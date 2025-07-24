SniperGrid Shield EA - cuadrícula totalmente automatizado + robot de comercio de cobertura





Breve descripción

SniperGrid Shield EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza su propia SGS_Signal para abrir operaciones de alta calidad y gestionarlas mediante una cuadrícula controlada y una lógica de cobertura opcional.





Estrategia de negociación

El EA funciona en tres capas:





Operación principal - abre una única posición por ciclo basándose en SGS_Signal (filtro ADX opcional para confirmación de tendencia).





Cuadrícula controlada - si el precio se mueve en contra de la operación principal por una distancia ATR definida por el usuario, el EA puede abrir órdenes de cuadrícula adicionales - sólo si el precio medio de entrada mejora en al menos el MinImprovePip configurado, para evitar el aumento de la pérdida no realizada. El filtro opcional de Bandas de Bollinger puede evitar órdenes de cuadrícula en condiciones desfavorables. El tamaño de los lotes de rejilla sigue un multiplicador de martingala controlado.





Cobertura - si la reducción alcanza el umbral definido Hedge_DD_Threshold y SGS_Signal indica reversión, el EA puede abrir órdenes de cobertura utilizando la misma lógica basada en ATR. El par rejilla + cobertura se cierra automáticamente cuando el beneficio total alcanza el TakeProfit, ya sea cerrando primero las posiciones más antiguas (FIFO) o todas juntas (cierre por lotes), dependiendo de la configuración.









Características principales





Operación principal integrada + parrilla + cobertura opcional en un sistema unificado.





Gestión automática de las operaciones y lógica de cierre (FIFO o cierre en grupo).





Control del riesgo: la parrilla sólo se abre cuando mejora el precio medio; distancia basada en ATR para evitar el exceso de operaciones; martingala controlada para limitar el riesgo.





Contabilidad realista: swaps, diferenciales y permutas incluidos en los cálculos de pérdidas y ganancias.





Listo para la negociación real: parámetros por defecto optimizados; no es necesario que el usuario realice ajustes finos antes de utilizarlo.









Parámetros recomendados





Depósito mínimo: 1.500 USD





Plazos recomendados: M15 - H4





Instrumentos adecuados: Divisas principales, Oro (XAU), Criptomonedas principales (si el broker las admite), Índices (CFDs).









Notas de uso

Pruebe primero en una cuenta demo para verificar el rendimiento en las condiciones de su broker. Controle los resultados periódicamente y ajuste los parámetros si cambian las condiciones del mercado.