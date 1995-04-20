Market Time Watch MT4

Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader

Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários.

Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista e elegante.

⭐ Por que os traders adoram o Market Time Watch

Ultraleve e otimizado para MT4/MT5

e otimizado para MT4/MT5 Não redesenha e não interfere com EAs ou indicadores

e não interfere com EAs ou indicadores Zero atraso e praticamente zero uso de CPU

e praticamente zero uso de CPU Perfeito para scalping, day trade e índices (US30, NAS100, Ouro, Forex)

Design profissional compatível com qualquer template

🔥 Recursos principais

✔ Relógio em tempo real

Mostra a hora atual diretamente no gráfico.

✔ Temporizador da vela

Mostra quanto tempo falta para o fechamento da vela atual.

✔ Painel de informações moderno

Inclui:

✔ Posição personalizável

Ajuste a posição com deslocamento X-Y.

✔ Design não intrusivo

Totalmente compatível com EAs, indicadores e templates.

🎯 Para quem é esta ferramenta?

Scalpers

Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)

Operadores de ouro e petróleo

Traders intraday de Forex

Quem precisa ver o tempo com clareza

💡 Por que é melhor que scripts gratuitos

UI profissional e refinada

Renderização alinhada ao MT5

Painel de produtos integrado

Estabilidade total

Sem flicker, sem travamentos, sem consumo de CPU

🛠 Funções adicionais

Botão de informação “i”

Tabela com 3 colunas

Rodapé com suporte

Compatível com múltiplos símbolos

Compatível com templates e perfis

⭐ Suporte nativo para MT4 & MT5

Forex

Metais

Índices

Cripto

Todos os timeframes

🧩 Sobre a TesterMob

Fornecemos ferramentas profissionais como:

Smart Risk Manager (Mini/Pro)

Bots automáticos

Sistemas EA

Utilidades premium

📥 Baixe Market Time Watch hoje

Adicione esta ferramenta leve, precisa e profissional ao seu gráfico.

✔ Leve

✔ Preciso

✔ Elegante

✔ Profissional

