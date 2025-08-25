AZ Risovalka levels drawing tool

Herramienta de dibujo de niveles AZ Risovalka

Un indicador para simplificar el dibujo de niveles.

Seleccione el modo de indicador para el cuerpo, la sombra o toda la vela en los ajustes. Haga clic en el botón 'Dibujar' del panel de dibujo para crear un nivel, después haga clic en el cuerpo o en la sombra de la vela y seleccione el color del nivel en el menú de colores que aparece. El botón 'Borrar' para borrar el nivel que selecciones, 'Color' para seleccionar el color de un nivel ya creado. Puede establecer sus propios colores en el menú de indicadores (6 colores). Por defecto - puede almacenar hasta 50 niveles. Cada nivel se dibuja desde el principio de la vela seleccionada hasta el final del gráfico.

arctern
arctern 2025.12.03 23:22 
 

Very effective tool for drawing S/R zones and monitoring them for bounces/breakouts/re-tests. Special thanks to Yurii for quickly responding to me and adding in alerts and configurable colors/ border thickness. Very helpful!

