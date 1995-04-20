Hermes Trend Flat

Hermes Trend

✅ 전문가용으로 설계된 이 시스템은 지연이나 잘못된 업데이트를 방지하는 강력한 신호 로직과 안전한 계산 기능을 제공합니다.
✅ 이전 신호를 다시 그리거나 삭제하거나 수정하지 않습니다.

✅ 모든 신호는 캔들스틱 자체에서 생성되며 고정됩니다.

✅ 실제 거래에서는 다시 그리지 않고, 신호가 캔들스틱 자체에 즉시 나타납니다.
✅ 전문가 수준의 안정성, 정확성, 유연성을 제공합니다.
✅ 이 시스템은 추세 및 모멘텀 변화뿐만 아니라 횡보(플랫)를 정확하게 식별하여 높은 수익률의 신호를 제공하는 동시에 노이즈와 잘못된 신호를 최소화합니다.

주요 기능:

🟢다단계 필터링 시스템(모듈식, 완벽한 사용자 정의 가능).

🟢실제 실시간 시각화.
🟢차트에서 바로 명확한 신호 표시.
🟢MT4에 완벽하게 최적화됨.

🟢모든 통화쌍, 지수, 주식, 외환, 암호화폐에 적합합니다.

🟢추세 매매, 스윙 매매, 반전 확인 기능을 제공합니다.

🟢신뢰할 수 있고 명확한 전문 시그널을 찾는 트레이더에게 적합합니다.
