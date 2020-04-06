Tokyo Nights

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOKYO NIGHTS EA v2.68 - GRADO COMERCIAL
Cazador de sesiones asiáticas multi-estrategia para pares JPY
Victorious Creations Labs por Victor Hamilton
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PRECIO: $47.99

MANUAL PDF GRATUITO DISPONIBLE - Envíeme un mensaje antes o después de la compra para recibir
el completo manual de usuario de 17 páginas con diagramas de estrategias y guías de configuración.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
¿POR QUÉ TOKYO NIGHTS?
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Mientras que la mayoría de los traders duermen, Tokyo Nights EA trabaja en la sesión asiática - la ventana más ignorada y rentable en el comercio de divisas.
ventana más olvidada y rentable en el comercio de divisas. Menor volatilidad, patrones predecibles
predecibles, y los stop hunts institucionales crean oportunidades consistentes que
este EA explota con 6 estrategias profesionales.

Opera automáticamente durante las horas asiáticas (23:00 - 08:00 GMT)
Escanea 4 pares principales de JPY simultáneamente
Gestión de riesgos profesional integrada
La protección de la cuenta evita pérdidas catastróficas
Funciona con cualquier broker MT5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
6 ESTRATEGIAS DE TRADING
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ESTRATEGIA 1: GAP TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Explota los gaps de precios que se forman entre sesiones. NO se limita al lunes por la mañana
lunes por la mañana: se activa en CUALQUIER hueco en la apertura de la sesión, incluidos los
noticias y los días festivos. Los estudios muestran que el 70-80% de los gaps se llenan dentro de la sesión.

- Tamaño mínimo de gap configurable (por defecto: 5 pips)
- Negocia el desvanecimiento hasta el cierre anterior
- Funciona en los 4 pares JPY


ESTRATEGIA 2: BARRIDO DE LIQUIDEZ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Captura los "stop hunts" institucionales durante las horas de baja liquidez. Cuando el precio
barre más allá de los máximos/mínimos recientes para desencadenar stop losses agrupados, y luego
se invierte - entramos en la dirección de la inversión.

- Escanea las últimas 20 barras en busca de niveles clave
- Confirma el barrido con una penetración de más de 3 pips.
- Alta tasa de ganancias durante la ventana 01:00-04:00 GMT


ESTRATEGIA 3: FALSA RUPTURA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Desvanece movimientos extendidos en la primera hora de la sesión. Cuando el precio se mueve 10+
pips desde la apertura de la sesión en 60 minutos, la volatilidad de la sesión asiática normalmente no puede sostener el movimiento.
la volatilidad de la sesión asiática no puede sostener el movimiento.

- Ventana de seguimiento de la primera hora
- Umbral de ruptura configurable
- Enfoque de reversión a la media


ESTRATEGIA 4: RANGO DEL DÍA ANTERIOR
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Rechazo de operaciones en el máximo y mínimo de ayer. Estos niveles se vigilan
globalmente y durante las horas asiáticas, el precio carece de impulso para romperlos
creando operaciones de rechazo fiables.

- Cálculo automático del nivel diario
- Zona de rechazo configurable (por defecto: 5 pips)
- Funciona como rebotes de soporte/resistencia


ESTRATEGIA 5: DIVERGENCIA DE CORRELACIÓN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Los pares JPY están altamente correlacionados. Cuando USDJPY hace un movimiento pero EURJPY, GBPJPY,
o AUDJPY se queda atrás, operamos con el par rezagado esperando que le alcance.

- Cálculo real del coeficiente de correlación
- Caché de 15 minutos para mejorar el rendimiento
- Filtro de fuerza de correlación mínima (por defecto: 0,7)
- Umbral de divergencia configurable


ESTRATEGIA 6: REVERSIÓN DE ZONA MUERTA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
La "Zona Muerta" (03:00-04:00 GMT) tiene la liquidez más baja del día. Los movimientos
durante esta ventana son derivas no sostenidas. Capturamos el precio al inicio, luego
desvanecemos cualquier movimiento de más de 8 pips cuando vuelve la liquidez.

- Horas de zona muerta configurables
- Umbral de movimiento mínimo
- Lógica pura de reversión a la media


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
GESTIÓN DEL RIESGO
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TAMAÑO DE LA POSICIÓN
- Tamaño de lote fijo O riesgo basado en porcentaje (recomendado)
- Cálculo automático del tamaño del lote en función del stop loss y del capital de la cuenta
- Cálculo correcto del valor del pip para todos los tipos de broker

CONTROLES DE NEGOCIACIÓN
- Take Profit configurable (por defecto: 12 pips)
- Stop Loss configurable (por defecto: 18 pips)
- Trailing Stop opcional con función escalonada
- Filtro de spread máximo: omite operaciones cuando los spreads aumentan
- Espacio mínimo de 30 segundos entre operaciones

PROTECCIÓN DE LA CUENTA (nivel profesional)
- Límite de pérdida diaria: detiene TODAS las operaciones si la pérdida diaria supera el umbral.
- Máxima protección contra caídas - protección de la cuenta desde el pico
- Max Concurrent Trades - limita las posiciones abiertas en todos los pares
- Auto-ajusta los stops para cumplir con los mínimos del broker


