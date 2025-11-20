FalconEdge GBPUSDxM5

⚡️ FalconEdge GBPUSD M5

FalconEdge fue creado para traders que buscan precisión y control, no suerte.
Desarrollado a partir de años de pruebas cuantitativas, captura oportunidades a corto plazo en GBPUSD M5 con una lógica disciplinada y basada en datos.

🔍 Características Principales

 Estrategia solo en cortos: Optimizada para operar únicamente ventas en GBPUSD M5, aprovechando movimientos de alta probabilidad.
📈 Diseño Cuantitativo: Desarrollado mediante modelado histórico y pruebas de robustez a lo largo de varios años.
🚫 Sin Martingale – Sin Grid – Sin Arbitrage: Cada operación es independiente y gestionada con riesgo controlado.
⚙️ Ejecución Consistente: Mantiene estabilidad tanto en mercados tendenciales como laterales.

📊 Resultados Históricos (solo con fines informativos)

Pruebas con datos tick reales (10 años) muestran:

  • Operaciones totales: 888

  • Porcentaje de aciertos: 98.9%

  • Profit Factor: 16.01

  • Máx. Drawdown: 8.8%

  • Ganancia esperada por operación: ≈514

Estos resultados provienen de backtests históricos y se presentan solo para ilustrar la lógica del sistema. No representan resultados reales ni garantizan rendimientos futuros.

🧠 Diseñado Para

Traders que prefieren un modelo cuantitativo limpio y de bajo drawdown, que opere de forma eficiente sin sobreexposición ni configuraciones complejas.

⚙️ Configuración Recomendada

  • Par/Temporalidad: GBPUSD / M5

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

  • VPS: Recomendado para mejor ejecución

  • Parámetros por defecto incluidos — ajusta el riesgo por operación según tu capital.

📌 Notas Adicionales

FalconEdge se adapta a la volatilidad en tiempo real, evitando señales débiles en condiciones de baja liquidez. Su estructura permite escalabilidad a largo plazo manteniendo precisión y control en cada operación.

💡 FalconEdge GBPUSD M5 — construido con datos, disciplina y precisión.
Sin promesas, sin exageraciones. Solo lógica de trading sólida diseñada para mercados reales.


