Hermes Trend Flat

Hermes Trend

✅ Entwickelt für den professionellen Einsatz, bietet es eine robuste Signallogik und sichere Berechnungen, die Verzögerungen und Fehlalarme ausschließen.

✅ Es werden keine Signale neu gezeichnet, gelöscht oder verändert.

✅ Alle Signale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben fixiert.

✅ Im Echtzeithandel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.

✅ Bietet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität auf professionellem Niveau.

✅ Das System erkennt Trend- und Momentumwechsel sowie Seitwärtsbewegungen präzise und liefert Signale mit einer hohen Trefferquote bei minimalem Rauschen und Fehlsignalen.

Hauptmerkmale:

🟢 Mehrstufiges Filtersystem (modular, vollständig anpassbar).

🟢 Realistische Echtzeit-Visualisierung.

🟢 Klare Signale direkt im Chart.

🟢 Vollständig optimiert für MT4.

🟢 Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex und Kryptowährungen.

🟢 Trendhandel, Swing-Trading und Umkehrbestätigung.

🟢 Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Handelssignale suchen.
Empfohlene Produkte
MoveWave
Andriy Sydoruk
Indikatoren
MoveWave - Gleitende Wellen sind sehr praktische Indikatoren zur Bestimmung von Pivot-Levels. Die meisten Forex-Händler treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage der technischen Analyse. Diese Art der Analyse bestimmt Muster und Trends auf dem Markt. Mit Hilfe komplexer mathematischer Gleichungen, die in Form dieses Indikators kombiniert und dargestellt werden, kann der Händler die Kursumkehrniveaus genauer bestimmen. Die Wellentheorie stellt mathematisch verschiedene Verhaltensmodelle des M
Trend Entry Levels
Namu Makwembo
Indikatoren
Trend Entry Levels Indikator Der Entry-Levels-Indikator ist ein Trendfolge-Tool, das Händler durch die Hervorhebung von wichtigen Niveaus für Handelseinstieg und Gewinnmitnahme unterstützt. Er wurde entwickelt, um Handelsstrategien zu unterstützen, indem er Informationen über Markttrends und Niveaus für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) liefert. Dieser Indikator kann von Händlern unterschiedlicher Erfahrungsstufen zur Verbesserung ihrer Marktanalyse verwendet werden. Merkmale Nicht wiederho
Smart Analiz
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Die Arbeit mit dem Smart Analiz-Indikator ist sehr einfach - Sie reagieren einfach auf die Pfeile, die der Indikator widerspiegelt, d.h. der Pfeil ist ein Befehl zum Handeln. Die Signale des Indikators sind genau genug und Sie können mit diesen Informationen handeln! Der Indikator baut einen sehr hochwertigen Kanal auf, in dem er Einstiegssignale generiert! Das ist die ideale Strategie für einen Trader, der bei der Auswahl einer Strategie immer zögert. Das heißt, dieser Indikator ermöglicht es I
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Magic Regression
Wartono
Indikatoren
Bietet einen Regressionskanal auf dem aktuellen Chart. Kombiniert mit dem Trend der gleitenden Durchschnitte und den Oszillator-Indikatoren mehrerer Zeitrahmen: CCI, RSI, Stochastic und MACD mit spezifischer Arbeitslogik . Dies könnte es uns erleichtern, das Hoch-Tief des Swing als Einstiegspunkt zu identifizieren, den Retracement-Bereich, während wir dem aktuellen Trend folgen. Besteht aus 2 Arten von Signalen, Haupt- und Nebensignal. Das Hauptsignal wird sehr deutlich Dreieck und Linien auf de
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indikatoren
Dieser EA ist eine Erweiterung für den kostenlosen Handelsindikator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 Die Hauptidee ist, Ihre Entscheidung zu unterstützen, entsprechend dem aktuellen Trend zu handeln . Es ist möglich, einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung zu konfigurieren, die Sie beim Eintritt in die erste Kerze eines Bullen-/Bärentrends erhalten. Für diese Erweiterung des kostenlosen Indikators ist es nun möglich, die aktuellen Trendinformationen mit anderen Zeit
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Indikatoren
