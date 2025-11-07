Hermes Trend Flat

Hermes Trend





✅ Conçu pour un usage professionnel, il intègre une logique de signaux robuste et des calculs sécurisés qui éliminent les délais et les fausses alertes.





✅ Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.





✅ Tous les signaux sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.





✅ En situation de trading réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.





✅ Offre une stabilité, une précision et une flexibilité de niveau professionnel.





✅ Le système identifie avec précision les changements de tendance et de momentum, ainsi que les mouvements latéraux (flats), fournissant des signaux avec un taux de réussite élevé tout en minimisant le bruit et les faux signaux.





Caractéristiques principales :





🟢 Système de filtrage multiniveau (modulaire, entièrement personnalisable).





🟢 Visualisation réaliste en temps réel.





🟢 Signaux clairs directement sur le graphique.





🟢 Entièrement optimisé pour MT4.





🟢 Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, devises (Forex) et cryptomonnaies.





🟢 Trading de tendance, swing trading et confirmation de retournement.



