CYP Trade Manager Pro MT5

CYP Trade Manager Pro MT5: La ventaja del trader en la gestión de posiciones
Transforme su forma de gestionar las operaciones - Céntrese en lo importante

Por qué fracasan la mayoría de los operadores - Y cómo CYP Trade Manager Pro lo resuelve
Muchos operadores tienen estrategias de entrada sólidas pero carecen de una gestión de operaciones adecuada - la diferencia clave entre profesionales y aficionados. CYP Trade Manager Pro se encarga de la fase crítica "después de la entrada" de la negociación que la mayoría de los EA ignoran, dándole la ventaja que los operadores institucionales utilizan todos los días.

A quién va dirigido

  • Operadores manuales que buscan automatizar sus salidas y la gestión del riesgo sin perder el control de sus entradas.

  • Usuarios de EA que desean funciones avanzadas y personalizables de gestión de operaciones además de sus estrategias existentes.

  • Operadores de Prop Firm que requieren un control de capital más estricto, una automatización más inteligente y sólidas protecciones de reducción y riesgo para cumplir las estrictas normas.

  • Operadores serios que entienden que la gestión adecuada de las operaciones, y no sólo su entrada, es la clave de una rentabilidad constante.

  • Operadores que buscan la tranquilidad de un sistema profesional que gestione todos los aspectos de la gestión de posiciones, alertas y gestión de errores.

Estrategia de negociación y compatibilidad

Tipo de estrategia: EA de gestión de operaciones (no es un generador de señales)
Símbolos compatibles: Funciona con TODOS los instrumentos disponibles en MetaTrader 5
Plazos: Compatible con TODOS los marcos temporales (M1-MN)
Saldo de cuenta: Funciona con CUALQUIER saldo de cuenta - sin mínimo requerido
Apalancamiento: Funciona eficazmente con CUALQUIER configuración de apalancamiento
Tipos de cuenta: Totalmente compatible con TODOS los tipos de cuenta (ECN, Standard, Cent, etc.)

⚠️ IMPORTANTE: Este EA no abre operaciones. Sólo gestiona y cierra las posiciones existentes basándose en sus reglas predefinidas (por ejemplo, SL a punto de equilibrio, cierre parcial, objetivos de beneficios, etc.).

La Ventaja Profesional
CYP Trade Manager Pro no promete rentabilidades irreales ni utiliza estrategias arriesgadas. En su lugar, ofrece lo que los traders serios realmente necesitan: gestión inteligente de posiciones que preserva el capital y maximiza las operaciones ganadoras.

Características clave que los profesionales utilizan a diario:
🔄 Protección automatizada del punto de equilibrio
No vuelva a ver cómo los beneficios se convierten en pérdidas. Cuando su operación alcanza el umbral de beneficios definido, su stop loss se mueve automáticamente al precio de entrada, asegurando que las operaciones ganadoras sigan siendo ganadoras.

💰 Sistema Avanzado de Cierre Parcial Multinivel
Bloquee las ganancias mientras mantiene la exposición al mercado. Los operadores profesionales no esperan a los niveles completos de toma de beneficios, sino que aseguran parte de sus ganancias con antelación. Ahora con niveles de toma de beneficios parciales duales para estrategias de gestión de beneficios aún más sofisticadas.

⏰ Gestión de salida en función del tiempo
Los operadores profesionales saben cuándo salir en función del tiempo, no sólo del precio. Nuestro avanzado sistema de salida basado en el tiempo cierra automáticamente las operaciones después de los periodos de tiempo especificados (segundos, minutos u horas), evitando la sobreexposición y gestionando el riesgo nocturno.

📈 Tecnología Stepped Trailing Stop
Lleve sus trailing stops al siguiente nivel con nuestro sistema de trailing progresivo. A medida que aumentan sus beneficios, el trailing stop se va estrechando en pasos calculados, maximizando la captura de beneficios al tiempo que protege contra los retrocesos.

⏱️ Tecnología inteligente "Cerrar antes de TP"
Los mercados rara vez alcanzan niveles exactos de take profit antes de retroceder. Esta función avanzada cierra las posiciones cuando el precio se aproxima a su nivel de toma de beneficios por un margen especificado, capturando beneficios que la mayoría de los operadores pasan por alto.

📊 Gestión inteligente de objetivos de beneficios
Establezca objetivos diarios, semanales o de sesión como importes fijos o porcentajes del saldo. Cuando se alcanzan, todas las posiciones se cierran automáticamente, imponiendo la disciplina que separa a los operadores consistentes del resto.

