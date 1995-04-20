Hermes Trend Flat

Hermes Trend

✅ Concebido para utilização profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta e cálculos seguros que eliminam atrasos ou atualizações falsas.

✅ Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.

✅ Todos os sinais são gerados diretamente no candle e permanecem fixos.

✅ Nas negociações reais, não há redesenho — os sinais surgem instantaneamente no próprio candle.

✅ Oferece estabilidade, precisão e flexibilidade de nível profissional.

✅ O sistema identifica com precisão as mudanças de tendência e de momentum, bem como os movimentos laterais (flats), fornecendo sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras, minimizando o ruído e os sinais falsos.

Principais Recursos:

🟢Sistema de filtragem multinível (modular, totalmente personalizável).

🟢Visualização realista em tempo real.

🟢Sinais claros diretamente no gráfico.

🟢Totalmente otimizado para MT4.

🟢 Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, Forex e criptomoedas.

🟢 Negociação de tendências, swing trading e confirmação de reversão.

🟢 Para traders que procuram sinais profissionais fiáveis ​​e claros.
