One Click Trade Manager
- Utilidades
- Kamal Kumar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Esto no es un EA - es un indicador MT5 simple y potente diseñado para ayudarle a gestionar las operaciones de forma rápida y sencilla.
Características principales:
TP1 Auto-Set - Fijado en 1RR
TP2 Auto-Set - Fijadoa 2RR
Cálculo rápido del lote - Calcula el tamaño del lote basándose en el SL en 1 segundo
Acciones rápidas:
Cerrar todas las operaciones
Mover al punto de equilibrio
Establecer TP en RR1 / RR2
Fácil de usar - No hay configuración compleja, sólo tiene que adjuntar a la carta y empezar a usar
📞 So porte:
Telegram - @inForexVIP
WhatsApp - +923118409597
🔜 MT4 Versión Próximamente
Estamos disponibles para cualquier problema o actualización.
Haz el trading más fácil - ¡gestiona todo con un solo clic! ✅