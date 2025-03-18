AI Arrow

Utiliza la IA para predecir los mercados con AI Arrow, la herramienta de trading definitiva, deja que gestione las probabilidades y te envíe una señal sencilla en forma de flecha, lista para operar, sin configuraciones complejas. El indicador analizará el mercado y le hará saber cuándo se producirá un movimiento potencial, a veces se necesitan algunas barras adicionales para que se produzca el movimiento, ya que no puede predecir la parte superior / inferior exacta cada vez. La flecha aparecerá al comienzo de una nueva barra y le alertará, así que tiene tiempo para operar, ahora sólo compruebe si esa barra se cierra con la flecha para confirmar la señal.

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: AI Arrow está disponible con un descuento por el momento para la temporada de vacaciones.

CARACTERÍSTICAS:
- No lag / No repaint.
- Señales excepcionalmente precisas.
- 2 modelos diferentes de IA.
- Soporte de múltiples marcos temporales (M15, M30, H1).
- Configuración automática, ¡sólo tiene que seleccionar el modelo de IA!

CONFIGURACIÓN:
- Modelo de IA: Seleccione entre nuestros modelos (habrá más en el futuro) dependiendo de cuántas señales quiera operar y la precisión que quiera alcanzar.
- Notificaciones: Activa las notificaciones de escritorio y móvil y no te pierdas ninguna señal.

CÓMO USARLO:
Tenga en cuenta que aunque el indicador es muy potente, también debe confiar en su propia estrategia para confirmar las señales para obtener el mejor resultado posible. Para obtener los mejores resultados, opere en un marco de tiempo inferior al de la señal, por lo que si recibe una señal H1, céntrese en M30 para obtener una entrada más precisa y más pips de movimiento. Por ejemplo, utilice el Modelo AI 1 en GBPUSD en M15 y opere en M1/M5. También tenga en cuenta que esto no es una especie de magia y no podemos garantizarle resultados y movimientos del mercado al 100%, esto es un juego de estadísticas, pero estamos seguros de que disfrutará de este indicador en su trading. Actualmente lo hemos optimizado para los siguientes símbolos y plazos.

Los mejores símbolos son: GBPUSD, EURUSD, USDJPY en M15, M30 y H1.
Otros símbolos: XAUUSD en M15.

SOPORTE:
Contáctanos por Mensaje Privado si necesitas ayuda
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.10.22 16:58 
 

So far good in testing..

