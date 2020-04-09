PRESENTACIÓN de MML Data Bridge

La demanda para conectar datos externos y aprendizaje automático con plataformas de trading es mayor que nunca. MetaTrader 5 es un potente entorno para el comercio y las pruebas retrospectivas, pero sin un puente de datos, MT5 está en gran medida aislada del uso de cualquier dato externo.

MML Bridge es una herramienta de desarrollo que permite a los usuarios puentear datos externos en MT5 para backtesting, trading en vivo y optimización. Está diseñada para facilitar su uso, proporcionando a los usuarios una función API simple que alimenta datos estáticos desde archivos CSV/TSV al back tester o devuelve los datos más recientes a MT5 para operar en tiempo real.

Manual de configuración del usuario: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766374

Archivos necesarios: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766519

Estructura del código de MML Data Bridge y problemas de programación de MQL5: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766520

Problemas comunes y soluciones: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/766376



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comercio sincronizado en todos los entornos: Utiliza la misma función API para rellenar cualquier tipo de objeto, desde cualquier archivo, en todos los entornos de comercio. Facilidad de uso: MML Bridge se ha creado para que los desarrolladores devuelvan datos predictivos a MT5 de forma rápida y sencilla. Datos "Drip-Feed" para pruebas retrospectivas realistas: Una característica exclusiva de MML Bridge es su capacidad para introducir datos de forma incremental en el Probador de Estrategias MT5, simulando las condiciones del mercado en tiempo real. Puente de señales en tiempo real: La misma api utilizada para back testing/optimización también devuelve señales en tiempo real escritas a un csv/tsv en MT5. Escalabilidad: MML Bridge comprueba la integridad de los datos externos antes de exportarlos a archivos binarios. El uso de archivos binarios permite una recuperación de datos más rápida para las pruebas retrospectivas y se ha demostrado que funciona con archivos que superan los millones de entradas de datos sin que se produzcan cuellos de botella. Los datos binarios se reutilizan en las pruebas retrospectivas para garantizar un acceso más rápido a los archivos.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gestión de directorios: Crea una carpeta y un archivo de configuración dentro del directorio Common Files para cada EA que utiliza el puente. Esta carpeta actúa como una tubería de datos entre MetaTrader 5 y su máquina y contiene meta datos y archivos binarios. Cualquier dato existente o generado en el directorio de Archivos Comunes (para el comercio en vivo) puede ser leído en su EA.

Archivo de configuración: Introduzca cualquier número de archivos CSV o TSV para ser leídos en el EA. El uso de un archivo de configuración es más versátil que el uso de los parámetros de entrada del EA y facilita la funcionalidad de puente.

Integridad de datos: Escanea y verifica el archivo automáticamente para determinar el tipo de datos más eficiente en memoria para usar en el Probador de Estrategias. Este esquema se devuelve al usuario para que pueda declarar una "estructura de datos" que contenga los datos externos devueltos al EA.

Conversiones globales de zona horaria: La conversión automática UTC maneja cualquier formato de zona horaria (compatible con ISO 8601). Trabaja con datos de cualquier zona horaria automáticamente sin necesidad de conversión manual.



EL ESLABÓN PERDIDO PARA OPERAR