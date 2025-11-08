BearStrike GBPUSDx

🏆 BearStrike GBPUSD M5 - Quantitatives Short-Handelssystem

BearStrike ist ein präzisionsgefertigter quantitativer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um konsistente Abwärtsbewegungen im GBPUSD M5 durch datengesteuerte Entscheidungslogik und robuste mehrjährige Tests auszunutzen.

BearStrike wurde mit fortschrittlichen quantitativen Methoden entwickelt und anhand von 10 Jahren historischer Daten validiert. Er arbeitet mit strengen Risikoparametern - kein Martingal, kein Grid, kein Hedging - und gewährleistet so Transparenz, Kontrolle und Wiederholbarkeit.

💡 Quantitative Kernlogik

BearStrike kombiniert Volatilitätsstrukturanalyse, Preis-Aktions-Regression und adaptive Signalfilter, um asymmetrische Chancen auf der Short-Seite zu identifizieren.
Jeder Einstieg wird am Markt ausgeführt, sobald alle quantitativen Bedingungen übereinstimmen, gefolgt von einem algorithmischen Ausstiegsmanagement, das darauf ausgelegt ist, Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Eigenkapital zu schützen.

📊 Backtest-Ergebnisse (2015-2025)

  • Paar / Zeitrahmen: GBPUSD M5

  • Anfängliche Einlage: $10 000

  • Gesamtnettogewinn: $2 255 022

  • Gewinnrate: 99.18 %

  • Gewinn-Faktor: 29.39

  • Maximaler Drawdown: 6.5 %

  • Gesamte Trades: 1 346

  • Testzeitraum: 10 Jahre Tick-Datenpräzision (jeder Tick, 99 % Modellierungsqualität)

(Fixed-Lot-Setup, kein Martingal, kein Raster, keine Kurvenanpassung).

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Quantitative Logik basierend auf Volatilität und Regressionsstruktur
✅ Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging
✅ Nur für GBPUSD M5 optimiert (Single-Pair-Präzision)
✅ Eingebaute volatilitätsadaptive Exits: Gewinnziel, Break-Even-Verschiebung, Trailing-Schutz
✅ Automatischer Zeitfilter (aktive Londoner und NY-Sessions)
✅ Plug-and-Play-bereit: Anschließen, ausführen und überwachen

🚀 Warum BearStrike erfolgreich ist

  • Entwickelt mit einem quantitativen Rahmen unter Verwendung von Tausenden von Simulationen und Walk-Forward-Robustheitstests.

  • Die Konsistenz ergibt sich aus Daten, nicht aus Zufällen.

  • Konzipiert für Disziplin auf institutioneller Ebene und Zugänglichkeit auf Einzelhandelsebene.

  • Sorgt für ein gleichmäßiges Aktienwachstum und ein kontrolliertes Engagement auch bei wechselnden Volatilitätslagen.

BearStrike ist kein "get-rich-quick"-Bot - es ist ein quantitativ orientiertes, statistisch validiertes Handelssystem, das auf Präzision, Disziplin und Konsistenz ausgerichtet ist.

⚠️ Risiko-Offenlegung

Der Handel birgt ein inhärentes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie immer mit einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto und wenden Sie ein Ihrem Kapital entsprechendes Risikomanagement an.


