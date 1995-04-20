Hermes Trend Flat
- Indikatoren
- Dmytro Kasianov
- Version: 1.0
Hermes Trend
✅ Entwickelt für den professionellen Einsatz, bietet es eine robuste Signallogik und sichere Berechnungen, die Verzögerungen und Fehlalarme ausschließen.
✅ Es werden keine Signale neu gezeichnet, gelöscht oder verändert.
✅ Alle Signale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben fixiert.
✅ Im Echtzeithandel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.
✅ Bietet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität auf professionellem Niveau.
✅ Das System erkennt Trend- und Momentumwechsel sowie Seitwärtsbewegungen präzise und liefert Signale mit einer hohen Trefferquote bei minimalem Rauschen und Fehlsignalen.
Hauptmerkmale:
🟢 Mehrstufiges Filtersystem (modular, vollständig anpassbar).
🟢 Realistische Echtzeit-Visualisierung.
🟢 Klare Signale direkt im Chart.
🟢 Vollständig optimiert für MT4.
🟢 Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex und Kryptowährungen.
🟢 Trendhandel, Swing-Trading und Umkehrbestätigung.
🟢 Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Handelssignale suchen.