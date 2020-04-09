HYTradePanel MT5

🚀 ProTrade Panel - Velocidad, Precisión, Profesionalidad

Domina los mercados con el asistente MT5 definitivo.

¿Estás cansado de la lenta y torpe ejecución por defecto en MT5?

¿Te cuesta gestionar múltiples órdenes durante la alta volatilidad?

ProTrade Panel está diseñado para traders manuales serios. CombinaOne-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing y Visual Risk Management en una interfaz elegante y flotante.

Características principales

Arrastrar y soltar inteligente: Mantenga pulsada la cabecera para mover el panel a cualquier lugar. El gráfico sebloquea automáticamente mientras se arrastra, lo que garantiza una experiencia fluida sin desplazar las velas. Trading de ruptura instantáneo: Nunca se pierda un pico de volatilidad. Establezca su distancia y haga clic en"Buy Stop" o "Sell Stop" para colocar instantáneamente órdenes pendientes con SL/TP precalculados. Control de precisión: Ajuste con precisión sus Lotes, Take Profit, Stop Loss y Distancia Pendiente utilizando los cómodos botones + y -. No hay necesidad de escribir manualmente cada vez. Gestión avanzada de órdenes: Cierre órdenes por tipo (Compra/Venta), por resultado (Cerrar Ganancias/Cerrar Pérdidas), o aplánelo todo conCerrar Todo. Experiencia de usuario Premium: Soporte bilingüe : Cambie entre inglés y chino instantáneamente en los ajustes.

Interfaz de usuario interactiva : Los botones se iluminan en "turquesa oscuro" al pasar el ratón por encima, lo que le da confianza en cada clic.

Totalmente personalizable: Ajusta el tamaño, los colores y los valores predeterminados para adaptarlos a tu estilo de trading.

Guía de interfaz

El panel está organizado en zonas lógicas para una máxima eficiencia:

1. Zona de Ajustes (Arriba)

Cabecera : Haga clic para Contraer/Expandir. Mantenga pulsado para arrastrar.

Lotes : Establezca su volumen de negociación.

TP / SL : Establezca por defecto el Take Profit y el Stop Loss en puntos.

Consejo: Utilice los botones laterales para ajustes rápidos.

2. Zona de ruptura (Órdenes pendientes)

Dist (Distancia) : La distancia (en puntos) desde el precio actual para las órdenes pendientes.

Buy Stop : Coloca una orden Buy Stop en (Ask + Distancia).

Sell Stop : Coloca una orden Sell Stop en (Bid - Distancia).

Ideal para: Negociación de noticias y rupturas de soporte/resistencia.

3. Zona de Ejecución de Mercado

Compra / Venta: Entrada instantánea en el mercado a los precios actuales con su SL y TP preestablecidos.

4. Zona de Gestión

Cerrar Compra/Venta : Cierra todas las posiciones abiertas de compra o venta para el símbolo actual.

Cerrar Ganancias/Pérdidas: Cierra inteligentemente sólo las operaciones rentables (asegura ganancias) o perdedoras (corta pérdidas).

5. Zona de Emergencia

Cerrar Todo: Cierra inmediatamente TODAS las posiciones abiertas y borra TODAS las órdenes pendientes para el símbolo actual.

⚙️ Parámetros de Entrada

Puede personalizar la herramienta al adjuntarla al gráfico: