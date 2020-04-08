MarketBookInfo

El indicador recoge datos de la pila de la bolsa, resumiendo las órdenes pendientes de compra o venta. A continuación, la suma de las órdenes determina la dirección general, hacia dónde miran los participantes en el mercado. Si el total de compra/venta supera un determinado coeficiente, se produce una señal.

Ajustes:

Timer=5 // especifica la frecuencia de actualización de los datos del mercado en segundos. No se recomienda configurarlo con más frecuencia que una vez cada 10 segundos.

X-size=700 // tamaño de la ventana en el eje X.

Y-size=650// tamaño de la ventana en el eje Y.

Only "Market Watch"?=False// mostrar la relación Corto/Largo en caso de Falso para todos los valores principales MICEX, en caso de Verdadero - sólo para los de la ventana de mercado.

Coeficiente de volumen=2.5 //a qué coeficiente señalar. Recomendamos no menos de 2

Alertar= true // señalar o no señalar

Sound/log signal timeframe = 4Hours // si la señal llega por segunda vez en 4 horas, la señal no se dispara.

Sound File name = alert // el nombre de la señal de la carpeta "Sound".

El Asesor Experto funciona en todos los tickers activos en la ventana "Observación del Mercado".

¡Atención! ¡Esto no es un imba y no es un grial! Es sólo una herramienta adicional para el comercio y la orientación.

Yo mismo uso activamente esta herramienta y planeo desarrollarla.

Planes de desarrollo:

-recopilar la historia de los cambios de los salientes de soporte en la historia

-mejorar la apariencia

-añadir notificaciones Push.

De hecho, todos los fondos se destinarán a la finalización.