🛡️ Gestión integral del riesgo

  • Protección contra pérdidas: Supervisión en tiempo real con límites configurables (1-100%).

  • Protección contra pérdidas consecutivas: Interrupción automática de las operaciones tras X pérdidas consecutivas

  • Prevención de operaciones excesivas: Límites de negociación diarios y horarios con aplicación inteligente

  • Filtrado de diferenciales: Evita las operaciones durante las malas condiciones del mercado

🌐 Gestión multisímbolo
Elija entre gestionar sólo las posiciones en el gráfico actual o ampliar la protección a todos sus instrumentos de negociación simultáneamente: flexibilidad que se adapta a su estilo de negociación.

📱 Completo sistema de alertas
Manténgase informado a través de múltiples canales de notificación cuando se produzcan acciones críticas de gestión de operaciones, lo que le dará tranquilidad incluso cuando esté lejos de su plataforma.

Configuración sencilla - Resultados potentes

  1. Copie el archivo EA en su carpeta de Expertos de MetaTrader 5

  2. Reinicie MetaTrader o actualice el panel Navegador

  3. Arrastre a cualquier gráfico

  4. Configure sus preferencias

  5. Opere con confianza

Completas opciones de personalización:

Gestión de riesgos

  • Activar objetivo de beneficios: Activar/desactivar el objetivo de beneficio diario

  • Objetivo como % del saldo: Elija entre objetivos porcentuales o de importe fijo

  • Valor del objetivo de beneficios: Establezca el objetivo de beneficios que desee

  • Protección dinámica del saldo: Ajusta automáticamente los umbrales de protección a medida que crece su cuenta

  • Límites de reducción: Configure la reducción máxima aceptable (1-100%)

  • Límites de pérdidas consecutivas: Configure la tolerancia máxima de rachas perdedoras (1-50 operaciones)

Protección de posiciones

  • Activar breakeven: Activar/desactivar el punto de equilibrio

  • Activación del punto de equilibrio (puntos): Distancia personalizable antes de la activación del punto de equilibrio

  • Buffer de breakeven (puntos): Añade un margen de protección adicional al punto de equilibrio

  • Trailing stops escalonados: Trailing progresivo con múltiples niveles de ajuste

Aseguramiento avanzado de beneficios

  • Activar cierre parcial: Activar/desactivar el cierre parcial de posiciones

  • Doble nivel parcial: Configure dos disparadores de cierre parcial independientes

  • Porcentajes de cierre parcial: Defina qué parte de la posición asegurar en cada nivel

  • Salidas temporales: Establezca el cierre automático tras periodos de tiempo especificados

Optimización de la salida del mercado

  • Activar cierre antes de TP: Activar/desactivar el cierre antes del take profit

  • Buffer de cierre (puntos): Establezca la proximidad al TP para asegurar los beneficios

  • Filtro de diferencial: Límites máximos de spread aceptables

Integración con la plataforma

  • Gestione todos los símbolos: Elija entre un solo gráfico o la gestión de toda la cuenta

  • Preferencias de notificación: Personalice las alertas a través del móvil, el correo electrónico y la plataforma

  • Registro avanzado: Sistema de registro multinivel para una supervisión exhaustiva

Fiabilidad de nivel empresarial

Optimización del rendimiento

  • Sistema de caché de posición: Almacenamiento inteligente de datos en caché para mejorar el rendimiento

  • Optimización de la memoria: Uso eficiente de los recursos

  • Motor de cálculo SL/TP mejorado: Más rápido y estable en todas las condiciones

Gestión avanzada de errores

  • Sofisticada lógica de reintento: Evita situaciones de congelación de pedidos

  • Supervisión de la conexión: Seguimiento mejorado de la conectividad del servidor

  • Protección de limitación de velocidad: Evita el exceso de llamadas a la API

  • Recuperación de errores: Mantiene el funcionamiento a pesar de problemas temporales

Sin falsas promesas - Sólo herramientas profesionales
A diferencia de otros EAs que prometen rentabilidades poco realistas a través de estrategias peligrosas, CYP Trade Manager Pro se centra en lo que realmente importa: la correcta gestión de las operaciones, la preservación del capital y la maximización de los beneficios.

Los traders profesionales saben que las entradas son sólo el 20% del éxito - el otro 80% es la gestión de las operaciones. Ahora puede automatizar ese 80% crucial con las mismas técnicas utilizadas por los operadores institucionales, mejoradas con características de vanguardia como salidas basadas en el tiempo, trailing stops escalonados y cierres parciales de doble nivel.

CYP Trade Manager Pro: Porque la forma de gestionar sus operaciones define su éxito.


