FalconEdge GBPUSDxM5
- Asesores Expertos
- Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
- Versión: 1.1
- Actualizado: 20 noviembre 2025
- Activaciones: 5
FalconEdge fue creado para traders que buscan precisión y control, no suerte.
Desarrollado a partir de años de pruebas cuantitativas, captura oportunidades a corto plazo en GBPUSD M5 con una lógica disciplinada y basada en datos.
🔍 Características Principales
✅ Estrategia solo en cortos: Optimizada para operar únicamente ventas en GBPUSD M5, aprovechando movimientos de alta probabilidad.
📈 Diseño Cuantitativo: Desarrollado mediante modelado histórico y pruebas de robustez a lo largo de varios años.
🚫 Sin Martingale – Sin Grid – Sin Arbitrage: Cada operación es independiente y gestionada con riesgo controlado.
⚙️ Ejecución Consistente: Mantiene estabilidad tanto en mercados tendenciales como laterales.
📊 Resultados Históricos (solo con fines informativos)
Pruebas con datos tick reales (10 años) muestran:
-
Operaciones totales: 888
-
Porcentaje de aciertos: 98.9%
-
Profit Factor: 16.01
-
Máx. Drawdown: 8.8%
-
Ganancia esperada por operación: ≈514
Estos resultados provienen de backtests históricos y se presentan solo para ilustrar la lógica del sistema. No representan resultados reales ni garantizan rendimientos futuros.
🧠 Diseñado Para
Traders que prefieren un modelo cuantitativo limpio y de bajo drawdown, que opere de forma eficiente sin sobreexposición ni configuraciones complejas.
⚙️ Configuración Recomendada
-
Par/Temporalidad: GBPUSD / M5
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread
-
VPS: Recomendado para mejor ejecución
-
Parámetros por defecto incluidos — ajusta el riesgo por operación según tu capital.
📌 Notas Adicionales
FalconEdge se adapta a la volatilidad en tiempo real, evitando señales débiles en condiciones de baja liquidez. Su estructura permite escalabilidad a largo plazo manteniendo precisión y control en cada operación.
💡 FalconEdge GBPUSD M5 — construido con datos, disciplina y precisión.
Sin promesas, sin exageraciones. Solo lógica de trading sólida diseñada para mercados reales.
