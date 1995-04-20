Hermes Trend Flat
- インディケータ
- Dmytro Kasianov
- バージョン: 1.0
Hermes Trend
✅ プロフェッショナル向けに設計されており、堅牢なシグナルロジックと安全な計算機能により、遅延や誤更新を排除します。
✅ 過去のシグナルの再描画、削除、変更は行いません。
✅ すべてのシグナルはローソク足自体に生成され、固定されたままです。
✅ 実際の取引では再描画は行われず、シグナルはローソク足自体に瞬時に表示されます。
✅ プロフェッショナルレベルの安定性、精度、柔軟性を提供します。
✅ システムはトレンドやモメンタムの変化、そして横ばい（フラット）を正確に識別し、ノイズや誤シグナルを最小限に抑えながら、勝率の高い取引シグナルを提供します。
主な機能：
🟢マルチレベルフィルタリングシステム（モジュール式、完全にカスタマイズ可能）。
🟢リアルなリアルタイム視覚化。
🟢チャート上で直接明確なシグナルを表示。
🟢MT4に完全に最適化されています。
🟢あらゆる通貨ペア、指数、株式、FX、暗号通貨に対応しています。
🟢トレンドトレード、スイングトレード、反転確認に対応しています。
🟢信頼性が高く明確なプロフェッショナルシグナルを求めるトレーダー向けです。