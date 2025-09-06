NovaGold X - Fortgeschrittener Breakout EA für XAUUSD

NovaGold X EA wurde entwickelt, um Bar-by-Bar-Breakouts mit strenger Disziplin zu handeln. Bei jedem neuen Balken platziert er den Buy Stop über dem vorherigen Hoch und den Sell Stop unter dem vorherigen Tief, mit vordefiniertem Stop Loss (SL) und Take Profit (TP).



Wenn das Stop/Freeze-Level des Brokers die Platzierung schwebender Aufträge verhindert, schaltet der EA automatisch auf Marktausführung um.

Das Highlight ist das Multi-Step Break-Even & Trailing by Jumps System (bis zu 4 Schritte: BE + 3 zusätzliche Sprünge). Damit können Gewinne schrittweise nach anpassbaren Triggern gesichert werden.

Ein integriertes tägliches Gewinnziel (USD) stoppt die Eröffnung neuer Trades, sobald das Ziel erreicht ist, und gewährleistet so eine tägliche Risikokontrolle.

Hauptmerkmale

 Ausbruch aus dem vorherigen Bar - Einstieg über/unter dem Hoch/Tief der letzten Kerze mit Puffer.

 Market Fallback - Automatischer Markteintritt, wenn Pending vom Broker nicht erlaubt ist.

 Multi-Step Break-Even - Bis zu 4 Sprünge, um gleitende Gewinne zu sichern.

 Tägliches Gewinnziel (USD) - Automatisches Halten neuer Einträge, sobald das tägliche Ziel erreicht ist.

 Magic Number Filtering - Zählt den Gewinn aus allen Trades oder nur aus den Trades dieses EAs.

 Auto Reset at Broker 00:00 - Der Handel wird am nächsten Broker-Tag automatisch wieder aufgenommen.

 Stabiler & sicherer Code - Überprüft Stop/Freeze-Levels, aktualisiert die Kurse und verhindert doppelte Aufträge.

Empfehlungen

Symbole: Am besten mit XAUUSD (Gold) , Indizes und FX-Paaren.

Zeitrahmen: H4 oder D1 empfohlen.

Makler: Verwenden Sie ECN/Broker mit geringer Streuung und kleinen Stop/Freeze-Levels.

Testen: Führen Sie jeden Tick basierend auf echten Ticks im Strategietester aus.

VPS: Führen Sie auf einem VPS in der Nähe von Brokerservern aus, um die geringste Latenz zu erreichen.

Monatliche Überwachung: Bewerten Sie die Handelsergebnisse und das Gewinnwachstum in einem monatlichen Zyklus, nicht Trade für Trade. Dies hilft, die Leistung des EA unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.

Wesentliche Parameter, die Sie bei Bedarf anpassen können:

- lotSize - Anfängliches Handelslot (empfohlen: 0,10 pro $1.000 Guthaben)

- stopLossPoints - Stop-Loss-Abstand (Punkte)

- takeProfitPoints - Abstand zum Take Profit (Punkte)

- bufferPointsFromHighLow - Abstand vom vorangegangenen Höchst-/Tiefstwert des Balkens (Punkte)

- dailyProfitTargetUSD - Tägliches Ziel für den geschlossenen Gewinn in USD

Alle anderen Parameter (mehrstufiger Break-even, Sprungauslöser, Offsets usw.) sind in der beigefügten Setup-Datei sowohl für 2-stellige als auch für 3-stellige XAUUSD-Preise bereits vorkonfiguriert

Passen Sie die Losgröße schrittweise an, wenn das Eigenkapital steigt, und behalten Sie dabei das gleiche Verhältnis von Los zu Bilanz bei.

Empfohlene Voreinstellungsdateien



👉 Für den realen Handel laden Sie bitte die empfohlenen Voreinstellungsdateien herunter, die im Block "Kommentar" auf dieser Produktseite verfügbar sind.

Parameter (Voreinstellung für XAUUSD, H4, 2-stellige Kurse)

Grundlegend

lotSize = 0.01 (pro 100 USD Saldo)

Schlupf = 30

stopLossPoints / takeProfitPoints = 300 / 800

BufferPointsFromHighLow = 30

magischeZahl = 123456

Break-Even & Sprünge

BE-Auslöser = 120 Punkte, Versatz = 100 Punkte

2. Sprung = 320 / 300 Punkte

3. Sprung = 420 / 400 Punkte

4. Sprung = 520/500 Pkt.

Tägliches Ziel

Gewinnziel = 200 USD/Tag

Halten Sie neue Einträge bis zum Broker 00:00

SL verwalten während angehalten = false

Hilfsprogramme (alle Standard = false)

maxSpreadPoints = 0

validationMode = falsch

helpersUseMinLot = falsch

autoScaleLotByMargin = falsch

skipIfNoMargin = falsch

newBarOnlyForBE = falsch





Was es nicht tut

Kein Martingal.

Kein Raster.

Kein Hedging-System.

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Autor bietet keine Finanzberatung an. Testen Sie immer mit einem Demokonto, bevor Sie in den Live-Handel einsteigen und passen Sie das Risiko an Ihre Kontogröße an.



