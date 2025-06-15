Accumulo

Accumulo - EA tự động cho giao dịch đa biểu tượng

Accumulo là một công cụ giao dịch tự động áp dụng chiến lược lưới hai chiều với kiểm soát khối lượng. Nó sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như ATR, MA và CCI để xác định điểm vào và điểm ra. Tất cả các thao tác đều được tự động hóa và không yêu cầu cấu hình phức tạp từ người dùng.

Accumulo được thiết kế để hoạt động trên nhiều loại thị trường và công cụ khác nhau, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại quý và tài sản kỹ thuật số. Nó có thể chạy trên nhiều biểu đồ cùng lúc mà không tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, do đó rất phù hợp để sử dụng trên các thiết lập VPS tiêu chuẩn.

Đặc trưng:

  • Đặt và đóng lệnh dựa trên xu hướng ngắn hạn và biến động thị trường.

  • Khoảng cách giữa các lần đo và mức chốt lời được tính toán tự động bằng ATR.

  • Không cần thiết lập thủ công sau khi cài đặt.

  • Có thể gắn vào nhiều biểu đồ cùng lúc.

Đề xuất sử dụng:

Người dùng có thể cân nhắc thử nghiệm sản phẩm trên:

  • EURUSD trên khung thời gian M1

  • Tỷ giá BTCUSD trên khung thời gian H1

  • XAUUSD en el mercado H4

Việc thử nghiệm giúp người dùng đánh giá khả năng tương thích giữa các công cụ và lựa chọn cấu hình phù hợp với sở thích giao dịch của họ.

Yêu cầu hệ thống:

  • Nên chạy trên VPS để hoạt động liên tục.

  • Khuyến nghị sử dụng trên các tài khoản có chênh lệch giá thấp và đòn bẩy từ 1:100 trở lên.

Accumulo phù hợp với những người dùng muốn tự động hóa một phần quy trình giao dịch của họ với hệ thống quản lý lệnh rõ ràng và có cấu trúc.

Nếu bạn đã sử dụng Accumulo , chúng tôi thực sự đánh giá cao đánh giá và phản hồi trung thực của bạn. Cho dù đó là trải nghiệm tích cực hay đề xuất cải tiến, ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi nâng cao EA cho mọi người.

Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi cải tiến. ¡Cảm ơn bạn đã là một phần của hành trình Accumulo !


Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.10.07 07:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hoang Loc Tran
671
Respuesta del desarrollador Hoang Loc Tran 2025.10.30 08:39
You may want to try SniperGrid Shield EA — it’s a low-cost premium version designed with user safety as the top priority.
Respuesta al comentario