NovaGold X - EA Breakout avanzado para XAUUSD

El EA NovaGold X está diseñado para operar breakouts barra a barra con estricta disciplina. En cada nueva barra, coloca Buy Stop por encima del máximo anterior y Sell Stop por debajo del mínimo anterior, con Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) predefinidos.

Si el nivel de Stop/Freeze del broker impide que se coloquen órdenes pendientes, el EA cambia automáticamente a ejecución de Mercado.

Lo más destacado es el sistema Multi-Step Break-Even & Trailing by Jumps (hasta 4 pasos: BE + 3 saltos adicionales). Esto permite bloquear los beneficios paso a paso de acuerdo con los disparadores personalizables.
Un objetivo de beneficio diario (USD) integrado detiene la apertura de nuevas operaciones una vez alcanzado el objetivo, garantizando el control diario del riesgo.

Características principales

Breakout de la barra anterior - Entrada por encima/por debajo del máximo/mínimo de la última vela con buffer.

Market Fallback - Entrada automática en el mercado si el broker no permite pendiente.

Multi-Step Break-Even - Hasta 4 saltos para asegurar beneficios flotantes.

Daily Profit Target (USD) - Auto-parada de nuevas entradas una vez alcanzado el objetivo diario.

Magic Number Filtering - Cuenta los beneficios de todas las operaciones o sólo de las operaciones de este EA.

Reinicio automático a las 00:00 del bro ker - Las operaciones se reanudan automáticamente el siguiente día del broker.

Código Estable y Seguro - Comprueba los niveles de Stop/Freeze, actualiza las tasas y previene órdenes duplicadas.

Recomendaciones

  • Símbolos: Mejor con XAUUSD (Oro), índices y pares FX.
  • Plazos: H4 o D1 recomendado.
  • Brokers: Utilizar brokers ECN/low-spread con niveles Stop/Freeze pequeños.
  • Pruebas: Ejecutar cada tick basado en ticks reales en el probador de estrategias.
  • VPS: Ejecutar en un VPS cerca de los servidores de corredores para la latencia más baja.
  • Monitorización mensual: Evalúe los resultados de las operaciones y el crecimiento de los beneficios en un ciclo mensual, no operación por operación. Esto ayuda a evaluar el rendimiento del EA en diferentes condiciones de mercado.

Parámetros esenciales que puede ajustar si es necesario:

- lotSize - Lote inicial de negociación (recomendado: 0,10 por cada 1.000 $ de saldo)

- stopLossPoints - Distancia de Stop Loss (puntos)

- takeProfitPoints - Distancia de Take Profit (puntos)

- bufferPointsFromHighLow - Distancia desde la barra anterior High/Low (puntos)

- dailyProfitTargetUSD - Objetivo diario de beneficio cerrado en USD

El resto de parámetros (break-even multipaso, jump triggers, offsets, etc.) ya están preconfigurados en el archivo de configuración adjunto, tanto para precios XAUUSD de 2 dígitos como de 3 dígitos.

  • Ajuste el tamaño del lote gradualmente a medida que aumenta la equidad, manteniendo la misma relación de lote a balance.

Archivos de configuración recomendados

👉 Para operaciones reales, descargue los archivos de configuración recomendados disponibles en el bloque de comentarios de esta página de producto.
Parámetros (por defecto para XAUUSD, H4, cotizaciones de 2 dígitos)

Básico

  • lotSize = 0.01 (por 100 USD de saldo)

  • deslizamiento = 30

  • stopLossPoints / takeProfitPoints = 300 / 800

  • bufferPointsFromHighLow = 30

  • magicNumber = 123456

Punto de equilibrio y saltos

  • BE salto = 120 pts, offset = 100 pts

  • 2º salto = 320 / 300 pts

  • 3er salto = 420 / 400 pts

  • 4º salto = 520 / 500 puntos

Objetivo diario

  • Objetivo de beneficio = 200 USD/día

  • Detener nuevas entradas hasta broker 00:00

  • Gestionar SL mientras está detenido = false

Ayudantes (todos por defecto = false)

  • maxSpreadPoints = 0

  • validationMode = false

  • helpersUseMinLot = false

  • autoScaleLotByMargin = false

  • skipIfNoMargin = false

  • newBarOnlyForBE = false


Lo que no hace

  • No Martingala.
  • No Grid.
  • Ningún sistema de cobertura.

Exención de riesgo

Operar implica un riesgo significativo. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. El autor no proporciona asesoramiento financiero. Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de empezar a operar y ajuste el riesgo al tamaño de su cuenta.


