BearStrike GBPUSDx

🏆 BearStrike GBPUSD M5 - Quantitatives Short-Handelssystem

BearStrike ist ein präzisionsgefertigter quantitativer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um konsistente Abwärtsbewegungen im GBPUSD M5 durch datengesteuerte Entscheidungslogik und robuste mehrjährige Tests auszunutzen.

BearStrike wurde mit fortschrittlichen quantitativen Methoden entwickelt und anhand von 10 Jahren historischer Daten validiert. Er arbeitet mit strengen Risikoparametern - kein Martingal, kein Grid, kein Hedging - und gewährleistet so Transparenz, Kontrolle und Wiederholbarkeit.

💡 Quantitative Kernlogik

BearStrike kombiniert Volatilitätsstrukturanalyse, Preis-Aktions-Regression und adaptive Signalfilter, um asymmetrische Chancen auf der Short-Seite zu identifizieren.

Jeder Einstieg wird am Markt ausgeführt, sobald alle quantitativen Bedingungen übereinstimmen, gefolgt von einem algorithmischen Ausstiegsmanagement, das darauf ausgelegt ist, Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Eigenkapital zu schützen.

📊 Backtest-Ergebnisse (2015-2025)

Paar / Zeitrahmen: GBPUSD M5

Anfängliche Einlage: $10 000

Gesamtnettogewinn: $2 255 022

Gewinnrate: 99.18 %

Gewinn-Faktor: 29.39

Maximaler Drawdown: 6.5 %

Gesamte Trades: 1 346

Testzeitraum: 10 Jahre Tick-Datenpräzision (jeder Tick, 99 % Modellierungsqualität)

(Fixed-Lot-Setup, kein Martingal, kein Raster, keine Kurvenanpassung).

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Quantitative Logik basierend auf Volatilität und Regressionsstruktur

✅ Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

✅ Nur für GBPUSD M5 optimiert (Single-Pair-Präzision)

✅ Eingebaute volatilitätsadaptive Exits: Gewinnziel, Break-Even-Verschiebung, Trailing-Schutz

✅ Automatischer Zeitfilter (aktive Londoner und NY-Sessions)

✅ Plug-and-Play-bereit: Anschließen, ausführen und überwachen

🚀 Warum BearStrike erfolgreich ist

Entwickelt mit einem quantitativen Rahmen unter Verwendung von Tausenden von Simulationen und Walk-Forward-Robustheitstests.

Die Konsistenz ergibt sich aus Daten, nicht aus Zufällen.

Konzipiert für Disziplin auf institutioneller Ebene und Zugänglichkeit auf Einzelhandelsebene.

Sorgt für ein gleichmäßiges Aktienwachstum und ein kontrolliertes Engagement auch bei wechselnden Volatilitätslagen.

BearStrike ist kein "get-rich-quick"-Bot - es ist ein quantitativ orientiertes, statistisch validiertes Handelssystem, das auf Präzision, Disziplin und Konsistenz ausgerichtet ist.

⚠️ Risiko-Offenlegung

Der Handel birgt ein inhärentes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Testen Sie immer mit einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto und wenden Sie ein Ihrem Kapital entsprechendes Risikomanagement an.