Ein nützlicher Scanner/Dashboard, der die RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen anzeigt. Er kann mit einem einfachen Klick auf den Scanner-Mann oben links im Dashboard ein- und ausgeblendet werden. Sie können obere und untere RSI-Werte eingeben, und die Farben können so eingestellt werden, dass sie angezeigt werden, wenn sie über oder unter diesen Werten liegen. Die Standardwerte sind 70 und 30. Es gibt auch Eingabefarben für den Fall, dass der RSI über oder unter 50 liegt (aber die ob
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der True Magic Oscillator Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um diese Signale zu erzeugen. Er versucht, Signale von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird nie neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Eigensc
Congestion Breakout Pro
Noiros Tech
5 (2)
Indikatoren
STAUAUSBRUCH PRO Dieser Indikator scannt den Ausbruch von Stauzonen. Dieser Indikator unterscheidet sich von allen anderen Stau-Indikatoren, die Sie derzeit auf dem Markt finden. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, der den meisten traditionellen Stau-Indikatoren, die heute verfügbar sind, nicht eigen ist. Der fortschrittliche Algorithmus, der zur Definition der Staus verwendet wird, ist in hohem Maße für die hohe Rate echter Stauzonen und die niedrige Rate falscher Stauzonen vera
Quantina Multi Indicator Reader
Quantina Intelligence Limited
Indikatoren
Quantina Multi Indicator Reader kann bis zu 12 der populärsten und am häufigsten verwendeten Indikatoren in Sekundenschnelle auf jedem Zeitrahmen, für jedes Währungspaar, Aktien oder Indizes analysieren. Auf dem Chart-Panel können Sie die Standardbedeutungen der einzelnen Indikatoren leicht ablesen und es gibt auch eine Zusammenfassung der Indikatoren auf dem Panel. Eigenschaften Nur 1 Datei: Quantina Multi Indicator Reader besteht aus nur einer Datei. Sie brauchen keine weiteren Indikatoren zu
Breakout Candle
Dhabaleswar Prasad Jena
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Prinzip der Ausbruchskerze. Nicht jede Kerze, die aus dem Cluster ausbricht, muss zu einer Rallye führen. Es gibt verschiedene Faktoren, die bestimmen, wie sich eine Ausbruchskerze verhalten wird. Dieser Indikator berechnet all diese Faktoren, um ein KAUFEN/VERKAUFEN-Signal vorzuschlagen, sobald ein Ausbruch stattfindet. Es handelt sich um einen universellen Indikator, der für alle Arten von Instrumenten, z. B. Aktien, Währungen, Öl, Kryptowährungen usw., verwend
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
RSI Bullish Bearish Divergence
Harun Celik
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die Differenz zwischen dem RSI-Kurs und dem Indikator zu ermitteln. Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen Kurs und Indikator auf dem Bildschirm an. Der Benutzer wird mit der Funktion zum Senden von Alarmen benachrichtigt. Unsere beliebten Produkte Super Oszillator HC Kreuzsignal Super Cross Trend Starker Trend Super Signal Parameter divergenceDepth - Tiefe der Suche des 2. Referenzpunktes RSI_Period - Zweiter Berechnungszeitraum indAppliedPrice - An
Stop Grabber Scanner MT4
Samil Bozuyuk
Indikatoren
Der Indikator sucht nach Stop-Grabber-Signalen (spezielles Muster von Joe Dinapoli, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kauf-/Verkaufssignale gibt und sich nicht wiederholt) in mehreren Zeitrahmen für alle gefilterten Märkte und zeigt die Ergebnisse auf dem Dashboard an. Hauptmerkmale Das Dashboard kann für alle Märkte verwendet werden Es kann nach Stop-Grabber-Mustern in den Zeitrahmen MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5 und M1 suchen. Parameter Marktbeobachtung verwenden: Setzen Sie true, um
R747 BreakLevels
Radek Reznicek
5 (1)
Indikatoren
R747 BreakLevels ist ein intelligenter Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand des aktuellen Markttrends erkennt. Die Stärke der Niveaus kann leicht angepasst werden, indem der Parameter LevelsStrength im Bereich von 2 (schwache Niveaus) und 50 (starke Niveaus) geändert wird. Dieser Indikator ist im EA über die iCustom-Funktionen zugänglich und kann vom Benutzer vollständig angepasst werden. Es besteht die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen und Alerts über neu
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Retracement Feeder
Innovicient Limited
5 (1)
Indikatoren
Der Retracement Feeder sucht nach der ersten Bewegung nach Rücksetzern. Grundsätzlich sucht er nach der zweiten Welle des Trends. Er funktioniert mit jedem Finanzinstrument, Der Retracement Feeder ändert nicht die Farbe oder bricht die Pfeile ab, Einfach einzustellen und zu verwenden. Funktioniert hervorragend mit Renko Charts ____________________________________________________ MT5 Version | Am besten verwendet mit Market Heart MT4 Version| Wie es funktioniert Der Indikator basiert auf dem
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indikatoren
GTAS FidTdi ist ein Trendindikator, der eine Kombination aus Volatilität und potenziellen Retracement-Levels verwendet. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator wird als roter oder grüner Umschlag über oder unter den Kursen dargestellt. Wie zu verwenden Erkennen von Trends Wenn der Umschlag grün ist, ist der Trend nach oben gerichtet. Wenn er rot ist, ist der Trend rückläufig.
FREE
M5 scalping system
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein vorgefertigtes Handelssystem, das mit Pfeilen anzeigt, wann man kauft und wann man verkauft. Der Indikator zeichnet seine Pfeile nicht neu. Zeigt Signale mit 94 % Genauigkeit an. Funktioniert mit allen Währungspaaren und allen Zeitrahmen (empfohlene Zeitrahmen M5, M15, M30, H1). Dies ist ein vorgefertigtes Handelssystem, das nach der Scalping-Strategie handelt. Der Intraday-Indikator zeigt eine große Anzahl von Signalen in den Zeitrahmen M5 und M15. Wie handelt man mit diesem Indikator? We
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indikatoren
Wie TrendMaster funktioniert TrendMaster ist ein Handelsindikator, der Ihre Chartanalyse rationalisiert und verbessert. Mithilfe einer algorithmischen Logik überprüft er historische Kursdaten, um eine dynamische Referenzlinie zu erstellen. Wenn der Kurs diese Linie kreuzt, wird auf Ihrem Chart ein KAUF- oder VERKAUFSSignal angezeigt. Ziel ist es, mit einem klaren und benutzerfreundlichen visuellen Ansatz bei der Identifizierung potenzieller Veränderungen im Preisverhalten zu helfen. Warum Trend
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indikatoren
Der technische Indikator "Umkehrmuster" ist eine mathematische Interpretation der klassischen Umkehrmuster: Pin Bar, Harami und Engulfing. Das heißt, die "Umkehrung bar", "Harami" und "Absorption". Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, den Zeitpunkt der Umkehrung der Kurse auf der Grundlage der Marktdynamik und des Gewinners zwischen den "Bullen" und "Bären" zu bestimmen. Der Indikator zeigt den Zeitpunkt der Umkehrung an den lokalen Höchst- und Tiefstständen des Charts eines beliebigen Zeitra
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools in einem einzigen Indikator bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullish Pullback Zone. 3. Baisse-Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivots-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützungen und Widerstände auf der Grundlage von harmonischen Mustern und Volumen. 8. Bank Level Zonen. Hauptmerkmale Alles in einer Füllstandsanzeige. Alle Arten von Wa
Scalping instant
Mikhail Bilan
Indikatoren
Skalping-Sofortanzeige. Ein Signal zum Kauf oder Verkauf zusammen mit dem Basiswert des Indikators wird durch den Pfeil gegeben. Als starkes Signal gilt, wenn der Pfeil und der Kellerindikator, der vier Zeitrahmen anzeigt, in der Vorhersage übereinstimmen. Dieser Indikator enthält viele Algorithmen und Aufgaben, die auf ein Ergebnis reduziert wurden, das der Skalping-Instant-Indikator liefert, nämlich den Händler über die Richtung des Marktes informiert. So gibt er 1. Scalping-Signal (Abbil
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Nice Stable Arrow Indikator wurde für den Signalhandel entwickelt. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Zeitpunkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht
Special Entry Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Special Entry Arrow Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht.
Non Repaint EMA crossover
Sufiyan Anwar Bhanji
Indikatoren
BITTE BEACHTEN SIE: Sie können die Einstellungen aller 3 EMA nach Ihren Wünschen anpassen. Die Genauigkeit wird sich entsprechend Ihren Einstellungen ändern. 100% nicht nachgemalt Vorwarnsignale (Bereitschaftssignale) Unverzögerte Anzeigen 24/7-Signale 100% keine Verzögerung Keine Neuberechnung Lizenz auf Lebenszeit Dies ist ein EMA-Crossover-Indikator und seine 100% nicht repaint Indikator. Der EMA_1 und der EMA_2 basieren darauf, welches Signal generiert wird. EMA_3 ist ein höherer EMA-Wert,
Laguerre Edge
Andri Maulana
Indikatoren
Beherrschen Sie den Markt mit dem Laguerre Edge Signal Indicator! Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Unser Laguerre Edge-Indikator ist Ihr ultimatives Werkzeug, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Dieser Indikator kombiniert die Stärke zweier klassischer Analysemethoden - gleitende Durchschnitte für die Trendrichtung und den Laguerre RSI für die Erkennung von Umkehrpunkten - die alle durch die solide EMA 200 Trendlinie gefiltert werden.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indikatoren
ZeusArrow Smart Liquidität Finder Smart Liquidity Finder ist ein KI-gesteuerter Indikator, der auf der Idee Your SL is My Entry basiert. Er scannt und zeichnet die wichtigsten Liquiditätsbereiche auf dem Chart und unterteilt sie in Premium- und Discount-Zonen. Er ermöglicht Ihnen, die bestmöglichen Handels-Setups zu finden und hilft Ihnen, den perfekten Einstiegskurs zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Ihr Stop-Loss gejagt wird. Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wann und wo Sie einst
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufsp
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind: FEATURES KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indikatoren
MT5-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram-Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx VIP-Gruppenzugang: Sende den Zahlungsnachweis an unser Postfach Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Leistungsstarker MT4-Indikator zur Erkennung von OBV-Divergenzen und Vorhersage von Marktumkehrungen Der BlueDigitsFx OBV Divergence Indikator analysiert Preis und On-Balance Volume (OBV), um bullische und bärische Dive
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
1 (1)
Indikatoren
Sentinel Arrow Hauptmerkmale: ⊗Exklusiver Algorithmus zur schnellen und präzisen Erkennung von Trends, Trendumkehrungen und Momentumwechseln. ⊗Entwickelt für den professionellen Einsatz, mit robuster Signallogik, die Verzögerungen und Fehlalarme verhindert. ⊗Geeignet für verschiedene Zeitrahmen. ⊗Zeichnet, löscht oder verändert keine vergangenen Signale. ⊗Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben unverändert. ⊗Im realen Handel werden die Signale nic
FREE
Zen Arrows
Dmytro Kasianov
Indikatoren
Zen Arrows Entwickelt für den professionellen Einsatz, zeichnet sich Zen Arrows durch robuste Signallogik und sichere Berechnungen aus, die Verzögerungen und Fehlalarme ausschließen. Vergangene Signale werden weder neu gezeichnet, gelöscht noch verändert. Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben fixiert. Im realen Handel erfolgt kein Neuzeichnen – die Signale erscheinen sofort im Candlestick. Zen Arrows bietet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität auf
FREE
Good Luck
Dmytro Kasianov
Indikatoren
Unser Indikator wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in der Marktanalyse legen. Er kombiniert eine einfache Benutzeroberfläche mit fortschrittlicher Signalgenerierungslogik und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Einsteiger und erfahrene Marktteilnehmer gleichermaßen. I. ️ Hauptvorteil: Absolute Signalzuverlässigkeit Der Hauptvorteil des Indikators liegt in seiner algorithmischen Integrität. Dadurch wird das Hauptproblem vieler Tool
FREE
Zentrade
Dmytro Kasianov
Indikatoren
Zentrade bringt Sie auf das professionelle Niveau. Dieser Indikator bietet Ihnen Konsistenz, Klarheit und Präzision für sicheres Trading, denn Ihre Signale bleiben bestehen und Ihre Handelslogik wird nicht beeinträchtigt. Keine Neuberechnung. Niemals. Kauf- und Verkaufssignale werden sofort auf der aktuellen Kerze generiert und sind permanent. Was Sie sehen, ist die Realität. Unveränderte Logik. Vergangene Signale werden weder gelöscht noch verändert. Analysieren Sie Ihre Historie mit v
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension