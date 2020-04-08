Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4

🏷 Sweeper PRO – Расширенный индикатор Candle Sweep (3-в-1)

🔍 Обзор

Sweeper PRO — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, разработанный для обнаружения трёх уникальных типов свечных свипов — умных моделей входа и разворота, часто используемых профессиональными трейдерами прайс-экшн.
Он автоматически определяет потенциальные ложные пробои, захваты ликвидности и сигналы продолжения, помогая предсказать развороты рынка и подтверждать сильные направленные движения.
С Sweeper PRO вы можете ясно и мгновенно визуализировать изменения структуры рынка и реакции на основе свечей — без ручного мониторинга графиков.

⚙️ Особенности

  • 🔹 Обнаруживает 3 типа свипов: одна свеча, двойная свеча и одинаковое направление

  • 🔹 Полностью настраиваемые цвета, стрелки и логика свечей

  • 🔹 Возможность включения или выключения каждого режима обнаружения отдельно

  • 🔹 Автоматическое удаление предыдущих стрелок для чистого графика

  • 🔹 Регулируемый размер стрелок и лимит сканирования баров

  • 🔹 Очень лёгкий и быстрый — без задержек на графике

  • 🔹 Совместим со всеми таймфреймами и инструментами (Forex, Gold, Crypto, Indices)

🧩 Входные параметры

Параметр Описание
MaxBarsToCheck Максимальное количество свечей для сканирования
ArrowSize Толщина символа стрелки
DeletePrevious Автоматически очищает старые стрелки
Enable_SingleCandle Включить/выключить свип одной свечи
Enable_DoubleCandle Включить/выключить свип двух свечей
Enable_SameDirection Включить/выключить свип в одинаковом направлении
Color & ArrowCode Пользовательский цвет и символ для каждого типа сигнала

📈 Типы сигналов

🟢 Свип одной свечи (1C)
Быстрый сигнал, определяющий разворот одной свечи — когда свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы и закрывается в противоположном направлении.

🔵 Свип двух свечей (2C)
Подтверждающий паттерн из двух свечей, где вторая свеча подтверждает ложный пробой предыдущей.

🩵 Свип в одинаковом направлении
Две последовательные свечи в одном направлении, где вторая свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы — часто сигнализирует о пробое или продолжении движения.

💡 Торговые советы

  • Комбинируйте Sweeper PRO с зонами поддержки/сопротивления, ордер-блоками или областями спроса и предложения для наилучшей точности.

  • Используйте старшие таймфреймы (H1, H4, Daily), чтобы подтвердить направление рынка перед действием на младших.

  • Для оптимальных настроек добавьте индикаторы объёма или импульса, такие как RSI, OBV или MACD.

🧠 Преимущества

  • Без перерисовки и задержек

  • Работает идеально как с ручными, так и с автоматизированными системами

  • Визуально чистый и лёгкий для интерпретации интерфейс

  • Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и стратегий Smart Money Concepts

📊 Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 4 (MT4)

  • Работает на: Forex, Металлы, Крипто, Индексы, Акции

  • Таймфреймы: Все

  • Тип графика: Свечной (рекомендуется)

✅ Резюме

Sweeper PRO — это идеальный инструмент для трейдеров, которые полагаются на прайс-экшн и умное поведение рынка.
Он превращает сырые данные графика в понятные визуальные сигналы свипов, позволяя быстро находить возможности для разворотов и пробоев.
Простой в использовании, высокоточный и профессионально оформленный — обязательный индикатор для серьёзных трейдеров.


