TimeZone MT4

El indicador de zonas hor arias permite a los usuarios establecer periodos de tiempo específicos para las principales sesiones bursátiles (asiática, europea, norteamericana) y mostrarlos con colores distintos en el gráfico. Los usuarios pueden elegir cuántos días de las zonas de comercio para mostrar, establecer las horas de inicio y fin de cada sesión, y definir el color para representar cada período de negociación. El gráfico se actualiza a intervalos definidos por el usuario para garantizar que los datos de las zonas horarias son precisos y actuales.

Características principales:

  • Mostrar zonas denegociación: Los usuarios pueden elegir mostrar las zonas de negociación de varios días anteriores, con el indicador marcando cada sesión en el gráfico según las horas y colores especificados, ayudando a los operadores a identificar fácilmente los momentos activos del mercado.
  • Zonas Horarias Personalizables: Los usuarios pueden establecer las horas de inicio y fin y seleccionar los colores para las tres principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Norteamericana, garantizando que cada sesión se distinga claramente en función de las horas de mercado seleccionadas.
  • Marcado por colores: El indicador utiliza colores definidos por el usuario para marcar las distintas sesiones de negociación, lo que facilita a los operadores la rápida identificación de los mercados activos y les permite planificar mejor las estrategias de negociación.
  • Actualización automática: El gráfico se actualiza a un intervalo determinado (por defecto, cada 5 minutos) para garantizar que la información de la zona de negociación se actualiza en tiempo real.

Casos prácticos:

  • Estrategias de negociación en múltiples zonas horarias: Para los operadores que se centran en los mercados globales, este indicador ayuda a identificar los momentos activos de las diferentes sesiones, lo que les permite ajustar las estrategias en consecuencia. Por ejemplo, centrarse en los activos de los mercados asiáticos durante la sesión asiática, y cambiar a los activos europeos o norteamericanos cuando se abran las sesiones respectivas.
  • Visualización de gráficos: Mediante la codificación por colores de las distintas sesiones de mercado, los operadores pueden ver fácilmente las horas de apertura y cierre de cada mercado, lo que permite tomar decisiones y ajustar estrategias con mayor rapidez.
  • Seguimiento dinámico del mercado: Con la función de actualización del gráfico, los operadores pueden asegurarse de que la información de la zona horaria se actualiza con frecuencia, lo que les permite estar al tanto de los cambios de sesión en un entorno de negociación multizona horaria.

¿Por qué utilizar el indicador de zona horaria?

  • Visualización clara de la zona horaria: Al marcar las zonas horarias con colores, los operadores pueden comprender fácilmente las sesiones de mercado activas, lo que les permite ajustar las estrategias de negociación para adaptarse a la dinámica global del mercado.
  • Personalización flexible: Los usuarios pueden personalizar las horas de inicio y fin y elegir el color de visualización para cada sesión, lo que ofrece un alto nivel de personalización para adaptarse a sus preferencias de negociación.
  • Visualización devarios días: Los operadores pueden elegir visualizar las zonas de negociación de varios días anteriores, lo que ayuda a seguir la actividad del mercado en varias sesiones y es especialmente útil para los operadores que utilizan estrategias de varios días.

Ventajas:

  • Ideal para operadores con varias zonas horarias: Este indicador ayuda a los operadores que siguen los mercados asiáticos, europeos y norteamericanos a gestionar sus calendarios de negociación de forma más eficiente, garantizando que no se pierdan sesiones importantes del mercado.
  • Visualización intuitiva de la sesión de mercado: La visualización codificada por colores ayuda a los operadores a reconocer rápidamente la sesión de negociación activa actual, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia en un entorno de mercado ajetreado.
  • Actualización en tiempo real: El intervalo de actualización del gráfico garantiza que la información de la zona horaria sea siempre exacta, sin necesidad de actualizaciones manuales.

Conclusión:

El indicador de zona horaria es una herramienta valiosa para los operadores que se dedican a los mercados globales, ya que les ayuda a reconocer fácilmente las sesiones de negociación de los diferentes mercados a través de señales visuales codificadas por colores. Los usuarios pueden personalizar las horas de inicio y fin de cada sesión y elegir cuántos días de las zonas de negociación se mostrarán, además de establecer el intervalo de actualización del gráfico. Tanto para los operadores a corto plazo como para los que utilizan estrategias de varios días, este indicador permite una mejor planificación y optimización de las operaciones en función de los cambios de huso horario en los mercados mundiales.