Productos recomendados
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Megalodon EA MT4
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Asesores Expertos
SAAD TrendTracker es un EA totalmente automatizado. Se basa en algoritmos matemáticos indicador Trend Tracker y SAADScalper. El EA scalps pips por su fuerte estrategia de entrada basada en SAADScalper. Las operaciones que no tienen éxito en el scalping se manejan de una manera diferente de algoritmo de diseño único basado en el indicador Trend Tracker. EA está diseñado para M1, M5, M15 y M30. Consulta el gráfico diario para la precisión de las operaciones con éxito. Consulta H1 para manejar las
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automatizado que opera utilizando los indicadores MACD y Envelopes . La versión gratuita tiene las siguientes limitaciones. No tiene panel para abrir órdenes. La operativa está limitada al par de divisas EURUSD y similares. Sólo se pueden abrir órdenes con el lote mínimo, no se pueden abrir más de 5 órdenes en la misma dirección, hasta un total de 10 órdenes. La pausa después del cierre de todas las órdenes es de 6000 minutos. Durante el análisis, no se añaden más de 50
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT5: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una orden en una barra del período actual Los indicadores utilizados en el EA están incluidos en el conjunto estándar de
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Asesores Expertos
Basándose en el análisis técnico y en la lógica de las tendencias alcistas (alcistas) y bajistas (bajistas), el bot elimina los casos especulativos en el mercado. Los bots de alta precisión superan a los humanos en todos los aspectos: sustituyen a una mano de obra y no tienen limitaciones de horas de trabajo. A diferencia de los humanos, no están sujetos a fatiga, enfermedades, emociones, etc. El bot está limitado frente a los riesgos de perder todo el capital, ya que incorpora funciones STOP L
FREE
DAX M30 Double Top
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en DAX M30 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA LONG ONLY muy SIMPLE con muy POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la estrategia DOUBLE TOP en el gráfico diario. Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con STOP LOSS FIJO . Para recoger los beneficios hay una función de TRAILING PROFIT en la estrategia y TIME BASED EXIT . EA ha sido back
Dark Phoenix Scalper
Hossein Davarynejad
4.33 (6)
Asesores Expertos
//// Escalador Fénix Oscuro //// Dark Phoenix Scalper es un Scalper avanzado que funciona en todos los brokers. Este scalper funciona en todos los pares de divisas y Oro (Para Oro enviarme masaje voy a enviar setfile Oro, por defecto no funciona en Oro) ( Cuenta Cent tiene alta propagación este scalper necesidad más baja propagación para un mejor rendimiento no se ejecutan en la cuenta estándar o cuenta de alta propagación ) Este scalper tiene 2 modos de trading Modo Normal ( Trabajando en Sig
FREE
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora The Last Pharaon este increíble EA fue cuidadosamente hecho y probado para el mercado EUR / USD exclusivamente en el marco de tiempo de 5m, el propósito de este EA es mantener su capital de forma segura detrás de este increíble EA y su cuenta nunca llega a $ 0. Este EA se puede utilizar con poco capital $ 100, lo he probado con $ 50 y funciona perfectamente, pero es aconsejable comenzar con un mínimo de $ 100, recomiendo el uso de un VPS. También puedes trabajar un capit
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Asesores Expertos
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de Bandas de Bollinger . Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Configuración de indicadores totalmente personalizable Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personali
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización de configuración. EA trabajar con alta y baja de la última vela. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. El Asesor Experto Multifuncional puede operar con cualquier Par de Divisas o Índice. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30. -inp1_ =Hora de trabajo del rob
FREE
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Asesores Expertos
El EA Líneas de Comercio es un Asesor Experto auxiliar para el comercio automatizado basado en niveles. El EA abre operaciones en las líneas especificadas cuando el precio las cruza en el gráfico - las líneas están activas, pueden y deben moverse para que el EA opere con la mayor eficiencia. El EA también incluye las funciones de promediación, trailing stop y toma de beneficios. Para que el EA funcione, es necesario seleccionar el número requerido de líneas y el tipo de líneas para que el EA ope
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto fue desarrollado para hacer crecer el saldo de la cuenta del usuario de forma persistente. Para lograrlo, tiene dos modos, el modo normal y el modo de recuperación. Los parámetros para los dos modos se pueden cambiar para adaptarse a la estrategia del usuario. También hay un botón de comercio automático, un botón de compra y un botón de venta. El botón de comercio automático puede activarse y desactivarse. Los botones de compra y venta son para que el usuario intervenga manual
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Asesores Expertos
Este EA comercia utilizando cruces de medias móviles. Ofrece configuraciones totalmente personalizables, configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Configuraciones de promedio móvil totalmente personalizables Implementa
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor experto (100% automático) puede combinar dos indicadores para crear una estrategia, esta versión llamada "versión Bear" (VERSIÓN BÁSICA) contiene 2 indicadores: CCI y RSI Con un simple mensaje personal, puede ponerse en contacto conmigo para solicitar su "versión Bear" de EA (o la versión SUPERIOR) con los indicadores que ha elegido y con sus condiciones y una vez acordado lo pondré aquí en el mercado, o seguiré el enlace en la parte inferior de la página que lo llevará a mi contac
FREE
Implied Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Implied Trader es un robot de trading profesional totalmente automático diseñado específicamente para el mercado de divisas AUDCAD M30 timeframe. La configuración de parámetros no es necesaria para el EA. Sólo es necesario elegir el tamaño del lote que desea utilizar. 0.1 es el tamaño de lote sugerido para una cuenta de $2000. Puede aumentar el tamaño del lote en consecuencia si su cuenta tiene más dinero. Tiene un algoritmo inteligente que reconoce la tendencia. Sobre la base de la dirección de
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Asesores Expertos
Donar EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para las plataformas MetaTrader 4. Este sistema de trading algorítmico proporciona una gestión inteligente de las operaciones con parámetros personalizables para adaptarse a diversas estrategias de trading y perfiles de riesgo. Características principales: Ventanas de tiempo de negociación adaptables Dirección de negociación configurable (compra, venta o ambas) Gestión robusta del riesgo Tamaño de lote dinámico Segui
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
BearStrike GBPUSDx
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Asesores Expertos
BearStrike GBPUSD M5 – Sistema Cuantitativo de Operaciones en Corto BearStrike es un Asesor Experto cuantitativo diseñado con precisión para aprovechar movimientos bajistas consistentes en GBPUSD M5 , utilizando lógica algorítmica avanzada y validaciones estadísticas. Desarrollado bajo un enfoque de trading cuantitativo y probado con 10 años de datos históricos , BearStrike opera bajo reglas estrictas de riesgo: sin martingale, sin grid y sin hedging , ofreciendo transparencia, control y cons
EuroCapital Turbo FX
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Asesores Expertos
EuroCapital Turbo FX – The Ultimate EURUSD Power Engine (M15 – 2015-2025) EuroCapital Turbo FX no es solo un Expert Advisor. Es el resultado de diez años de evolución , más de 900 decisiones de mercado ejecutadas con precisión quirúrgica , y un algoritmo creado para navegar el EURUSD con una elegancia que solo los motores cuantitativos más finos pueden alcanzar. Durante una década completa, en condiciones cambiantes, crisis, subidas, caídas, picos de volatilidad, anuncios macro y shocks global
ADX Precision Strike
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Asesores Expertos
ADX Precision Strike EA – EURUSD M15 Laser-accurate short-side entries powered by directional force analysis. ADX Precision Strike no es un robot más. Es un sistema táctico diseñado para detectar el momento exacto en que la fuerza alcista pierde control , y ejecutar operaciones cortas con una precisión quirúrgica. Su corazón es un algoritmo basado en lecturas de ADX + DI+/DI- , combinado con zonas dinámicas trazadas por EMA y objetivos inteligentes basados en TEMA . El resultado es un EA que a
Filtro:
tamfrr
24
tamfrr 2025.12.01 11:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

alauddinrosli
14
alauddinrosli 2025.12.01 04:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario