HYTradePanel MT5

🚀 ProTrade Panel - Velocidad, Precisión, Profesionalidad

Domina los mercados con el asistente MT5 definitivo.

¿Estás cansado de la lenta y torpe ejecución por defecto en MT5?
¿Te cuesta gestionar múltiples órdenes durante la alta volatilidad?
ProTrade Panel está diseñado para traders manuales serios. CombinaOne-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing y Visual Risk Management en una interfaz elegante y flotante.

Características principales

  1. Arrastrar y soltar inteligente:

    • Mantenga pulsada la cabecera para mover el panel a cualquier lugar. El gráfico sebloquea automáticamente mientras se arrastra, lo que garantiza una experiencia fluida sin desplazar las velas.

  2. Trading de ruptura instantáneo:

    • Nunca se pierda un pico de volatilidad. Establezca su distancia y haga clic en"Buy Stop" o "Sell Stop" para colocar instantáneamente órdenes pendientes con SL/TP precalculados.

  3. Control de precisión:

    • Ajuste con precisión sus Lotes, Take Profit, Stop Loss y Distancia Pendiente utilizando los cómodos botones + y -. No hay necesidad de escribir manualmente cada vez.

  4. Gestión avanzada de órdenes:

    • Cierre órdenes por tipo (Compra/Venta), por resultado (Cerrar Ganancias/Cerrar Pérdidas), o aplánelo todo conCerrar Todo.

  5. Experiencia de usuario Premium:

    • Soporte bilingüe: Cambie entre inglés y chino instantáneamente en los ajustes.

    • Interfaz de usuario interactiva: Los botones se iluminan en "turquesa oscuro" al pasar el ratón por encima, lo que le da confianza en cada clic.

    • Totalmente personalizable: Ajusta el tamaño, los colores y los valores predeterminados para adaptarlos a tu estilo de trading.

Guía de interfaz

El panel está organizado en zonas lógicas para una máxima eficiencia:

1. Zona de Ajustes (Arriba)

  • Cabecera: Haga clic para Contraer/Expandir. Mantenga pulsado para arrastrar.

  • Lotes: Establezca su volumen de negociación.

  • TP / SL: Establezca por defecto el Take Profit y el Stop Loss en puntos.

  • Consejo: Utilice los botones laterales para ajustes rápidos.

2. Zona de ruptura (Órdenes pendientes)

  • Dist (Distancia): La distancia (en puntos) desde el precio actual para las órdenes pendientes.

  • Buy Stop: Coloca una orden Buy Stop en (Ask + Distancia).

  • Sell Stop: Coloca una orden Sell Stop en (Bid - Distancia).

  • Ideal para: Negociación de noticias y rupturas de soporte/resistencia.

3. Zona de Ejecución de Mercado

  • Compra / Venta: Entrada instantánea en el mercado a los precios actuales con su SL y TP preestablecidos.

4. Zona de Gestión

  • Cerrar Compra/Venta: Cierra todas las posiciones abiertas de compra o venta para el símbolo actual.

  • Cerrar Ganancias/Pérdidas: Cierra inteligentemente sólo las operaciones rentables (asegura ganancias) o perdedoras (corta pérdidas).

5. Zona de Emergencia

  • Cerrar Todo: Cierra inmediatamente TODAS las posiciones abiertas y borra TODAS las órdenes pendientes para el símbolo actual.

⚙️ Parámetros de Entrada

Puede personalizar la herramienta al adjuntarla al gráfico:

  • Inp_Language: Elija su idioma preferido (Inglés / Chino).

  • UI_Width / UI_RowHeight: Cambie el tamaño del panel para ajustarlo a su pantalla.

  • Def_LotSize: Su tamaño de lote inicial preferido.

  • Def_TP / Def_SL: Configuración predeterminada de riesgo/recompensa en puntos.

  • Def_PendingDist: Distancia por defecto para órdenes de ruptura.


