Sweeper PRO Advanced Candle Sweep Detector MT4
- Индикаторы
- Mohammadhossein Yoosefiizad
- Версия: 1.0
- Активации: 20
🏷 Sweeper PRO – Расширенный индикатор Candle Sweep (3-в-1)
🔍 Обзор
Sweeper PRO — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, разработанный для обнаружения трёх уникальных типов свечных свипов — умных моделей входа и разворота, часто используемых профессиональными трейдерами прайс-экшн.
Он автоматически определяет потенциальные ложные пробои, захваты ликвидности и сигналы продолжения, помогая предсказать развороты рынка и подтверждать сильные направленные движения.
С Sweeper PRO вы можете ясно и мгновенно визуализировать изменения структуры рынка и реакции на основе свечей — без ручного мониторинга графиков.
⚙️ Особенности
-
🔹 Обнаруживает 3 типа свипов: одна свеча, двойная свеча и одинаковое направление
-
🔹 Полностью настраиваемые цвета, стрелки и логика свечей
-
🔹 Возможность включения или выключения каждого режима обнаружения отдельно
-
🔹 Автоматическое удаление предыдущих стрелок для чистого графика
-
🔹 Регулируемый размер стрелок и лимит сканирования баров
-
🔹 Очень лёгкий и быстрый — без задержек на графике
-
🔹 Совместим со всеми таймфреймами и инструментами (Forex, Gold, Crypto, Indices)
🧩 Входные параметры
|Параметр
|Описание
|MaxBarsToCheck
|Максимальное количество свечей для сканирования
|ArrowSize
|Толщина символа стрелки
|DeletePrevious
|Автоматически очищает старые стрелки
|Enable_SingleCandle
|Включить/выключить свип одной свечи
|Enable_DoubleCandle
|Включить/выключить свип двух свечей
|Enable_SameDirection
|Включить/выключить свип в одинаковом направлении
|Color & ArrowCode
|Пользовательский цвет и символ для каждого типа сигнала
📈 Типы сигналов
🟢 Свип одной свечи (1C)
Быстрый сигнал, определяющий разворот одной свечи — когда свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы и закрывается в противоположном направлении.
🔵 Свип двух свечей (2C)
Подтверждающий паттерн из двух свечей, где вторая свеча подтверждает ложный пробой предыдущей.
🩵 Свип в одинаковом направлении
Две последовательные свечи в одном направлении, где вторая свеча пробивает предыдущие максимумы/минимумы — часто сигнализирует о пробое или продолжении движения.
💡 Торговые советы
-
Комбинируйте Sweeper PRO с зонами поддержки/сопротивления, ордер-блоками или областями спроса и предложения для наилучшей точности.
-
Используйте старшие таймфреймы (H1, H4, Daily), чтобы подтвердить направление рынка перед действием на младших.
-
Для оптимальных настроек добавьте индикаторы объёма или импульса, такие как RSI, OBV или MACD.
🧠 Преимущества
-
Без перерисовки и задержек
-
Работает идеально как с ручными, так и с автоматизированными системами
-
Визуально чистый и лёгкий для интерпретации интерфейс
-
Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и стратегий Smart Money Concepts
📊 Совместимость
-
Платформа: MetaTrader 4 (MT4)
-
Работает на: Forex, Металлы, Крипто, Индексы, Акции
-
Таймфреймы: Все
-
Тип графика: Свечной (рекомендуется)
✅ Резюме
Sweeper PRO — это идеальный инструмент для трейдеров, которые полагаются на прайс-экшн и умное поведение рынка.
Он превращает сырые данные графика в понятные визуальные сигналы свипов, позволяя быстро находить возможности для разворотов и пробоев.
Простой в использовании, высокоточный и профессионально оформленный — обязательный индикатор для серьёзных трейдеров.