Рекомендуем также
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Stop Grabber Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Индикаторы
The indicator scans for stop grabber (special pattern of Joe Dinapoli which gives very high probability buy / sell signals and does not repaint ) signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for stop grabber pattern on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Trend Flasher
Amarnath K M
Индикаторы
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Your good friend
Sergei Semenov
Индикаторы
Your good friends — это не просто индикатор, а ваш надёжный торговый помощник, созданный для трейдеров, которые ценят простоту, ясность и стабильность. Он объединяет лучшие классические методы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, разворотные сигналы, визуальные подсказки — и подаёт их в максимально понятном и удобном виде. Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам — особенно тем, кто хочет убрать хаос, снизить стресс и торговать по чётким сигналам . Особенности индикато
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Ночной Призрак - Стрелочный индикатор для Бинарных опционов. Это надежный помощник вам в будущем! -Отсутствует перерисовка на графике -Работает отлично на валютных парах EUR/USD! -Точность индикатора до 90% (Особенно ночью) -Не нужно долго настраивать (Настроено идеально для Бинарных Опционов) -Не опаздывающие сигналы -Появление сигнала на текущей свече -Идеально подходит для периода М1 (Не Больше!) -Удобный для глаз цвет свечей (Красный и Синий) -Установлен Алерт  Работа с ним: -Синяя стрелка
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Индикаторы
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT4    - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT4 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему    Limitless MT4 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигн
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Индикаторы
Индикатор определяет паттерны гармоник (XABCD) согласно разработок H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). Проецирует D-point - как точку в перспективной проекции (в настройках указать параметр ProjectionD_Mode = true ). Не перерисовывает. На закрытии бара рабочего тайм-фрейма, если в течение Patterns_Fractal_Bars баров последняя обнаруженная точка паттерна не сдвинулась - возникает стрелка на графике (в направлении предполагаемого движения цены). С этого момента стрелка остается н
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Индикаторы
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Индикаторы
Суть данного индикатора - анализ и предсказание котировок с помощью преобразования Фурье. Индикатор раскладывает ряд цен на гармоники и вычисляет их продукт на следующих барах. Вы можете использовать индикатор как самостоятельный продукт, однако для улучшения качества предсказания создан другой, родственный индикатор -  FreqoMaster  - который вызывает FreqoMeterForecast в качестве движка и объединяет результаты работы нескольких экземпляров FreqoMeterForecast для различных частотных диапазонов.
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
PRO Fibonacci Tool MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Индикаторы
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Fx Perfect Signal
Harun Celik
Индикаторы
Fx Perfect Signal indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
Reback
Yazhou Liu
Индикаторы
This index can be traced back to historical transactions, and can clearly see the trading location, trading type, profit and loss situation, as well as statistical information. Showlabel is used to display statistics. Summy_from is the start time of order statistics. This parameter is based on the opening time of the order. Backtracking can help us to correct the wrong trading habits, which is very important for beginners to learn manual transactions. This index is suitable for each time per
MtfSR
Ahmet Metin Yilmaz
Индикаторы
Indicator shows the hourly, 4-hour, Daily, Weekly and Monthly support and resistance zones on the chart you choose. Even if the time frame of the chart changes, the support and resistance zones will continue to be unchanged. It is an indicator that should be kept on the chart of manual trades and shows them the support and resistance zones in the upper time frames.
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Индикаторы
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! Индикатор трендовых линий Trend Scanner показывает направление тренда и его изменение. Индикатор работает на всех валютных парах  и таймфреймах. Индикатор отображает на графике цены сразу несколько показателей: линии поддержки и сопротивления валютной пары, существующие трендовые лин
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Индикаторы
Суть данного индикатора - анализ и предсказание котировок с помощью преобразования Фурье. Индикатор раскладывает ряд цен на гармоники и вычисляет их продукт на следующих барах. Индикатор выводит на истории ценовые метки, обозначающие размах цен в прошлом, а также ценовые метки с предполагаемым движением в будущем. Также прогнозируемое решение о покупке или продаже и размер take profit указывается в текстовой метке в окне индикатора. Индикатор использует в качестве "движка" для расчетов другой ин
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Simple Elliot Continuation or Reversal
Mohamed yehia Osman
5 (1)
Индикаторы
Super Oscillator
Harun Celik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Super oscillator является осциллятором, предназначенным для поиска точек разворота. Набор вычислений баров и набор алгоритмов расчета разворота тренда. Система поиска уровней с высоковероятными трендами. Все эти функции в совокупности облегчают инвесторам поиск трендов. Рекомендации и возможности В индикаторе Super Oscillator имеется два уровня. Они находятся на уровнях 0,5 и -0,5. Для обнаружения восходящего тренда столбики осциллятора должны находится ниже уровня -0.5. Синие столбик
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду , но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная верс
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор проверяет каждый бар на наличие давления покупателей или продавцов и определяет 4 типа свечных паттернов с наибольшим объемом. Затем эти свечи фильтруются с помощью нескольких линейных фильтров, чтобы показать сигналы покупки или продажи. Сигналы работают лучше всего в сочетании с более высоким направлением таймфрейма и при торговле в часы больших объемов. Все фильтры настраиваются и работают независимо. Может просматривать сигналы одного направления одним нажатием кнопки. Этот и
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Индикаторы
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Wave Price Channel - Торговая аналитическая система, предназначенная для поиска импульса и коррекции. Индикатор дает возможность работать по направлению ценового канала, который строится на основе волатильности. Когда на канале рисуется стрелка вверх или вниз, появляется возможность идти в этом направлении, подтверждением сигнала в этом направлении является точечный индикатор, чувствительный к изменениям цены. Пока продолжаются точки такого же цвета, продолжается действие сигнала. Если есть стр
