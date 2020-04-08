Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
- 指标
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- 版本: 1.0
- 激活: 20
🏷 Sweeper PRO – 高级蜡烛扫荡检测器 (三合一)
🔍 概述
Sweeper PRO 是一款功能强大且完全可自定义的指标，用于检测三种独特的蜡烛扫荡类型——这是专业价格行为交易者常用的智能入场与反转模式。
它能自动识别潜在的 假突破、流动性吸收 和 延续信号，帮助您预测市场反转并确认强劲的方向性走势。
使用 Sweeper PRO，您可以清晰、即时地可视化市场结构变化和基于蜡烛的反应——无需手动监控图表。
⚙️ 功能特点
-
🔹 检测三种扫荡类型：单蜡烛、双蜡烛、同向扫荡
-
🔹 颜色、箭头及蜡烛逻辑完全可自定义
-
🔹 可单独启用或禁用每种检测模式
-
🔹 自动删除旧箭头，保持图表整洁
-
🔹 可调节箭头大小及扫描的蜡烛数量
-
🔹 极其轻量且快速 —— 无图表延迟
-
🔹 兼容所有时间周期和交易品种（外汇、黄金、加密货币、指数）
🧩 输入参数
|参数
|描述
|MaxBarsToCheck
|扫描的最大蜡烛数量
|ArrowSize
|箭头符号的粗细
|DeletePrevious
|自动清除旧箭头
|Enable_SingleCandle
|启用/禁用单蜡烛扫荡
|Enable_DoubleCandle
|启用/禁用双蜡烛扫荡
|Enable_SameDirection
|启用/禁用同向扫荡
|Color & ArrowCode
|为每种信号类型自定义颜色和符号
📈 信号类型
🟢 单蜡烛扫荡 (1C)
一种快速信号，用于识别单根蜡烛反转 —— 当一根蜡烛扫过前高/前低并向相反方向收盘时出现。
🔵 双蜡烛扫荡 (2C)
由两根蜡烛组成的确认型反转模式，第二根蜡烛确认前一根的假突破。
🩵 同向扫荡
两根连续同方向蜡烛，第二根突破前高/前低 —— 通常表示突破或趋势延续。
💡 交易提示
-
将 Sweeper PRO 与 支撑/阻力区域、订单块或供需区间 结合使用，以获得更高准确度。
-
使用更高周期（H1、H4、日线）确认市场方向，再在低周期执行扫荡信号。
-
为优化设置，可添加 RSI、OBV 或 MACD 等成交量或动量过滤指标。
🧠 优势
-
无重绘、无延迟
-
可完美配合手动或自动化交易系统
-
界面清晰、易于理解
-
适用于剥头皮、波段交易及智能资金概念策略（SMC）
📊 兼容性
-
平台: MetaTrader 4 (MT4)
-
适用市场: 外汇、贵金属、加密货币、指数、股票
-
时间周期: 所有周期
-
图表类型: 蜡烛图（推荐）
✅ 总结
Sweeper PRO 是依赖价格行为和市场结构的交易者的终极工具。
它将原始图表数据转化为清晰的扫荡信号，帮助您快速发现反转与突破机会。
操作简便、准确度高、视觉专业 —— 是每位认真交易者必备的指标。