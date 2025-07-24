SniperGrid Shield EA - vollautomatischer Grid + Hedge Trading Roboter





Kurzbeschreibung

SniperGrid Shield EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der sein eigenes SGS_Signal nutzt, um qualitativ hochwertige Trades zu eröffnen und diese über ein kontrolliertes Grid und eine optionale Hedge-Logik zu verwalten.





Handelsstrategie

Der EA arbeitet in drei Ebenen:





Haupthandel - eröffnet eine einzelne Position pro Zyklus auf Basis des SGS_Signals (optionaler ADX-Filter zur Trendbestätigung).





Kontrolliertes Raster - wenn sich der Preis um eine benutzerdefinierte ATR-Distanz gegen den Haupthandel bewegt, kann der EA zusätzliche Rasteraufträge öffnen - aber nur, wenn sich der durchschnittliche Einstiegspreis um mindestens den konfigurierten MinImprovePip verbessert, um einen erhöhten nicht realisierten Verlust zu vermeiden. Ein optionaler Bollinger-Band-Filter kann Rasteraufträge unter ungünstigen Bedingungen verhindern. Grid-Losgrößen folgen einem kontrollierten Martingale-Multiplikator.





Hedge - wenn der Drawdown den definierten Hedge_DD_Threshold erreicht und SGS_Signal auf eine Umkehrung hinweist, kann der EA Hedge-Orders mit derselben ATR-basierten Logik öffnen. Das Grid- und Hedge-Paar wird automatisch geschlossen, wenn der Gesamtgewinn den TakeProfit erreicht, indem entweder die ältesten Positionen zuerst geschlossen werden (FIFO) oder alle zusammen (Batch Close), abhängig von den Einstellungen.









Hauptmerkmale





Integrierter Haupthandel + Raster + optionaler Hedge in einem einheitlichen System.





Automatische Handelsverwaltung und Schließungslogik (FIFO oder Gruppenschluss).





Risikokontrolle: Grid öffnet sich nur, wenn sich der Durchschnittspreis verbessert; ATR-basierter Abstand zur Vermeidung von Overtrading; kontrollierte Martingale zur Risikobegrenzung.





Realistische Buchhaltung: Swaps, Spreads und Swaps werden in die Gewinn-/Verlustberechnung einbezogen.





Bereit für den realen Handel: optimierte Standardparameter; vor der Verwendung ist keine Feinabstimmung durch den Benutzer erforderlich.









Empfohlene Einstellungen





Mindesteinlage: 1.500 USD





Empfohlene Zeitrahmen: M15 - H4





Geeignete Instrumente: Forex-Majors, Gold (XAU), wichtige Cryptocurrencies (wenn der Broker sie unterstützt), Indizes (CFDs).









Hinweise zur Nutzung

Testen Sie zunächst auf einem Demokonto, um die Leistung unter den Bedingungen Ihres Brokers zu überprüfen. Überwachen Sie die Ergebnisse regelmäßig und passen Sie die Parameter an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.