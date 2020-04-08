MarketBookInfo
- Indicadores
- Evgenii Akselrod
- Versión: 1.1
- Actualizado: 25 diciembre 2024
El indicador recoge datos de la pila de la bolsa, resumiendo las órdenes pendientes de compra o venta. A continuación, la suma de las órdenes determina la dirección general, hacia dónde miran los participantes en el mercado. Si el total de compra/venta supera un determinado coeficiente, se produce una señal.
Ajustes:
Timer=5 // especifica la frecuencia de actualización de los datos del mercado en segundos. No se recomienda configurarlo con más frecuencia que una vez cada 10 segundos.
X-size=700 // tamaño de la ventana en el eje X.
Y-size=650// tamaño de la ventana en el eje Y.
Only "Market Watch"?=False// mostrar la relación Corto/Largo en caso de Falso para todos los valores principales MICEX, en caso de Verdadero - sólo para los de la ventana de mercado.
Coeficiente de volumen=2.5 //a qué coeficiente señalar. Recomendamos no menos de 2
Alertar= true // señalar o no señalar
Sound/log signal timeframe = 4Hours // si la señal llega por segunda vez en 4 horas, la señal no se dispara.
Sound File name = alert // el nombre de la señal de la carpeta "Sound".
El Asesor Experto funciona en todos los tickers activos en la ventana "Observación del Mercado".
¡Atención! ¡Esto no es un imba y no es un grial! Es sólo una herramienta adicional para el comercio y la orientación.
Yo mismo uso activamente esta herramienta y planeo desarrollarla.
Planes de desarrollo:
-recopilar la historia de los cambios de los salientes de soporte en la historia
-mejorar la apariencia
-añadir notificaciones Push.
De hecho, todos los fondos se destinarán a la finalización.