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Другие продукты этого автора
Fast Position Copier Sender Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
Fast Position Copier -  Reciver Tool This is Fast and Simple position copier from MT4-----> MT4. Copying positions requires two bots : Master/Slave. Master ( Sender Position ) Slave ( Reciver Position) This is a Master version (Sender) and you need to download a Slave version from HERE . This tool is suitable for using to copy positions and manage them from a MetaTrader on one or more MetaTraders located on a server or computer. MetaTraders must be installed side by side.
FREE
Fast Position Copier Reciver Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
Fast Position Copier -  Reciver Tool This is Fast and Simple position copier from MT4-----> MT4. Copying positions requires two bots : Master/Slave. Master ( Sender Position ) Slave ( Reciver Position) This is a Slave version (reciver) and you need to download a Master version from HERE . This tool is suitable for using to copy positions and manage them from a MetaTrader on one or more MetaTraders located on a server or computer. MetaTraders must be installed side by side.
Alert Everything ToolBox divergence Moving Cross
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
NEXT PRICE 99$ Alert Everything ToolBox divergence And Moving Cross:  Buy "ALERT EVERYTHING" at 99$ and receive 1 EA for free (* for ONE trade accounts) THIS EA IS GIFT :  https://www.mql5.com/en/market/product/63710 1. 4 Moving Average Cross Alert. 2. MACD divergence Alert 3. Indicators Alerting( ICHIMUKO /RSI/CCI/MACD/STOCH) 4. Pattern Alert 5. Draw Daily Support / Resistance 6. Display Some information on chart. If you need   help   : My WhatsUp Number: +989020473963 : if you want to conta
Safe Hedge Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
FULL AUTOMATED ROBOT :  HEDGE ON TWO INDEX OR SHARERS : For this, you can open a test account in the FTMO prop and send the account number along with the investor's password to the following WhatsApp number and receive the test version of the robot. For get optimize SET file , send massage to me on WhatsApp  My Telegram channel:    https://t.me/Elasticsystem     Copy Trade - PAMM ACOUNT       FTMO  200K challenge live link. NOW.   FTMO  10K challenge link. PAST.
US Market Breakout Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
NY Open Breakout EA is a fully automated trading robot specifically designed to capture strong breakouts during the New York trading session, focusing on major forex pairs and indices correlated with the US Dollar. Key Features: Automatically defines the trading zone based on customizable time settings. Opens trades when the price breaks above or below the identified zone. Smart built-in risk management with automatic stop loss and take profit settings. Advanced Martingale loop system to rec
MultiTimeframe Candle Close time
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
Candle Close Timer – Essential Forex Indicator for Precise Trading The Candle Close Timer is a powerful and easy-to-use MetaTrader indicator designed for Forex traders who want to track candle closing times across multiple timeframes. This tool helps you make accurate trading decisions , improve entry and exit timing, and optimize your trading strategy. Key Features: Real-time countdown to candle close for all major timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, and D1. Visual alerts : candle timer color
ICT Premium Discount HTF
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
A professional Smart Money Concepts (ICT) indicator that plots true Higher Timeframe candles , Premium & Discount zones , and Equilibrium levels directly on lower timeframes for precise institutional analysis. ICT_Premium_Discount_HTF_Directional This indicator is designed for ICT, Smart Money, Institutional and Price Action traders who need a clear and accurate higher timeframe context while trading lower timeframes. Unlike common indicators, this tool draws real HTF candles (body & wicks) u
Shadow Zone Detector
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
Shadow Zone Detector Shadow Zone Detector is a professional and advanced MT4/MT5 indicator designed to identify and visualize optimal premium and discount zones based on higher timeframe (HTF) candlestick shadows. Inspired by ICT (Inner Circle Trader) techniques, this tool allows traders to quickly spot high-probability areas for entries and exits with a clear, visual representation. Key Features: Premium & Discount Zones: Automatically detects the upper and lower wick zones of previous HTF cand
Orders assistant tools
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
Breakout Strategy: Full Automated and Semi-Automated Trading Robot Starting with you, continuing with the robot. "After purchasing the bot, message me on WhatsApp or email, and you'll receive a powerful and highly useful indicator—perfect for trading the New York session—as a free gift!" Contact: WhatsApp How the Semi-Automated Robot Works Test is free :  https://t.me/ForexAssistant The robot provides flexibility by allowing the user to define a specific area for price monitoring. Here's how
US Market Breakout Robot
Mohammadhossein Yoosefiizad
Утилиты
NY Open Breakout EA is a fully automated trading robot specifically designed to capture strong breakouts during the New York trading session, focusing on major forex pairs and indices correlated with the US Dollar. Key Features: Automatically defines the trading zone based on customizable time settings. Opens trades when the price breaks above or below the identified zone. Smart built-in risk management with automatic stop loss and take profit settings. Advanced Martingale loop system to reco
Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT5
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
Sweeper PRO – Advanced Candle Sweep Detector (3-in-1)   WhatsApp Support: Contact1 Contact2   Email: Money.transporter@gmail.com Overview Sweeper PRO is a powerful and fully customizable indicator designed to detect three unique types of candle sweeps — smart entry and reversal patterns commonly used by professional price action traders. It automatically identifies potential fakeouts, liquidity grabs, and continuation signals , helping you anticipate market reversals and confirm st
Shadow Zone Detector MT5
Mohammadhossein Yoosefiizad
Индикаторы
Shadow Zone Detector Shadow Zone Detector is a professional and advanced MT4/MT5 indicator designed to identify and visualize optimal premium and discount zones based on higher timeframe (HTF) candlestick shadows. Inspired by ICT (Inner Circle Trader) techniques, this tool allows traders to quickly spot high-probability areas for entries and exits with a clear, visual representation. Key Features: Premium & Discount Zones: Automatically detects the upper and lower wick zones of previous HTF can
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв