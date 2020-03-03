SUPER NASDAQ QUANT

Una tecnología innovadora y transformadora en el mercado de robots Forex, el Quant NAS100 es un asesor experto avanzado que combina inteligencia artificial, redes neuronales e indicadores personalizados para optimizar estrategias y maximizar resultados al operar con el índice NASDAQ 100 (NAS100).

Puntos destacados de la tecnología

Redes neuronales y aprendizaje automático

El Quant NAS100 utiliza redes neuronales avanzadas basadas en el modelo GPT-4 para realizar análisis profundos y mejorar continuamente la eficiencia de sus operaciones. La integración del aprendizaje automático permite al robot identificar patrones complejos del mercado y ajustar sus estrategias para maximizar ganancias en condiciones de alta volatilidad.

Indicadores personalizados y sus funciones

ATR (Average True Range): Supervisa la volatilidad del mercado y ajusta automáticamente los niveles de stop loss y take profit, garantizando una gestión de riesgos optimizada.

Supervisa la volatilidad del mercado y ajusta automáticamente los niveles de stop loss y take profit, garantizando una gestión de riesgos optimizada. Envelopes (Envolventes): Define zonas de sobrecompra y sobreventa para identificar oportunidades de reversión con precisión, adaptándose dinámicamente a los movimientos del mercado.

Define zonas de sobrecompra y sobreventa para identificar oportunidades de reversión con precisión, adaptándose dinámicamente a los movimientos del mercado. Bull Power y Bear Power: Evalúan la fuerza de compradores y vendedores, ayudando a predecir posibles cambios en la tendencia del mercado.

Evalúan la fuerza de compradores y vendedores, ayudando a predecir posibles cambios en la tendencia del mercado. RSI (Relative Strength Index): Mide el impulso y detecta zonas de sobrecompra y sobreventa, permitiendo al robot tomar decisiones más precisas en mercados alcistas o bajistas.

La combinación de estos indicadores es gestionada por la red neuronal para ajustar entradas y salidas con alta precisión, adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado.

Gestión inteligente del riesgo

El Quant NAS100 incorpora la técnica de gestión de riesgos de Ryan Jones, que tiene como objetivo minimizar pérdidas mientras maximiza ganancias. A través de cálculos matemáticos y algoritmos adaptativos, el robot realiza operaciones escalables y de alto rendimiento.

SIGA ESTAS RECOMENDACIONES:

Brokers recomendados: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.

Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets. Marco de tiempo: M1.

M1. Activo: NASDAQ 100 (NAS100).

NASDAQ 100 (NAS100). Dígitos: 1.

1. Spread máximo: Hasta 30 pips.

Hasta 30 pips. Depósito inicial: $500 USD (saldo recomendado: $1500 para mayor seguridad).

NOTA: Si tiene dificultades para configurar backtesting, puede solicitar nuestra ayuda a través del chat.

Funciones adicionales

Panel de operaciones en el gráfico: Ofrece la flexibilidad de alternar entre operaciones manuales y automáticas.

Ofrece la flexibilidad de alternar entre operaciones manuales y automáticas. Filtros de spread y horarios: Evitan pérdidas innecesarias y maximizan las probabilidades de éxito en los horarios más favorables.

Evitan pérdidas innecesarias y maximizan las probabilidades de éxito en los horarios más favorables. Órdenes inteligentes: Los niveles de stop loss y take profit se ajustan dinámicamente según la volatilidad del mercado, garantizando protección y aumento de ganancias.

¿Por qué elegir el SUPER NASDAQ QUANT?

El Quant NAS100 no es solo un robot de trading: es una herramienta innovadora que combina tecnología de vanguardia, indicadores personalizados e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de trading segura y rentable. Ya sea que usted sea un principiante o un trader experimentado, el Quant NAS100 está listo para llevar sus operaciones en el NASDAQ 100 a un nivel superior.

Póngase en contacto con nuestro equipo a través del chat para resolver cualquier duda sobre backtests o recibir soporte técnico. ¡Estamos listos para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros!



