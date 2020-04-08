Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4

🏷 Sweeper PRO – 高级蜡烛扫荡检测器 (三合一)

🔍 概述

Sweeper PRO 是一款功能强大且完全可自定义的指标，用于检测三种独特的蜡烛扫荡类型——这是专业价格行为交易者常用的智能入场与反转模式。

它能自动识别潜在的 假突破、流动性吸收 和 延续信号，帮助您预测市场反转并确认强劲的方向性走势。

使用 Sweeper PRO，您可以清晰、即时地可视化市场结构变化和基于蜡烛的反应——无需手动监控图表。

⚙️ 功能特点

🔹 检测三种扫荡类型： 单蜡烛、双蜡烛、同向扫荡

🔹 颜色、箭头及蜡烛逻辑完全可自定义

🔹 可单独启用或禁用每种检测模式

🔹 自动删除旧箭头，保持图表整洁

🔹 可调节箭头大小及扫描的蜡烛数量

🔹 极其轻量且快速 —— 无图表延迟

🔹 兼容所有时间周期和交易品种（外汇、黄金、加密货币、指数）

🧩 输入参数

参数 描述 MaxBarsToCheck 扫描的最大蜡烛数量 ArrowSize 箭头符号的粗细 DeletePrevious 自动清除旧箭头 Enable_SingleCandle 启用/禁用单蜡烛扫荡 Enable_DoubleCandle 启用/禁用双蜡烛扫荡 Enable_SameDirection 启用/禁用同向扫荡 Color & ArrowCode 为每种信号类型自定义颜色和符号

📈 信号类型

🟢 单蜡烛扫荡 (1C)

一种快速信号，用于识别单根蜡烛反转 —— 当一根蜡烛扫过前高/前低并向相反方向收盘时出现。

🔵 双蜡烛扫荡 (2C)

由两根蜡烛组成的确认型反转模式，第二根蜡烛确认前一根的假突破。

🩵 同向扫荡

两根连续同方向蜡烛，第二根突破前高/前低 —— 通常表示突破或趋势延续。

💡 交易提示

将 Sweeper PRO 与 支撑/阻力区域、订单块或供需区间 结合使用，以获得更高准确度。

使用更高周期（H1、H4、日线）确认市场方向，再在低周期执行扫荡信号。

为优化设置，可添加 RSI、OBV 或 MACD 等成交量或动量过滤指标。

🧠 优势

无重绘、无延迟

可完美配合手动或自动化交易系统

界面清晰、易于理解

适用于剥头皮、波段交易及智能资金概念策略（SMC）

📊 兼容性

平台: MetaTrader 4 (MT4)

适用市场: 外汇、贵金属、加密货币、指数、股票

时间周期: 所有周期

图表类型: 蜡烛图（推荐）

✅ 总结

Sweeper PRO 是依赖价格行为和市场结构的交易者的终极工具。

它将原始图表数据转化为清晰的扫荡信号，帮助您快速发现反转与突破机会。

操作简便、准确度高、视觉专业 —— 是每位认真交易者必备的指标。