SniperGrid Shield EA

5
SniperGrid Shield EA - vollautomatischer Grid + Hedge Trading Roboter


Kurzbeschreibung

SniperGrid Shield EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der sein eigenes SGS_Signal nutzt, um qualitativ hochwertige Trades zu eröffnen und diese über ein kontrolliertes Grid und eine optionale Hedge-Logik zu verwalten.


Handelsstrategie

Der EA arbeitet in drei Ebenen:


Haupthandel - eröffnet eine einzelne Position pro Zyklus auf Basis des SGS_Signals (optionaler ADX-Filter zur Trendbestätigung).


Kontrolliertes Raster - wenn sich der Preis um eine benutzerdefinierte ATR-Distanz gegen den Haupthandel bewegt, kann der EA zusätzliche Rasteraufträge öffnen - aber nur, wenn sich der durchschnittliche Einstiegspreis um mindestens den konfigurierten MinImprovePip verbessert, um einen erhöhten nicht realisierten Verlust zu vermeiden. Ein optionaler Bollinger-Band-Filter kann Rasteraufträge unter ungünstigen Bedingungen verhindern. Grid-Losgrößen folgen einem kontrollierten Martingale-Multiplikator.


Hedge - wenn der Drawdown den definierten Hedge_DD_Threshold erreicht und SGS_Signal auf eine Umkehrung hinweist, kann der EA Hedge-Orders mit derselben ATR-basierten Logik öffnen. Das Grid- und Hedge-Paar wird automatisch geschlossen, wenn der Gesamtgewinn den TakeProfit erreicht, indem entweder die ältesten Positionen zuerst geschlossen werden (FIFO) oder alle zusammen (Batch Close), abhängig von den Einstellungen.



Hauptmerkmale


Integrierter Haupthandel + Raster + optionaler Hedge in einem einheitlichen System.


Automatische Handelsverwaltung und Schließungslogik (FIFO oder Gruppenschluss).


Risikokontrolle: Grid öffnet sich nur, wenn sich der Durchschnittspreis verbessert; ATR-basierter Abstand zur Vermeidung von Overtrading; kontrollierte Martingale zur Risikobegrenzung.


Realistische Buchhaltung: Swaps, Spreads und Swaps werden in die Gewinn-/Verlustberechnung einbezogen.


Bereit für den realen Handel: optimierte Standardparameter; vor der Verwendung ist keine Feinabstimmung durch den Benutzer erforderlich.



Empfohlene Einstellungen


Mindesteinlage: 1.500 USD


Empfohlene Zeitrahmen: M15 - H4


Geeignete Instrumente: Forex-Majors, Gold (XAU), wichtige Cryptocurrencies (wenn der Broker sie unterstützt), Indizes (CFDs).



Hinweise zur Nutzung

Testen Sie zunächst auf einem Demokonto, um die Leistung unter den Bedingungen Ihres Brokers zu überprüfen. Überwachen Sie die Ergebnisse regelmäßig und passen Sie die Parameter an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Bewertungen 1
Carlos Calvo Carcelen
140
Carlos Calvo Carcelen 2025.11.22 21:08 
 

Me encanta, es un ea magnífico y configurable. Lo he comprado tras probar el Ea Acumuló, que es gratuito.

Weitere Produkte dieses Autors
AutoClusterEdge
Hoang Loc Tran
Experten
AutoClusterEdge - Nguồn điện có cấu trúc. Phục hồi chiến lược. AutoClusterEdge là một hệ thống tự động dịch hoàn toàn được thiết kế cho các giao dịch dựa trên hệ thống mạng. Hệ thống tích hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động (MA) và Phạm vi biến động thực trung bình (ATR) để khởi tạo và quản lý các cụm giao dịch, điều chỉnh mô-đun thế một cách hoạt động bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và thực hiện lệnh thoát chiến lược có điều kiện. Hệ thống này đặc biệt phù hợp với nhữn
FREE
Accumulo
Hoang Loc Tran
Experten
Accumulo - EA tự động cho giao dịch đa biểu tượng Accumulo là một công cụ giao dịch tự động áp dụng chiến lược lưới hai chiều với kiểm soát khối lượng. Nó sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như ATR, MA và CCI để xác định điểm vào và điểm ra. Tất cả các thao tác đều được tự động hóa và không yêu cầu cấu hình phức tạp từ người dùng. Accumulo được thiết kế để hoạt động trên nhiều loại thị trường và công cụ khác nhau, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại quý và tài sản kỹ thuật số. Nó có thể chạy trên nhiề
