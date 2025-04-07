AZ Volzone SYSTEM locked in range finder

Este indicador es el componente principal de mi sistema de trading. Usted recibirá instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el indicador en modo manual. ATENCIÓN - Recomiendo encarecidamente utilizar el indicador cuando se analiza el mercado con un corredor de futuros (incluso utilizando una versión demo de la cuenta será buena si los corredores proporcionan cotizaciones y volúmenes en tiempo real), y las entradas se pueden hacer en el mercado al contado.

Mi sistema no tiene nada en común con el recientemente popular sistema SmartMoney y sus variedades.

Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más simple y breve posible acerca de cómo funciona el indicador. Tomé como base el Método Wyckoff y la Teoría del Rango Encerrado (LRA) de Tom Leksey (¿Artemii Taranov?). Pero ambas metodologías de trading son un poco difíciles de entender, y empecé a pensar que tal vez no querían explicarlo todo con palabras más comprensibles. Intenté simplificar lo complejo. En general, para no "mal verter" - es necesario mirar el momento en que el mercado está en equilibrio - introduzca la fecha de este "equilibrio" en la configuración del indicador y luego simplemente utilizar el curso básico sobre la acción del precio, prestando atención a los niveles que el indicador creará y la reacción del precio en estos niveles. Y ahora mi método de explicación: sólo hay 2 cosas a las que presto atención - el volumen máximo y mínimo negociado durante un cierto período de tiempo (por lo general 20 días). La fecha del volumen mínimo debe ser introducida en el indicador. Puede hacerlo automáticamente, pero es aconsejable comprobar esta fecha. ¿Dónde comprobarlo? Todos sabemos que en el mercado de futuros, siempre tenemos los mismos datos, con cualquier corredor que ofrece el comercio de futuros (a diferencia de CFD, donde los datos pueden ser muy diferentes). Por lo tanto, todo el análisis, y mejor aún, todo el comercio debe hacerse con un corredor de futuros que soporta la plataforma MetaTrader 5 (tal vez podría portar el indicador a otras plataformas, no he descubierto todavía). A continuación, por ejemplo, el comercio de oro al contado (XAUUSD) - en los futuros, este es el ticker (GC). Se abre el Chicago Board of Trade, Investing, Yahoo Finance, etc., se busca el contrato activo más cercano por el ticker GC, y se miran los volúmenes negociados en la historia. Normalmente, necesitamos datos de no más de 20-25 días de antigüedad. No nos interesan los datos con el volumen máximo - la mayoría de las veces, esto es evidencia del final del movimiento direccional, y después de eso, de nuevo hay que esperar a que el mercado entre en la fase de equilibrio (volumen mínimo). Buscamos la fecha de los volúmenes negociados mínimos - éste es nuestro punto de partida, pero no olvidamos tener en cuenta que ese día no había días festivos en ninguna de las bolsas en las que se negocia activamente el instrumento. Si, por ejemplo, ese día fuera festivo para el instrumento Oro en EE.UU., yo no utilizaría ese día como punto de partida. Además, los corredores de futuros tienen un momento en el que hay alguna sesión corta de negociación el domingo, y en el gráfico puede parecer una brecha, pero también hay velas y van "más allá" del lunes - en este caso, la fecha en el indicador tendrá que establecerse teniendo en cuenta la sesión de negociación del domingo (establecer 2 días). De lo contrario, eso es todo, entonces el análisis de velas habitual. Observe cómo reacciona el precio a los niveles.


Principio de funcionamiento: encuentre el día que considera el punto de partida - introduzca la fecha de este día en el indicador, mire, y utilice los niveles que el indicador crea como un indicador objetivo del movimiento del precio. Funciona tanto para indicar el día como para indicar el rango de varios días. Pero los niveles calculados por el indicador también son adecuados para la negociación intradía

Su tarea cuando se trabaja con el indicador: después de que el día de referencia se ha encontrado - sólo tiene que buscar patrones de entrada de los límites de los niveles que el indicador creará. Y eso es todo, si la zona se establece correctamente, entonces en el 80% de los casos el precio se moverá de un nivel a otro. Ni se imagina lo fácil que es.

El indicador tiene 2 modos de funcionamiento: automático y manual. El indicador es adecuado tanto para el comercio intradía como para el comercio a medio plazo relativamente corto. ATENCIÓN - ¡el indicador fue creado para futuros! Si desea operar al contado - DEBE hacer un análisis en el mercado de futuros y luego simplemente copiar (abrir) la operación en el mercado al contado. Esto es muy importante. El indicador se basa en mis muchos años de investigación sobre el método Wyckoff, la teoría del trading de Maitrade y parte de la lógica del análisis LRA (Locked in Range).

La disciplina y la psicología son algo que no puedo obligarle a seguir, tendrá que trabajar en ello usted mismo. En ciertas fases del mercado, usted puede pensar que ha encontrado el Grial. Esto no es cierto. El trading son constantes provocaciones del mercado.


P.S. Para obtener instrucciones sobre el uso de los ajustes en el modo manual - haga clic izquierdo en los derechos de autor en la sección Común o escríbeme un mensaje a través del mensajero en el sitio web MQL5, voy a enviar un enlace a una hoja de cálculo de Google donde he descrito todo lo que necesita - para establecer la fecha correctamente. Es aconsejable guardar ese documento en su ordenador para su uso futuro.


