El indicador Symbol Info proporciona un panel intuitivo en el gráfico que muestra información esencial sobre el símbolo de negociación actual. Incluye datos básicos de negociación, propiedades del instrumento y reglas de negociación, todo ello diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara de las condiciones del mercado y las especificaciones del producto.

Principales características:

  • Nombre y descripción del símbolo:
    El indicador muestra el nombre y una descripción detallada del símbolo de negociación actual, lo que ayuda a los usuarios a identificar el instrumento con el que están negociando.
  • Información sobre el diferencialy el precio:
    Muestra el diferencial actual, el precio comprador y el precio vendedor del símbolo, lo que ayuda a los operadores a comprender los precios del mercado y los costes de negociación asociados.
  • Tamaño del contratoy tamaño de lote mínimo/máximo:
    El panel muestra el tamaño del contrato, los tamaños de lote mínimo y máximo permitidos para el instrumento, y el paso de lote, ayudando a los operadores a seleccionar el tamaño de lote adecuado en función de su cuenta y estrategia.
  • Información sobre swaps:
    El indicador proporciona tasas de swap para posiciones largas y cortas, junto con detalles sobre los días de triple swap, lo que garantiza que los operadores sean conscientes de los costes de refinanciación.
  • Valor del puntoy tamaño del tick:
    Muestra el valor de cada movimiento de punto y el tamaño mínimo del tick, lo que permite a los operadores comprender el impacto de cada movimiento de precios en sus posiciones.
  • Información sobre divisas:
    El panel incluye detalles sobre la divisa base, la divisa de beneficios y la divisa del margen, lo que proporciona una comprensión completa de la estructura de divisas del símbolo.
  • Modo denegociación y tipo de ejecución:
    El indicador muestra el modo de negociación del símbolo (por ejemplo, si se permite la cobertura) y el tipo de ejecución de la orden (por ejemplo, ejecución a mercado, órdenes limitadas), garantizando que los operadores estén informados sobre las normas de negociación.

Casos prácticos:

  • Acceso rápido a información sobre el símbolo de negociación:
    Los operadores pueden consultar rápidamente información clave sobre el símbolo durante la negociación, sin necesidad de cambiar entre distintas pantallas para encontrar los datos.
  • Planificación y ajuste de estrategias:
    Al conocer el tamaño mínimo/máximo de los lotes, el diferencial y los tipos swap, los operadores pueden tomar mejores decisiones en cuanto a la gestión de riesgos y la planificación de estrategias.
  • Análisis de las condiciones del mercado:
    El indicador proporciona acceso en tiempo real a los precios de compra/venta, el diferencial y los tipos swap, lo que permite a los operadores analizar las condiciones actuales del mercado y decidir si entrar o salir de las operaciones.

¿Por qué utilizar el indicador Symbol Info?

  • Visualización de información clave en tiempo real:
    El indicador Symbol Info consolida toda la información relevante del símbolo en un panel, ahorrando tiempo y esfuerzo a los operadores al eliminar la necesidad de buscar datos manualmente durante la negociación.
  • Resumen exhaustivo dedatos:
    El indicador abarca todos los datos críticos relacionados con el símbolo de negociación, incluidos tanto los precios como las condiciones de negociación, lo que garantiza que los operadores tengan toda la información que necesitan al alcance de la mano.
  • Panel de visualización intuitivo:
    La información se muestra en un panel de fácil lectura, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles para encontrar y comprender rápidamente los datos.

Ventajas:

  • Mayor eficacia en las operaciones:
    Al proporcionar acceso inmediato a todos los datos críticos de los símbolos, el indicador ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas y reduce el tiempo dedicado a buscar información.
  • Amplia visualización de la información:
    Desde los detalles básicos de spreads y precios hasta los datos avanzados de contratos y swaps, el indicador ofrece una visión completa del mercado, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de operadores.
  • Fácil de usar:
    El panel está diseñado para ser intuitivo, lo que permite que incluso los operadores principiantes interpreten fácilmente los datos y los incorporen a sus decisiones de negociación.

Conclusión:

El indicador Symbol Info proporciona a los operadores un panel limpio y completo que muestra toda la información crítica relacionada con el símbolo de negociación. Con esta herramienta, los operadores pueden mantenerse actualizados rápidamente sobre las condiciones del mercado, comprender los detalles del instrumento con el que están operando y tomar decisiones más informadas. Resulta especialmente útil para los operadores que necesitan supervisar diversos puntos de datos en tiempo real, lo que mejora la eficacia de las operaciones y el desarrollo de estrategias.


