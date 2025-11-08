BearStrike GBPUSDx

🏆 BearStrike GBPUSD M5 – Sistema Cuantitativo de Operaciones en Corto

BearStrike es un Asesor Experto cuantitativo diseñado con precisión para aprovechar movimientos bajistas consistentes en GBPUSD M5, utilizando lógica algorítmica avanzada y validaciones estadísticas.

Desarrollado bajo un enfoque de trading cuantitativo y probado con 10 años de datos históricos, BearStrike opera bajo reglas estrictas de riesgo: sin martingale, sin grid y sin hedging, ofreciendo transparencia, control y consistencia.

💡 Lógica Cuantitativa Central

BearStrike combina análisis de volatilidad, regresión lineal y estructura de precio para detectar oportunidades bajistas con alta probabilidad.
Cada entrada se ejecuta al mercado solo cuando se cumplen todas las condiciones cuantitativas, y las salidas son gestionadas de forma automática con un sistema dinámico de toma de ganancias, break-even y trailing stop inteligente.

📊 Resultados de Backtest (2015–2025)

  • Par / Temporalidad: GBPUSD M5

  • Depósito inicial: $10 000

  • Beneficio neto total: $2 255 022

  • Porcentaje de aciertos: 99.18 %

  • Factor de beneficio: 29.39

  • Máx. Drawdown: 6.5 %

  • Total de operaciones: 1 346

  • Periodo de prueba: 10 años con datos tick a tick (precisión del 99 %)

(Configuración sin martingale, sin grid y sin sobreoptimización.)

⚙️ Características Principales

✅ Lógica cuantitativa basada en volatilidad y estructura de precios
✅ Sin Martingale – Sin Grid – Sin Hedging
✅ Optimizado exclusivamente para GBPUSD M5
✅ Sistema de salida adaptativo a la volatilidad (take profit, break-even, trailing stop)
✅ Filtro horario automático (sesiones de Londres y Nueva York)
✅ Listo para usar: conectar, ejecutar y monitorear

🚀 Por Qué BearStrike Destaca

  • Desarrollado bajo un marco de trading cuantitativo, con miles de simulaciones y pruebas walk-forward para validar su robustez.

  • Resultados consistentes obtenidos a partir de datos, no de suerte.

  • Diseñado con disciplina de nivel institucional y facilidad de uso para el trader minorista.

  • Curva de balance estable y controlada, incluso en condiciones cambiantes del mercado.

BearStrike no es un robot milagroso, es un sistema cuantitativo validado estadísticamente, enfocado en precisión, disciplina y consistencia.

⚠️ Advertencia de Riesgo

El trading conlleva riesgo. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
Pruebe siempre en cuenta demo o con bajo capital y aplique una gestión de riesgo acorde a su perfil.


Filtro:
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.24 08:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
515
Respuesta del desarrollador Felipe Ignacio Sepulveda Galvez 2025.11.24 08:37
The website exists exclusively to complete the EA activation process. It does not require accepting any additional terms or conditions, and the extra EA is completely optional. You can simply select your EA and go directly to generate your activation code without anything else.
Based on your comment, it’s clear that you did not read the instructions properly. What you wrote does not reflect how the system or the product actually works.
It’s also unprofessional to leave a 1-star review without even testing the EA.
Katsunori Ishikawa
646
Katsunori Ishikawa 2025.11.16 12:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2025.11.16 05:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2025.11.12 15:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario