Hermes Trend Flat

Hermes Trend





✅ Entwickelt für den professionellen Einsatz, bietet es eine robuste Signallogik und sichere Berechnungen, die Verzögerungen und Fehlalarme ausschließen.





✅ Es werden keine Signale neu gezeichnet, gelöscht oder verändert.





✅ Alle Signale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben fixiert.





✅ Im Echtzeithandel werden die Signale nicht neu gezeichnet – sie erscheinen sofort im Candlestick.





✅ Bietet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität auf professionellem Niveau.





✅ Das System erkennt Trend- und Momentumwechsel sowie Seitwärtsbewegungen präzise und liefert Signale mit einer hohen Trefferquote bei minimalem Rauschen und Fehlsignalen.





Hauptmerkmale:





🟢 Mehrstufiges Filtersystem (modular, vollständig anpassbar).





🟢 Realistische Echtzeit-Visualisierung.





🟢 Klare Signale direkt im Chart.





🟢 Vollständig optimiert für MT4.





🟢 Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex und Kryptowährungen.





🟢 Trendhandel, Swing-Trading und Umkehrbestätigung.



