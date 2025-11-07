Hermes Trend Flat
- Indicatori
- Dmytro Kasianov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Hermes Trend
✅ Progettato per uso professionale, è dotato di una solida logica di segnale e calcoli sicuri che eliminano ritardi o falsi aggiornamenti.
✅ Non ridisegna, elimina o modifica i segnali passati.
✅ Tutti i segnali vengono generati sulla candela stessa e rimangono fissi.
✅ Nel trading reale, non c'è alcun ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.
✅ Offre stabilità, precisione e flessibilità di livello professionale.
✅ Il sistema identifica accuratamente i cambiamenti di trend e momentum, così come i movimenti laterali (flat), fornendo segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti, riducendo al minimo il rumore e i falsi segnali.
Caratteristiche principali:
🟢Sistema di filtraggio multilivello (modulare, completamente personalizzabile).
🟢Visualizzazione realistica in tempo reale.
🟢Segnali chiari direttamente sul grafico.
🟢Completamente ottimizzato per MT4.
🟢Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, Forex e criptovalute.
🟢Trading di trend, swing trading e conferma di inversione.
🟢Per i trader che cercano segnali professionali affidabili e chiari.