Empfohlene Produkte
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experten
Die neue Version 8.00 ist verfügbar. In dieser Version habe ich versucht, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen. Jeder von Ihnen kann sich auch an der Verbesserung dieses Beraters beteiligen. In den Standardeinstellungen eröffnet der Advisor Trades, wenn der Extremum-Punkt des Standardindikators Zigzag durchbrochen wird. Wenn der obere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er ein Kaufgeschäft, und wenn der untere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er e
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Experten
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Die wichtigsten Details sin
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Experten
Handeln Sie den Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator mit völliger Freiheit mit einem leistungsstarken und flexiblen EA. Er implementiert viele Einstiegsstrategien und nützliche Funktionen, wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert mehrere Einstiegsbedingungen Anpassbare Einstellungen für Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nich
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Es können nur Orders mit dem minimalen Lot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Orders beträgt 6000 Minuten. Während der Analyse
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker MT4
Tomas Vanek
Experten
Die EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Die wichtigsten Detail
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experten
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experten
Algo Edge EA Selbstlernender EA, einfach den EA auf den Chart setzen und starten, keine Einstellungsoptimierung. EA arbeitet mit Hoch und Tief der letzten Kerze. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und viele mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 niedrig Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:30-21:30. -inp1_ =Roboterarbeitszeit
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experten
Vanda FX verwendet den TRENDWELLENINDIKATOR, der den Beginn und das Ende einer NEUEN TRENDWELLEN-Bewegung identifizieren kann. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experten
Der Night Scalper EA Lite ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und sich auf die Preisumkehr stützt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und hat die Option, Zeitmittelwertbildung zu verwenden, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen, aber auch auf AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und wahrscheinlich vielen anderen. Ein VPS ist ratsam, wenn der Handel mit diesem System und einem niedrigen Spread und Kommission bas
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experten
Kostenlose Version von Greed Advisor PRO . Dies ist ein flexibler Grid Expert Advisor, der speziell für gierige Trader entwickelt wurde. Funktionsprinzip: Legen Sie den gewünschten Tagesgewinn fest, und der Roboter wird versuchen, dieses Ergebnis mit allen Mitteln zu erreichen. Er verwendet das gefährliche Martingal-Prinzip, um mit Drawdowns fertig zu werden, denn das Hauptziel des Roboters ist es, die Orderkette profitabel zu machen. Vergessen Sie nicht die Risiken des Martingal-Prinzips. Im Al
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
TrendSight Simple EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Simple EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt das Rätselraten aus der technischen Analyse heraus. Warum TrendSight Simple EA wählen? TrendSight Simple EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot; es ist eine komplett
FREE
Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
Experten
Mittelfristiges Handelssystem, das versucht, bei Kursrücksetzern nach signifikanten Bewegungen zu profitieren. Das System bestimmt automatisch die aktuelle Handelsspanne, die Preis-Rollback-Levels. Dies ist eine Demonstrationsversion des Algorithmic EA, der im Laufe des Jahres 2016 für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD optimiert wurde. Es ist möglich, im manuellen Modus über ein einfaches On-Screen-Panel oder im vollautomatischen Modus zu handeln. Die Anzahl der Trades pro Monat liegt zwisc
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experten
Dieser Expertenberater (100% automatisch) kann zwei Indikatoren kombinieren, um eine Strategie zu erstellen. Diese Version mit dem Namen "Bärenversion" (BASIC VERSION) enthält zwei Indikatoren: CCI und RSI Mit einer einfachen persönlichen Nachricht können Sie mich kontaktieren, um nach Ihrer EA "Bear Version" (oder SUPERIOR Version) mit den von Ihnen ausgewählten Indikatoren und Ihren Bedingungen zu fragen. Sobald ich einverstanden bin, werde ich sie hier auf den Markt bringen oder dem Link un
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experten
Gleiches Verhalten wie bei https://www.mql5.com/en/market/product/25552 , aber feste Menge 0,01 Der EA wartet nach einer bestimmten Logik auf einen Spike und eröffnet eine Position in Spike-Richtung, indem er Stop Loss und Take Profit setzt. Wenn Positionen im Gewinn sind, werden sie mit einem intelligenten Trailing-Mechanismus verwaltet, der auch auf der verstrichenen Zeit seit der Eröffnung der Position basiert. Es funktioniert mit 5-stelligen und 4-stelligen Brokern. Muss auf dem M1-Chart ve
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experten
Der Bollinger Scalper EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis von Bollinger Band und RSI Einstiegssignalen handelt. Der EA handelt mit Market Orders und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich habe die Entsche
FREE
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Experten
Strategie Bybit Scalper - vollautomatische Kryptowährung Handelsalgorithmus, die Hauptrichtung der Handelsberater für den Handel auf der Bybit Krypto Exchange, IC Markets und anderen Krypto-Börsen und niedrigen Spread-Broker. Der Algorithmus Bybit Scalping verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden - Martingale, Grid und Averaging, er verwendet immer nur feste Stop Loss, Take Profit und eingebauten Trailing Stop. Um zu handeln, installieren Sie den Berater auf dem M1, M5, M15, H1 Chart, Krypto
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experten
Dieser EA handelt nach dem Zufallsprinzip mit anpassbaren Lotsize-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Gut für die Generierung von Rabatten SL, TP und Losgröße anpassbar Hervorragend geeignet für Benchmarking-Tests mit anderen EAs Funktioniert für ECN/Non-ECN-Broker und 2-3-4-5-stellige Symbole Der Handel ist FIFO-konform (NFA) Eingabe-Parameter Stopverlust: Stop-Loss für
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Weitere Produkte dieses Autors
FalconEdge GBPUSDxM5
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
️ FalconEdge GBPUSD M5 FalconEdge wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Kontrolle suchen, nicht Glück. Durch jahrelanges quantitatives Testen und Verfeinern wurden kurzfristige Chancen auf GBPUSD M5 mit disziplinierter, datengesteuerter Logik erfasst. Wichtigste Highlights Reine Short-Strategie: Optimiert , um nur GBPUSD-Verkaufs-Setups auf M5 zu handeln und dabei von hochwahrscheinlichen Momentum-Verschiebungen zu profitieren. Quantitatives Design: Entwickelt durch mehrjährig
EuroCapital Turbo FX
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
EuroCapital Turbo FX - Die ultimative EURUSD-Power-Maschine (M15 - 2015 bis 2025) EuroCapital Turbo FX ist nicht nur ein Expert Advisor. Er ist das Ergebnis eines Jahrzehnts der Entwicklung , von mehr als 900 präzise ausgeführten Marktentscheidungen und einer Handelsmaschine, die den EURUSD mit der Finesse einer echten quantitativen Maschine steuert. In zehn Jahren wechselnder Bedingungen, Marktzyklen, wirtschaftlicher Schocks, politischer Turbulenzen, Volatilitätsspitzen und unvorhersehbarer Na
ADX Precision Strike
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
ADX Präzisions-Strike EA - EURUSD M15 Laserpräzise Short-Einstiege durch direktionale Kraftanalyse. ADX Precision Strike ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor. Er ist eine taktische Trading-Engine, die entwickelt wurde, um genau den Moment zu erkennen , in dem das bullische Momentum zusammenbricht , und Short-Positionen mit scharfschützenähnlicher Präzision zu eröffnen. Dieser EA basiert auf einer leistungsstarken Kombination aus ADX, DI+/DI-, EMA-Zonen und einer TEMA-basierten Take-Profit
Auswahl:
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.24 08:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
515
Antwort vom Entwickler Felipe Ignacio Sepulveda Galvez 2025.11.24 08:37
The website exists exclusively to complete the EA activation process. It does not require accepting any additional terms or conditions, and the extra EA is completely optional. You can simply select your EA and go directly to generate your activation code without anything else.
Based on your comment, it’s clear that you did not read the instructions properly. What you wrote does not reflect how the system or the product actually works.
It’s also unprofessional to leave a 1-star review without even testing the EA.
Katsunori Ishikawa
646
Katsunori Ishikawa 2025.11.16 12:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2025.11.16 05:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2025.11.12 15:10 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension