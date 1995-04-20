Hermes Trend Flat
- Indicadores
- Dmytro Kasianov
- Versão: 1.0
Hermes Trend
✅ Concebido para utilização profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta e cálculos seguros que eliminam atrasos ou atualizações falsas.
✅ Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.
✅ Todos os sinais são gerados diretamente no candle e permanecem fixos.
✅ Nas negociações reais, não há redesenho — os sinais surgem instantaneamente no próprio candle.
✅ Oferece estabilidade, precisão e flexibilidade de nível profissional.
✅ O sistema identifica com precisão as mudanças de tendência e de momentum, bem como os movimentos laterais (flats), fornecendo sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras, minimizando o ruído e os sinais falsos.
Principais Recursos:
🟢Sistema de filtragem multinível (modular, totalmente personalizável).
🟢Visualização realista em tempo real.
🟢Sinais claros diretamente no gráfico.
🟢Totalmente otimizado para MT4.
🟢 Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, Forex e criptomoedas.
🟢 Negociação de tendências, swing trading e confirmação de reversão.
🟢 Para traders que procuram sinais profissionais fiáveis e claros.