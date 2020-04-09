TradingByte Panel

Este panel de operaciones se ha desarrollado específicamente para la plataforma MT5 y ofrece una serie de potentes funciones para mejorar la eficacia y la precisión de las operaciones. La versión actual incluye las siguientes funcionalidades básicas:

Panel de negociación de tendencias

  • Selección de la dirección de la operación: Los usuarios pueden elegir comprar o vender en función de las tendencias del mercado.

  • Configuración del tipo de riesgo: Permite establecer un riesgo monetario fijo o un porcentaje basado en el riesgo, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo según sus preferencias.

  • Opciones de Stop Loss: Dispone de múltiples métodos de stop loss, incluyendo puntos fijos, tamaño de lote fijo o precio de stop fijo para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.

  • Ajuste de larelación riesgo-recompensa: Permite a los usuarios definir la relación deseada entre beneficios y pérdidas, lo que ayuda a optimizar la configuración de las operaciones.

  • Visualización de Take Profit y Stop Loss: Muestra claramente las zonas objetivo de beneficios y stop loss en el gráfico para un mejor conocimiento del riesgo.

  • Ejecución con un solo clic: Las operaciones se ejecutan automáticamente en función de las reglas predefinidas por el usuario, minimizando el esfuerzo manual y los errores.

Panel de Operaciones de Rango (Lateral)

  • Dirección de la operación y configuración del volumen: Permite a los usuarios definir la dirección de la operación y el volumen de la orden.

  • Configuración de Rango y Puntos TP/SL: Los usuarios pueden establecer los límites superior e inferior del rango, junto con las distancias de take profit y stop loss, ideal para operar en mercados laterales.

  • Visualización del área TP/SL: Muestra claramente las zonas predefinidas de take profit y stop loss dentro del área del rango.

  • Creación de órdenes pendientes y ejecución automática: Los usuarios pueden optar por generar órdenes pendientes o hacer clic para iniciar la negociación automática dentro del rango especificado. El sistema ejecutará operaciones de forma continua hasta que se active un stop loss, momento en el que la negociación se detendrá automáticamente.

Herramientas de acción rápida

  • Gestión rápida de órdenes y órdenes pendientes: Ofrece funciones de un solo clic para cerrar rápidamente todas las órdenes activas y pendientes, lo que garantiza un control rápido en mercados en rápida evolución.

Visualización de información sobre cuentas y productos

  • Información general de la cuenta: Visualización en tiempo real del saldo de la cuenta, las posiciones abiertas y las operaciones en curso.

  • Detalles del símbolo de negociación: Muestra información completa sobre los instrumentos de negociación seleccionados para facilitar la toma rápida de decisiones.

Este panel de negociación está diseñado para agilizar los complejos procesos de negociación, ofreciendo una interfaz fácil de usar y eficiente que ayuda a los operadores a ejecutar estrategias con rapidez, controlar el riesgo de forma eficaz y mejorar el rendimiento general de la negociación.

