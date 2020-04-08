Renko Time

El indicador está diseñado para trabajar con gráficos Renko Maker PRO o Renko Maker DEMO.

La peculiaridad de la implementación de las barras Renko en el terminal MetaTrader 5 es tal,

debido a su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo),

la hora de apertura de cada barra Renko en el historial se desplaza artificialmente hacia el pasado.

Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, es necesario utilizar este indicador Renko Time.




