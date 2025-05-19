TradingByte Panel

  • Utilitys
  • Wei Bai
  • Version: 1.4
  • Aktualisiert: 7 Juli 2025
  • Aktivierungen: 10

Dieses Trading-Panel wurde speziell für die MT5-Plattform entwickelt und bietet eine Reihe von leistungsstarken Funktionen, um die Effizienz und Präzision des Handels zu verbessern. Die aktuelle Version umfasst die folgenden Kernfunktionen:

Trend-Handels-Panel

  • Auswahl der Handelsrichtung: Benutzer können wählen, ob sie auf der Grundlage von Markttrends kaufen oder verkaufen möchten.

  • Konfiguration der Risikoart: Unterstützt die Einstellung entweder eines festen monetären Risikos oder eines risikobasierten Prozentsatzes, so dass Händler das Risiko nach ihren Präferenzen verwalten können.

  • Stop-Loss-Optionen: Es stehen mehrere Stop-Loss-Methoden zur Verfügung, einschließlich fester Punkte, fester Losgröße oder festem Stop-Preis, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.

  • Einstellung des Risiko-Belohnungs-Verhältnisses: Ermöglicht es dem Benutzer, das gewünschte Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis zu definieren, um Handels-Setups zu optimieren.

  • Visualisierung von Take Profit und Stop Loss: Zeigt die Zielgewinn- und Stop-Loss-Zonen im Diagramm deutlich an, um das Risikobewusstsein zu verbessern.

  • Ein-Klick-Ausführung: Trades werden automatisch auf der Grundlage der vordefinierten Regeln des Benutzers ausgeführt, wodurch der manuelle Aufwand und Fehler minimiert werden.

Range (Seitwärts)-Handelsfenster

  • Einstellungen für Handelsrichtung und Volumen: Ermöglicht dem Benutzer, die Handelsrichtung und das Auftragsvolumen zu definieren.

  • Einstellung von Range und TP/SL-Punkten: Benutzer können die obere und untere Grenze der Handelsspanne sowie die Take-Profit- und Stop-Loss-Abstände festlegen, was ideal für den Handel in Seitwärtsmärkten ist.

  • Visualisierung des TP/SL-Bereichs: Zeigt deutlich die vordefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Zonen innerhalb der Handelsspanne an.

  • Erstellung von Pending Orders und automatische Ausführung: Benutzer können wählen, ob sie schwebende Orders generieren oder den automatischen Handel innerhalb der festgelegten Spanne starten möchten. Das System führt kontinuierlich Trades aus, bis ein Stop-Loss ausgelöst wird, woraufhin der Handel automatisch gestoppt wird.

Schnellaktions-Tools

  • Schnelles Order- und Pending-Order-Management: Bietet Ein-Klick-Funktionen zum schnellen Schließen aller aktiven und schwebenden Orders und gewährleistet so eine schnelle Kontrolle in sich schnell bewegenden Märkten.

Anzeige von Konto- und Produktinformationen

  • Überblick über Kontoinformationen: Echtzeitanzeige von Kontostand, offenen Positionen und laufenden Geschäften.

  • Details zum Handelssymbol: Zeigt umfassende Informationen zu den ausgewählten Handelsinstrumenten an, um eine schnelle Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Dieses Handelspanel wurde entwickelt, um komplexe Handelsprozesse zu rationalisieren und bietet eine benutzerfreundliche und effiziente Schnittstelle, die Händlern hilft, Strategien schnell auszuführen, Risiken effektiv zu kontrollieren und die allgemeine Handelsleistung zu verbessern.

