One Click Trade Manager

Esto no es un EA - es un indicador MT5 simple y potente diseñado para ayudarle a gestionar las operaciones de forma rápida y sencilla.

Características principales:

TP1 Auto-Set - Fijado en 1RR

TP2 Auto-Set - Fijadoa 2RR

Cálculo rápido del lote - Calcula el tamaño del lote basándose en el SL en 1 segundo

Acciones rápidas: Cerrar todas las operaciones Mover al punto de equilibrio Establecer TP en RR1 / RR2

Fácil de usar - No hay configuración compleja, sólo tiene que adjuntar a la carta y empezar a usar

📞 So porte:

Telegram - @inForexVIP

WhatsApp - +923118409597

🔜 MT4 Versión Próximamente

Estamos disponibles para cualquier problema o actualización.

Haz el trading más fácil - ¡gestiona todo con un solo clic! ✅