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
AJUSTES RECOMENDADOS
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

RECOMENDACIONES DE TAMAÑO DE CUENTA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tamaño de la cuenta │ Riesgo % │ Pérdida máxima diaria │ Rating
──────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────
$500 - $1,000 │ 0.5% │ 2% │ Micro cuentas
1.000 - 3.000 $ │ 1% │ 3% │ Starter
$3.000 - $10.000 │ 1% │ 3% │ RECOMENDADA
$10.000 - $50.000 │ 1-2% │ 3-5% │ Óptimo
$50.000+ │ 0,5-1% │ 2-3% │ Profesional

CONFIGURACIÓN CONSERVADORA (Recomendada para principiantes)
- Porcentaje de riesgo: 1%
- Operaciones máximas por sesión: 2
- Límite de pérdida diaria: 3%
- Reducción máxima 10%
- Activar las 6 estrategias

CONFIGURACIÓN MODERADA
- Porcentaje de riesgo: 1,5
- Operaciones máximas por sesión: 3
- Límite de pérdida diaria: 4%
- Reducción máxima: 15%

CONFIGURACIÓN AGRESIVA (Sólo operadores con experiencia)
- Porcentaje de riesgo: 2%.
- Operaciones máximas por sesión: 4
- Límite de pérdidas diarias: 5%.
- Reducción máxima: 20%


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
REQUISITOS DEL BROKER
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Cualquier broker MT5 con pares JPY
Broker ECN/STP recomendado para spreads ajustados
Spreads por debajo de 2 pips en USDJPY preferido
No se requiere cuenta de cobertura
No se requiere apalancamiento mínimo

COMPENSACIÓN HORARIA DEL BROKER
Establezca correctamente el parámetro de horas del corredor:
- GMT+0 servidor = 0
- GMT+1 servidor = +1
- GMT+2 servidor = +2
- GMT+3 servidor = +3
- Servidor EST = -5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
PARES NEGOCIADOS
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- USD/JPY - Par principal, mayor liquidez, spreads más ajustados
- EUR/JPY - Fuerte correlación, excelente para operaciones de divergencia
- GBP/JPY - Mayor volatilidad, mayores movimientos de pips
- AUD/JPY - Barómetro del sentimiento de riesgo, a menudo lidera los movimientos

La autodetección encuentra automáticamente el formato de símbolo de su broker (maneja
sufijos como .pro, m, .ecn, etc.)


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
INSTALACIÓN
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. Comprar y descargar desde MQL5 Market
2. Adjuntar a cualquier gráfico del par JPY (USDJPY recomendado, M15 timeframe)
3. 3. Configure los ajustes de riesgo para que coincidan con el tamaño de su cuenta
4. Establezca el desfase horario de su broker con respecto a GMT
5. Activar Auto Trading en MT5
6. El EA opera automáticamente durante las horas de la sesión asiática

Eso es todo - el EA se encarga de todo lo demás.


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONSEJOS PROFESIONALES
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Comience de forma conservadora - 1% de riesgo, 2 operaciones por sesión como máximo

Evite los días de anuncios del BOJ - pause el EA durante las noticias importantes de Japón.

Pruebe primero la demo: ejecútela durante más de 2 semanas antes de ponerla en marcha.

Seguimiento semanal: compruebe el rendimiento cada 7 días, no en cada operación.

Mantenga la protección de la cuenta activada: nunca desactive los límites de pérdida diarios.

Backtesting Nota: Debido a las limitaciones de MT5, los EAs multipar no pueden ser perfectamente backtested. Los resultados mostrados son de pruebas primarias con USDJPY. Para una mejor evaluación, ejecútelo en una cuenta demo durante 2-4 semanas para ver el verdadero rendimiento multipar.


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
QUÉ INCLUYE
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

EA Tokyo Nights v2.68 (compilado, protegido)
Las 6 estrategias incluidas
Actualizaciones de por vida
Soporte MQL5 Market

MANUAL PDF GRATUITO - 17 páginas con:
- Explicaciones completas de las estrategias con diagramas
- Ejemplos visuales de cada configuración
- Recomendaciones sobre el tamaño de la cuenta
- Guía de optimización
- Preguntas frecuentes sobre resolución de problemas
- Mejores prácticas de operadores profesionales
Envíeme un mensaje para solicitar su copia (antes o después de la compra)


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
HISTORIAL DE VERSIONES
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

v2.68 (Actual)
- Estrategia de correlación mejorada con cálculo de coeficiente adecuado
- Añadido caché de correlación de 15 minutos para mejorar el rendimiento
- Corregido el cálculo de pip para brokers de 2/4 dígitos
- Añadidas funciones de protección de cuenta (pérdida diaria, reducción máxima)
- Mejora de la lógica de temporización de la zona muerta
- Añadida función de trailing stop
- Mejor detección automática de símbolos


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SOPORTE
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Solicitudes de funciones?

Envíeme un mensaje a través de MQL5 Market


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

TOKYO NIGHTS EA - Opere mientras el mundo duerme

Victorious Creations Labs por Victor Hamilton

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.
para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Siempre
opere siempre con un capital que pueda permitirse perder. El desarrollador no se hace responsable de
de las pérdidas sufridas durante el uso de este software.

