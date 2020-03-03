Super Nasdaq Quant
- Asesores Expertos
- Tiago Oliveira Silva
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
SUPER NASDAQ QUANT
Una tecnología innovadora y transformadora en el mercado de robots Forex, el Quant NAS100 es un asesor experto avanzado que combina inteligencia artificial, redes neuronales e indicadores personalizados para optimizar estrategias y maximizar resultados al operar con el índice NASDAQ 100 (NAS100).
Puntos destacados de la tecnología
Redes neuronales y aprendizaje automático
El Quant NAS100 utiliza redes neuronales avanzadas basadas en el modelo GPT-4 para realizar análisis profundos y mejorar continuamente la eficiencia de sus operaciones. La integración del aprendizaje automático permite al robot identificar patrones complejos del mercado y ajustar sus estrategias para maximizar ganancias en condiciones de alta volatilidad.
Indicadores personalizados y sus funciones
- ATR (Average True Range): Supervisa la volatilidad del mercado y ajusta automáticamente los niveles de stop loss y take profit, garantizando una gestión de riesgos optimizada.
- Envelopes (Envolventes): Define zonas de sobrecompra y sobreventa para identificar oportunidades de reversión con precisión, adaptándose dinámicamente a los movimientos del mercado.
- Bull Power y Bear Power: Evalúan la fuerza de compradores y vendedores, ayudando a predecir posibles cambios en la tendencia del mercado.
- RSI (Relative Strength Index): Mide el impulso y detecta zonas de sobrecompra y sobreventa, permitiendo al robot tomar decisiones más precisas en mercados alcistas o bajistas.
La combinación de estos indicadores es gestionada por la red neuronal para ajustar entradas y salidas con alta precisión, adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado.
Gestión inteligente del riesgo
El Quant NAS100 incorpora la técnica de gestión de riesgos de Ryan Jones, que tiene como objetivo minimizar pérdidas mientras maximiza ganancias. A través de cálculos matemáticos y algoritmos adaptativos, el robot realiza operaciones escalables y de alto rendimiento.
SIGA ESTAS RECOMENDACIONES:
- Brokers recomendados: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
- Marco de tiempo: M1.
- Activo: NASDAQ 100 (NAS100).
- Dígitos: 1.
- Spread máximo: Hasta 30 pips.
- Depósito inicial: $500 USD (saldo recomendado: $1500 para mayor seguridad).
NOTA: Si tiene dificultades para configurar backtesting, puede solicitar nuestra ayuda a través del chat.
Funciones adicionales
- Panel de operaciones en el gráfico: Ofrece la flexibilidad de alternar entre operaciones manuales y automáticas.
- Filtros de spread y horarios: Evitan pérdidas innecesarias y maximizan las probabilidades de éxito en los horarios más favorables.
- Órdenes inteligentes: Los niveles de stop loss y take profit se ajustan dinámicamente según la volatilidad del mercado, garantizando protección y aumento de ganancias.
¿Por qué elegir el SUPER NASDAQ QUANT?
El Quant NAS100 no es solo un robot de trading: es una herramienta innovadora que combina tecnología de vanguardia, indicadores personalizados e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de trading segura y rentable. Ya sea que usted sea un principiante o un trader experimentado, el Quant NAS100 está listo para llevar sus operaciones en el NASDAQ 100 a un nivel superior.
Póngase en contacto con nuestro equipo a través del chat para resolver cualquier duda sobre backtests o recibir soporte técnico. ¡Estamos listos para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros!