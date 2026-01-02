One Click Trade Manager

Esto no es un EA - es un indicador MT5 simple y potente diseñado para ayudarle a gestionar las operaciones de forma rápida y sencilla.

Características principales:

  • TP1 Auto-Set - Fijado en 1RR

  • TP2 Auto-Set - Fijadoa 2RR

  • Cálculo rápido del lote - Calcula el tamaño del lote basándose en el SL en 1 segundo

  • Acciones rápidas:

    • Cerrar todas las operaciones

    • Mover al punto de equilibrio

    • Establecer TP en RR1 / RR2

  • Fácil de usar - No hay configuración compleja, sólo tiene que adjuntar a la carta y empezar a usar

📞 So porte:
Telegram - @inForexVIP
WhatsApp - +923118409597

🔜 MT4 Versión Próximamente
Estamos disponibles para cualquier problema o actualización.

Haz el trading más fácil - ¡gestiona todo con un solo clic! ✅

