Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4

🏷 Sweeper PRO – Расширенный индикатор Candle Sweep (3-в-1)

🔍 Обзор

Sweeper PRO — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, разработанный для обнаружения трёх уникальных типов свечных свипов — умных моделей входа и разворота, часто используемых профессиональными трейдерами прайс-экшн.

Он автоматически определяет потенциальные ложные пробои, захваты ликвидности и сигналы продолжения, помогая предсказать развороты рынка и подтверждать сильные направленные движения.

С Sweeper PRO вы можете ясно и мгновенно визуализировать изменения структуры рынка и реакции на основе свечей — без ручного мониторинга графиков.

⚙️ Особенности

🔹 Обнаруживает 3 типа свипов: одна свеча, двойная свеча и одинаковое направление

🔹 Полностью настраиваемые цвета, стрелки и логика свечей

🔹 Возможность включения или выключения каждого режима обнаружения отдельно

🔹 Автоматическое удаление предыдущих стрелок для чистого графика

🔹 Регулируемый размер стрелок и лимит сканирования баров

🔹 Очень лёгкий и быстрый — без задержек на графике

🔹 Совместим со всеми таймфреймами и инструментами (Forex, Gold, Crypto, Indices)

🧩 Входные параметры

Параметр Описание MaxBarsToCheck Максимальное количество свечей для сканирования ArrowSize Толщина символа стрелки DeletePrevious Автоматически очищает старые стрелки Enable_SingleCandle Включить/выключить свип одной свечи Enable_DoubleCandle Включить/выключить свип двух свечей Enable_SameDirection Включить/выключить свип в одинаковом направлении Color & ArrowCode Пользовательский цвет и символ для каждого типа сигнала

📈 Типы сигналов

🟢 Свип одной свечи (1C)

Быстрый сигнал, определяющий разворот одной свечи — когда свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы и закрывается в противоположном направлении.

🔵 Свип двух свечей (2C)

Подтверждающий паттерн из двух свечей, где вторая свеча подтверждает ложный пробой предыдущей.

🩵 Свип в одинаковом направлении

Две последовательные свечи в одном направлении, где вторая свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы — часто сигнализирует о пробое или продолжении движения.

💡 Торговые советы

Комбинируйте Sweeper PRO с зонами поддержки/сопротивления, ордер-блоками или областями спроса и предложения для наилучшей точности.

Используйте старшие таймфреймы (H1, H4, Daily), чтобы подтвердить направление рынка перед действием на младших.

Для оптимальных настроек добавьте индикаторы объёма или импульса, такие как RSI, OBV или MACD.

🧠 Преимущества

Без перерисовки и задержек

Работает идеально как с ручными, так и с автоматизированными системами

Визуально чистый и лёгкий для интерпретации интерфейс

Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и стратегий Smart Money Concepts

📊 Совместимость

Платформа: MetaTrader 4 (MT4)

Работает на: Forex, Металлы, Крипто, Индексы, Акции

Таймфреймы: Все

Тип графика: Свечной (рекомендуется)

✅ Резюме

Sweeper PRO — это идеальный инструмент для трейдеров, которые полагаются на прайс-экшн и умное поведение рынка.

Он превращает сырые данные графика в понятные визуальные сигналы свипов, позволяя быстро находить возможности для разворотов и пробоев.

Простой в использовании, высокоточный и профессионально оформленный — обязательный индикатор для серьёзных трейдеров.