAs vermelhos, ele cria um sinal de venda. O indicador R 2EMA Color Forex torna ainda mais fácil determinar quando é hora de comprar e vender Um sinal de compra ocorre quando as 2 linhas EMA ficam verdes. Um sinal de venda ocorre quando as 2 linhas
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indicadores
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
R Silver Trend
Rwy Ksyby
Indicadores
O indicador R Silver Trend é um indicador de negociação de tendência que exibe a tendência atual diretamente no gráfico de atividade do Metatrader 4. Desenha dois tipos de velas: Azul é para ação de preço de alta. Vermelho para movimento de preços de baixa. Negociar com o indicador R Silver Trend é bastante fácil, mesmo para iniciantes absolutos, e pode ser usado para moedas scalping (M1, M5), day trading (M5, M15, M30) e swing trading (H1, H4, D1). Sinais básicos de negociação Os sinais do
FREE
Bar Timer Lite
DENIS SITDIKOV
5 (3)
Indicadores
The indicator informs when the current bar closes and a new bar opens. TIME is an important element of trading systems. BarTimerPro indicator helps you CONTROL THE TIME . Easy to use: place on the chart and set “alarms” if it necessary. In the tester, the indicator does not work. Key Features Shows the time elapsed since the opening of the current bar Indicator Updates Every Second  Setting the appearance (31-36) and the location (21-24) of the indicator, changing all texts (41-50). 4 types of “
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Hidden RSI
Christian Ricard
Indicadores
This indicator allows to hide RSI (on all MT4 timeframes) from a date define by the user with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles" utility). Indicator Inputs: Period Apply To Information on "Relative Strength Index" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/relative_strength_index ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community here and we
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicadores
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
CyberZingFx Trend Reversal Lite
Afsal Meerankutty
4.52 (23)
Indicadores
CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its unique trading strategy, the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows. SCROLL DOWN TO VIEW SCREENSHOTS AND WATCH VIDEO ________________________________________________________________ Trading using CyberZingFx Trend Reversal is Simple Using the CyberZingFx Trend Reversal Indicator is ea
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Time Session OpenHighLowClose
Hiren Parekh
4.14 (7)
Indicadores
Time Session OPEN-HIGH-LOW-CLOSE This Indicator Will Draw Lines Of OHLC Levels Of Time Session Defined By User. It Will Plot Floating Lines On Current Day Chart. Time Session Can Of Current Day Or Previous Day. You Can Plot Multiple Session Lines By Giving Unique ID To Each Session. It Can Even Show Historical Levels Of Time Session Selected By User On Chart To Do Backdating Test. You Can Write Text To Describe The Lines.
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
FFx RVI
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicadores
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++   é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide   onde   entrar, o EA cuida de   como   executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para   Ou
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário