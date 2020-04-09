TradingByte Panel
本交易面板是专为MT5平台开发的，旨在为用户提供一系列强大的交易功能，帮助提升交易效率和精准度。当前版本包括以下主要功能：
趋势交易面板
交易方向选择：用户可以选择买入或卖出，便于根据市场趋势进行操作。
风险类型设置：支持选择固定金额风险或按风险比例设置，确保交易者能根据自己的风险承受能力进行设置。
止损类型选择：用户可以选择多种止损方式，包括固定点数、固定交易量止损或固定止损价等方式，灵活应对市场波动。
盈亏比设置：允许用户设置目标盈亏比，帮助优化交易的风险回报比。
止盈止损区域显示：系统会自动显示止盈和止损区域，帮助用户清晰了解自己的风险和利润位置。
自动成交：用户点击交易按钮后，面板会根据设置的交易规则自动执行交易，减少操作时间和人为错误。
震荡交易面板
交易方向及交易量设置：用户可以选择交易方向以及合适的交易量。
震荡上下限及止盈止损点数设置：系统支持设置震荡区间的上下限，以及止盈止损点数，帮助捕捉震荡行情的波动。
止盈止损区域可视化：在震荡区域内，用户可以清晰地看到止盈和止损的设定区域，便于实时监控交易状况。
挂单生成及自动成交：用户可选择生成挂单或点击开始按钮，系统将在设定的震荡区域内不断进行成交，适应市场波动。止损后，系统会自动停止交易。
快捷操作功能
关闭订单及挂单的快捷操作：提供一键关闭订单和挂单的快捷操作，提升交易灵活性。
账户及交易产品信息查看
账户信息查询：用户可以随时查看账户余额、已开仓位、未平仓订单等实时账户信息。
交易产品信息查看：显示当前可交易产品的详细信息，帮助用户快速了解市场状况。
该交易面板的设计旨在简化复杂的交易流程，提供直观、高效的操作界面，助力交易者快速做出决策，最大化交易收益，同时控制风险。