Renko formation time
- Indicadores
- Aleksandr Slavskii
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El indicador está diseñado para gráficos renko construido por este Asesor Experto
Lo que muestra el indicador:
Velocidad de tendencia:Barra baja del histograma - la barra se formó rápidamente, lo que indica un fuerte impulso y alta velocidad de movimiento del precio, tendencia.
Períodos de consolidación:Barra alta- el mercado "pisoteó" durante mucho tiempo, ganando lentamente el rango requerido. Indica lentitud, equilibrio o acumulación, plano.
Cambio en la volatilidad: Aumento de la altura de la columna con el tamaño del ladrillo sin cambios - una indicación directa de ladisminución de la volatilidad y el ritmo de movimiento.
Propósito: Proporcionar al operador una dimensión temporaladicionalpara analizar los gráficos Renko, ayudando a evaluar no sólo la dirección sino también laenergía delmovimiento del precio .