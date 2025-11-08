BearStrike GBPUSDx
- Asesores Expertos
- Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
- Versión: 1.3
- Actualizado: 20 noviembre 2025
- Activaciones: 5
🏆 BearStrike GBPUSD M5 – Sistema Cuantitativo de Operaciones en Corto
BearStrike es un Asesor Experto cuantitativo diseñado con precisión para aprovechar movimientos bajistas consistentes en GBPUSD M5, utilizando lógica algorítmica avanzada y validaciones estadísticas.
Desarrollado bajo un enfoque de trading cuantitativo y probado con 10 años de datos históricos, BearStrike opera bajo reglas estrictas de riesgo: sin martingale, sin grid y sin hedging, ofreciendo transparencia, control y consistencia.
💡 Lógica Cuantitativa Central
BearStrike combina análisis de volatilidad, regresión lineal y estructura de precio para detectar oportunidades bajistas con alta probabilidad.
Cada entrada se ejecuta al mercado solo cuando se cumplen todas las condiciones cuantitativas, y las salidas son gestionadas de forma automática con un sistema dinámico de toma de ganancias, break-even y trailing stop inteligente.
📊 Resultados de Backtest (2015–2025)
-
Par / Temporalidad: GBPUSD M5
-
Depósito inicial: $10 000
-
Beneficio neto total: $2 255 022
-
Porcentaje de aciertos: 99.18 %
-
Factor de beneficio: 29.39
-
Máx. Drawdown: 6.5 %
-
Total de operaciones: 1 346
-
Periodo de prueba: 10 años con datos tick a tick (precisión del 99 %)
(Configuración sin martingale, sin grid y sin sobreoptimización.)
⚙️ Características Principales
✅ Lógica cuantitativa basada en volatilidad y estructura de precios
✅ Sin Martingale – Sin Grid – Sin Hedging
✅ Optimizado exclusivamente para GBPUSD M5
✅ Sistema de salida adaptativo a la volatilidad (take profit, break-even, trailing stop)
✅ Filtro horario automático (sesiones de Londres y Nueva York)
✅ Listo para usar: conectar, ejecutar y monitorear
🚀 Por Qué BearStrike Destaca
-
Desarrollado bajo un marco de trading cuantitativo, con miles de simulaciones y pruebas walk-forward para validar su robustez.
-
Resultados consistentes obtenidos a partir de datos, no de suerte.
-
Diseñado con disciplina de nivel institucional y facilidad de uso para el trader minorista.
-
Curva de balance estable y controlada, incluso en condiciones cambiantes del mercado.
BearStrike no es un robot milagroso, es un sistema cuantitativo validado estadísticamente, enfocado en precisión, disciplina y consistencia.
⚠️ Advertencia de Riesgo
El trading conlleva riesgo. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
Pruebe siempre en cuenta demo o con bajo capital y aplique una gestión de riesgo acorde a su perfil.
Based on your comment, it’s clear that you did not read the instructions properly. What you wrote does not reflect how the system or the product actually works.
It’s also unprofessional to leave a 1-star review without even testing the EA.