Productos recomendados
Bar Counter and Level Searcher
Vasyl Calko
Utilidades
La utilidad simplifica la búsqueda de niveles máximos de acumulación de barras. Estos niveles pueden utilizarse tanto para el análisis técnico como para acciones de negociación, como el establecimiento de un stop loss o de órdenes pendientes. Se recomiendan métodos de análisis adicionales para la confirmación de los niveles. Funcionamiento Modo Сounter (activado por defecto). En el modo Сounter, dibuje una línea de tendencia en el gráfico y la utilidad especificará su longitud en barras, así co
FREE
Percentage Stop
Vincent Ocasla
5 (1)
Utilidades
A simple risk management tool that closes all open orders if equity drops by a specified percentage. This tool is useful if you are running multiple EAs and multiple charts and pairs in order to control your risk. All orders will close accordingly. Once it hits specified percentage drawdown the closing of all orders cannot be stopped. The EA will reset once all orders are closed, until account equity drops again relative to account balance. Use at your own risk. This is only for MT4. There is o
FREE
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilidades
Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos.  Especificación El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicadores
Este sencillo indicador pinta con un color más oscuro la barra de volumen cuando la cantidad negociada está por encima de la media de un número selecto de periodos del propio volumen, destacando los momentos en los que hubo un gran volumen de operaciones por encima de la media. También es posible utilizar una configuración de cuatro colores donde el tono del color muestra la fuerza del volumen de la vela. El indicador utiliza por defecto la media simple de 20 periodos, pero es posible cambiar a
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Utilidades
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior de la siguiente rectángulo /zone ahora puede seleccionar anclaje manual donde usted pone su propio precio inicial deseado ejemplo , 145 , para usdjpy o 3000 para el oro 1.15000 para eurusd y cualquier otro Es un indicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precios fijos: Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índi
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilidades
Constructor es una herramienta conveniente para crear, (construir estrategias) probar y aplicar estrategias e ideas de negociación, así como probar y utilizar indicadores separados y sus grupos. Constructor incluye módulos de apertura, cierre, seguimiento de operaciones, promediación y recuperación, así como varias opciones de negociación con y sin promediación y martingala. Puede conectar hasta 10 indicadores externos diferentes. Encontrará las instrucciones detalladas en el archivo pdf adjunto
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
FREE
Tipu Panel
Kaleem Haider
4.88 (8)
Utilidades
La serie Tipu Panel es un conjunto de indicadores innovadores creados para consolidar indicadores en forma de panel. Como operador, los indicadores pueden crear fácilmente un grupo en el gráfico y distraerle de la visión general. También pueden resultar abrumadores y visualmente agotadores. Tipu Panel simplifica esto mostrando cada indicador en un hermoso panel en forma de caja. Puede personalizar el panel para mostrar señales de indicadores para múltiples marcos de tiempo y también para cambiar
FREE
Spread and trend
Sergei Lopukhov
Utilidades
Informa al usuario del valor del diferencial actual en color, en función de la tendencia. Informador sencillo y cómodo. Puede colocarse en cualquier lugar del gráfico (configurable en los parámetros de entrada). Cuando el indicador está activo, dibuja una línea horizontal en el gráfico en el color especificado en los parámetros de entrada. Esta línea será (en su opinión) el punto de inversión de la tendencia. Si el precio está por debajo de la línea - el color del valor del spread será del colo
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta poderosa herramienta le permite tomar decisiones de trading bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para am
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilidades
Esta es una versión ligera de OneClickWonder. Tiene una limitación de tamaño de lote (0,01 ) y también la dirección del comercio (sólo VENTA ) y el número mágico es fiexd (número mágico = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder gestiona las operaciones abiertas por Número Mágico y Símbolo , proporcionando: - Trailing Stop individual o de cesta - Sistema de promediación opcional ( añade nuevas operaciones automáticamente) - Botones OneClickOrder ( COMPRA / VENTA directamente desd
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilidades
Creo que todo el mundo conoce una regla de administración de dinero como"Caja fuerte". Para aquellos que no saben, la Caja fuerte implica el cierre de la mitad de la posición después de que el beneficio de la transacción se haya nivelado con el Tamaño de la parada. Por lo tanto, incluso si el precio se invierte y se aferra al Stop, Ya no perderá dinero, ya que se obtuvo exactamente el mismo Tamaño de beneficio al cerrar una parte de la posición anteriormente. Safety Advisor tiene solo una conf
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilidades
TradeMirror es una herramienta local de copia de órdenes diseñada para las plataformas MT4/MT5 que soporta sincronización de operaciones en tiempo real. Ventajas del producto Cumpliendo con los altos estándares de seguridad, estabilidad y privacidad para software financiero, hemos optimizado tres aspectos clave: Interfaz gráfica intuitiva para una operación sencilla Protección de privacidad reforzada para aislamiento de datos sensibles en escenarios financieros Sincronización de órdenes en milis
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilidades
Una clave para cerrar la posición del gadget, puede comprar órdenes, órdenes de venta y órdenes pendientes para la operación por lotes, puede operar el gráfico actual órdenes y todas las órdenes, simple y eficiente. La primera línea del primer botón es para cerrar el gráfico actual Variedad Todas las órdenes de compra, el segundo botón es para cerrar el gráfico actual Variedad de todas las órdenes de venta, el tercer botón es para cerrar el gráfico actual Variedad de todas las órdenes; La segund
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicadores
El indicador Rayol Code Hour Interval Lines fue diseñado para ayudar a su experiencia de trading. Dibuja el rango de horas elegido por el usuario directamente en el gráfico, de modo que permite a los traders visualizar los movimientos de precios durante sus horas de trading preferidas, proporcionando a los traders una visión más completa de los movimientos de precios y la dinámica del mercado. Este indicador permite al usuario elegir no sólo la hora del broker, sino también la hora local. De est
FREE
Second Timeframe Eval MT4
FEATrading OÜ
Utilidades
Segundo marco temporal Eval MT4 La aplicación muestra información de un marco temporal superior directamente en su gráfico activo sin cambiar entre marcos temporales. Actualiza automáticamente los datos superpuestos a medida que se forman nuevas barras en el marco temporal superior. Tenga en cuenta que la aplicación necesita aproximadamente un minuto para cargarse inicialmente. Categorías de widgets Herramientas de negociación Trendline Trading - Dibuje líneas de activación en los gráficos par
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia Toby >> La vela madre que es más grande en rango que las seis velas anteriores. Una línea vertical muestra la última vela Toby con los objetivos mostrados arriba y abajo. La estrategia se basa en el precio de cierre fuera del rango de la vela Toby para alcanzar los 3 objetivos. El más probable de ser alcanzado es el objetivo 1, así que asegúrese de reservar sus ganancias y la gestión de su parada de perder.
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indicadores
El Scaled Awesome Oscillator (SAO) representa una adaptación refinada del Awesome Oscillator, cuyo objetivo es establecer puntos de referencia coherentes para identificar las aristas del mercado. A diferencia del Awesome Oscillator estándar, que registra la variación en pips a través de diferentes materias primas, el único punto de referencia invariable es la línea cero. Esta limitación impide a los inversores y operadores señalar niveles específicos para los cambios o continuaciones de tendenci
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Utilidades
CyberZingFx Buffer Finder Herramienta Desarrollada para Encontrar Buffers de Indicador para usar en EA de Indicador Universal . Esto no es un indicador o EA CyberZingFx Buffer Finder Tool es una herramienta diseñada específicamente para los usuarios de MetaTrader 4 (MT4). Es una aplicación independiente que le ayuda a encontrar fácilmente los búferes de cualquier indicador MT4, lo que le permite utilizarlos en su EA Indicador Universal. Con la herramienta Buffer Finder, ya no tendrá que buscar e
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Golden Sizer By SKPAD
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Golden Sizer de SKPAD - Calculadora inteligente y gestor de posiciones Golden S izer es mucho más que una herramienta de trading: es un completo asistente estratégico para la gestión de riesgos y posiciones. Diseñado para adaptarse a todos los estilos de trading - desde principiante a profesional, swing trader a scalper - transforma su enfoque de los mercados con una interfaz intuitiva, una precisión de cálculo óptima y una ejecución rápida. Compatible con todos los mercados (Forex, índices, ma
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilidades
Si usted necesita un asesor en cualquier señal de indicador de flecha - esta utilidad definitivamente le ayudará. Usted será capaz, con la ayuda de esta utilidad para formar un número ilimitado de EAs en SUS señales , con su conjunto de ajustes, con sus derechos de autor y el código fuente completo . Podrá utilizar los EAs resultantes ilimitadamente , incluso añadirlos al Mercado y a otros recursos. Versión simple gratuita del script de generación para ayudarle a entender cómo funciona - aquí
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilidades
Esta es una sencilla utilidad que pondrá Stop Loss y Take Profit automáticos. También tiene funciones de Trailing Stop Loss y Break Even. El valor de entrada del Stop Loss y Take Profit es en Pips. Cada vez que abra una operación, pondrá el Stop Loss y el Take Profit en pips automáticamente. *Si necesita un Stop Loss y Take Profit más práctico para sus operaciones, entonces puede que le guste esta utilidad de Stop Loss basada en ATR, ¡Aquí! Entradas: 1. SL y Trailing SL - Este es el valor del St
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
TimeZone
Wei Bai
Utilidades
El indicador de zonas hor arias permite a los usuarios establecer periodos de tiempo específicos para las principales sesiones bursátiles (asiática, europea, norteamericana) y mostrarlos con colores distintos en el gráfico. Los usuarios pueden elegir cuántos días de las zonas de comercio para mostrar, establecer las horas de inicio y fin de cada sesión, y definir el color para representar cada período de negociación. El gráfico se actualiza a intervalos definidos por el usuario para garantizar q
Symbol Info
Wei Bai
Utilidades
Información sobre símbolos El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto. Principales características: Nombre y descripción del símbolo: El indicador muestra el nombre y una descr
TradingByte Panel
Wei Bai
Utilidades
Este panel de operaciones se ha desarrollado específicamente para la plataforma MT5 y ofrece una serie de potentes funciones para mejorar la eficacia y la precisión de las operaciones. La versión actual incluye las siguientes funcionalidades básicas: Panel de negociación de tendencias Selección de la dirección de la operación : Los usuarios pueden elegir comprar o vender en función de las tendencias del mercado. Configuración del tipo de riesgo : Permite establecer un riesgo monetario fijo o un
Symbol Info MT4
Wei Bai
Utilidades
Información sobre símbolos El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto. Principales características: Nombre y descripción del símbolo: El indicador muestra el nombre y una descr
Filtro:
Rich8989
708
Rich8989 2025.12.05 04:04 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario